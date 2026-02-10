Как обналичить USDT (Tether) в 2026 году: пошаговое руководство для российских пользователей

Как работает обналичивание USDT (Tether)

Обналичивание криптовалюты — это процесс обмена цифровых активов на фиатные деньги (например, рубли), которые могут быть использованы для повседневных нужд. В случае с USDT процесс обычно включает два основных этапа:

Продажа криптовалюты: обмен USDT на фиатные деньги на криптовалютной бирже или через P2P-платформу. Вывод средств: после продажи USDT и обмена на фиатные деньги, пользователи могут вывести средства на банковский счет, электронный кошелек или получить наличные через обменники/пункты/физические офисы биржи.

Существует несколько методов обналичивания, каждый из которых имеет свои особенности.