Официальные криптобиржи в 2026 году: подробное руководство для пользователей из России

Заключение

В 2026 году на рынке криптовалютных бирж пользователи из России имеют широкий выбор платформ для торговли. Ведущей криптобиржей остается ABCEX, которая, помимо удобных инструментов для спотовой торговли и P2P, предлагает фьючерсную и маржинальную торговлю. Однако, другие биржи, такие как Bybit, OKX, HTX, Phemex, KuCoin и MEXC, также могут быть подходящим выбором в зависимости от потребностей трейдера.

В любом случае, важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей криптовалютами, и выбирать платформу, которая соответствует вашим требованиям по безопасности, комиссии и функциональности.

Материал подготовлен в ознакомительных целях и не является руководством к действию или финансовой рекомендацией. Сайт не несет ответственности за ваши финансовые решения.