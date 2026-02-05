Криптобиржи и официальные сайты: полный список с актуальными ссылками

Россия не исключение — все больше россиян интересуются возможностью инвестировать в криптовалюты, торговать ими и зарабатывать на колебаниях курсов. В связи с этим важным моментом становится выбор надежной и безопасной криптобиржи, которая будет удовлетворять всем требованиям пользователя.

Однако, помимо самих криптовалютных платформ, не менее важным является вопрос поиска официальных сайтов криптобирж. На фоне кейсов с фейковыми ссылками важно понимать как выглядят официальные ссылки популярных среди россиян криптовалютных бирж. Также рассмотрим сам термин «официальный сайт» криптобиржи, почему важно его изучать перед тем, как зарегистрироваться и начать торговлю.