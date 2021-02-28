О куриных бедрышках, советском лыжнике, реестре МСП и транспортном налоге

Сегодня наш системный администратор сделал нашей маленькой бухгалтерии поистине по-королевски щедрый подарок. Он терпеливо дождался, пока мы сдадим свой НДС, и на следующий день с утра разложил вокруг себя бубен, паучьи лапки, тертый рог единорога, прочие свои шаманские атрибуты, диски разных заботливо рассортированных программных обеспечений и начал творить ворожбу над сервером, предварительно-принудительно выгнав нас из всех баз 1С.

Сисадмин у нас великолепен! Когда он колдует над своими железяками, он похож на Великого и Ужасного Гудвина. Дохлые машины, поддавшись его целительно-техничным сплетениям энергий, воскресают и обретают новую жизнь. Всевозможная компьютерная техника, упорно иногда устраивая нам «восстание машин» и всегда неизменно побеждая в нем, при одном только его вопросе: «Что случилось?» одумывается и мгновенно начинает работать как положено. Боится, окаянная! Он, как и Гудвин, может все! Вдохнуть жизнь в бездушное создание, пересобрать сердечко железному творению, вселить в юзеров храбрость.

В общем, оповестив нас о том, что сервер будет недоступен и работать мы не сможем, он вручил нам во временное владение и пользование на целых два рабочих дня небезызвестное чулочно-носочное изделие. Ура, Добби свободен!

Откровенно говоря, мы, после дикого нервного напряжения, неизменно сопутствующего сдаче отчетности, когда от одного только вида 1С начинают возникать неконтролируемые рвотные позывы, всегда устраиваем себе парочку разгрузочных от работы дней. Поэтому сей праздник жизни мы бы все равно себе устроили. Ибо наше душевное и физическое здоровье — это залог долголетия родной фирмы. Но тогда как-то все равно неспокойно было бы на душе. Да и срочные дела с горящими вопросами никто не отменял. А сейчас, можно с чистой совестью, абсолютно мотивированно и оправданно говорить всем, что доступа в базы нет, мы не можем работать.

Разница, по своей сути, вроде бы и несущественна, но в отношении нашего внутреннего комфорта — она просто колоссальна!

Я, в хорошем расположении духа от услышанных новостей, сварила себе кофе, и приготовилась испить сей божественно-ароматный напиток, попутно почитывая изменения в законодательстве относительно транспортного налога. Время до уплаты еще есть, но не хотелось бы откладывать до последнего.

Что у нас там новенького? Ну, о том, что мы теперь освобождены от подачи деклараций по транспортному налогу, я уже в курсе. Хотелось бы понять нюансы.

Итак, расчет налога и авансов, ежели последние установлены в регионе, мы продолжаем делать самостоятельно. Но это тоже не новость.

ИФНС делает свой расчет и высылает нам в соответствующем сообщении. Вот это уже любопытно! Интересно, а когда она его нам высылает? Не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога? То есть, если твой расчет сходится с их расчетом, то ты молодец. А если не сходится?

Спорных нюансов-то может быть много, а все их позиции в сторону увеличения налогооблагаемой базы и суммы налога мы знаем. Один НДС чего стоит! Тебе кажется, что у тебя железобетонный вычет от проверенных на все 200% поставщиков, а получив повестку на посещение казенного дома, оказывается, что тебе так только кажется.

Так, вернемся к транспортному налогу. Что же у нас тогда получается? Со счета сдергивается недоимка и пени, а потом ты остервенело доказываешь, что баран вовсе не ты. В исступлении строчишь возражения, в промежутках запивая корвалолом, и прикладываешь к написанному кучу подтверждающих документов, вкупе со ссылками на арбитражную практику по похожим спорам. Трындец!

А формулировку еще какую подобрали в статье: «если, по вашему мнению, налоговая инспекция исчислила налог в большей сумме, чем следует...»! Ха! Как-будто наше мнение их когда-то интересовало! Я еще даже не перепроверяла, что там у меня начислила 1С и были ли какие-нибудь изменения в расчете за год (мало ли, а вдруг?), но уже отчетливо предчувствую во всей этой истории отличный способ пополнения бюджета.

Какая восхитительная идея! Да лучше бы я сдала эту дурацкую декларацию! Как минимум, не пришлось бы тратить нервы и раскармливать бюрократию, пытаясь отстоять свои позиции! Уплатили бы налог, убедились, что декларация принята и спали бы спокойно, а там случилась бы потом проверка, не случилась бы...

Эта новость мгновенно взбодрила мою еще не пробудившуюся психику, а ведь с утра ее можно было хоть всю истыкать палками, она от усталости бы даже не пошевелилась. Кофе можно было уже и не допивать, тонизирующий эффект и без него случился выше всяческих похвал.

Ладно, выдохнем. А вот можно ли, интересно, как-то свериться с налоговой до 1 марта, когда наступит срок уплаты налога? Ради этого я готова даже пожертвовать своим временем и приехать к ним. Оно, конечно, вряд ли, ну а вдруг? Чем черт не шутит-то! Дай-ка я им позвоню, полюбопытствую.

Потратив кучу времени на дозвон и прозвонив несколько отделов своей ИФНС, я наконец узнала телефоны нужного камерального отдела и набрала номер. В поисках инспектора, обладающего желанием поговорить со мной и владеющего необходимой информацией, я наконец услышала в трубке: «Я вас слушаю! Что вы хотели?». Я представилась и задала свой каверзный вопрос. Инспектор раза три, в деталях, терпеливо, делая одолжение и определенно, судя по тону, делая скидку на идиотизм вопрошающего, описала мне новую процедуру по начислению и уплате транспортного налога, но никак не хотела понимать суть моего вопроса и чем он был вызван.

Да, все верно! — ответила она на мою очередную попытку объяснить ей, чего же я вообще от нее хочу и зачем пристала к ней, если я, с моих слов, и так все это знаю.

Вы сначала начисляете, а потом мы вам присылаем сообщение. Времени на сверку у нас есть до 1 декабря. Да, все правильно вы поняли, если суммы расчета не совпадают, вы пишете возражения. Разумеется, если сумма вашего расчета окажется меньше нашей, у вас будут недоимка и пени! Что вам еще не понятно?

Да все мне непонятно! Почему нельзя как-то получать их расчет до уплаты? Почему нет возможности урегулировать все споры до 1 марта, чтобы было время у нас на эту самую переписку с возражениями, ну или на худой конец, хотя бы была возможность не налететь на недоимку с пенями? Почему нельзя сделать вот это вот все по-человечески? Но, увы, адресовать эти вопросы инспектору было бессмысленно.

Я набрала в грудь побольше воздуха и спокойным уточняющим тоном повторила еще раз свой вопрос:

Я правильно понимаю, что совершенно никак невозможно свериться с вами до момента уплаты налога, то есть до 1 марта?

Нет, свериться никак нельзя до 1 марта! — подтвердила инспектор.

Я поблагодарила ее за уделенное мне время и отключилась.

Возмущения распирали меня. Надо позвонить коллеге, у которой тоже есть на балансе транспорт и поделиться новостями. Она накануне как раз спрашивала у меня, что там нового по транспортному налогу.

Не успел закончиться первый гудок, как коллега ответила на мой звонок.

Слушай, как хорошо, что ты мне позвонила! Я как раз собиралась тебя набирать! — вместо привета сказала мне коллега. — Представляешь, пришло мне сейчас требование по РСВ за 3 квартал!

Я тут же забыла про свои возмущения.

И? — с любопытством спросила я, гадая, что же могло ее так возбудить.

Они пишут, что я в июле не состояла в реестре МСП , а раз не состояла, то и льгот мне не положено! Предлагают пересдать РСВ и доплатить страховые взносы по общим тарифам. Как это я не состояла? Я помню, что в апреле, перед изменением в программе тарифов я интересовалась этим вопросом и точно помню, что я состояла. Наверное.

, а раз не состояла, то и льгот мне не положено! Предлагают пересдать РСВ и доплатить страховые взносы по общим тарифам. Как это я не состояла? Я помню, что в апреле, перед изменением в программе тарифов я интересовалась этим вопросом и точно помню, что я состояла. Наверное. Погоди, а разве тебя в течение года могут просто так выкинуть из реестра СМП? Как такое может быть, если на 1 апреля, как ты говоришь, ты проверяла себя в реестре?

Мой желудок мгновенно сжался в точку и удушающий комок подкатил к горлу и занял там все пространство.

Может, я чего-то упустила в изменениях? А я? Я в реестре-то есть, меня то не выкинули? Не проверяешь же себя во всевозможных бесчисленных реестрах каждый день.

Ну-ка, обожди,— сказала я, и спотыкаясь об путавшуюся в ногах вечно голодную кошку, которая ласково терлась на кухне, выпрашивая еды, побежала к компу. Зашла на нужную страницу сайта ФНС, трясущимися руками вбила свой ИНН. Уффф... Я в реестре! И никогда его не покидала с момента создания фирмы!

Давай свой ИНН, — сказала я коллеге. Она продиктовала. Я вбила в поиск ее ИНН. Интересно, что будет там сейчас. «Пожалуйста, подождите» высветилось узенькое окошко и прокрутив колесико загрузки, сайт выплюнул информацию.

Слушай и правда, смотри: ты была в реестре с начала создания фирмы, потом в августе 2019 года тебя выкинули, а в августе 2020 тебя снова внесли, — сказала я.

Интересно, почему?

А ты сдавала среднесписочную численность за 2019 год? Когда ты там производила реанимационные мероприятия по оживлению этой фирмы, не помнишь?

Когда ты там производила реанимационные мероприятия по оживлению этой фирмы, не помнишь? Поздно я ее сдала за 2018 год. Сдала, когда удалось наконец восстановить сертификат на Контуре. Ну ты же помнишь, тот порочный круг, когда Контур нам отказывал в выпуске сертификата из-за недостоверности адреса, и счет был заблокирован, потому что отчетность сдана не была из-за истекшего сертификата. И что проплатить аренду для нового адреса не могли, потому что счет заблокирован был. И всю эту эпопею, которая так долго длилась. Но за 2019 год я сдала же среднесписочную вовремя!

Та да, помню, — сказала я.

Если меня внесли в реестр только в августе, почему тогда требование пришло только за 3 квартал? А второй как же? — вопрошала коллега.

Ну, еще не вечер, погоди. Вот уточнишься за 3 квартал, тут же следом прилетит тебе и за 2, позвонят и попросят по телефону пересдать, как они любят делать, когда сроки камералки уже давно прощелканы ими, — нарисовала я коллеге многообещающую перспективу.

А почему вот только сейчас прислали они требование? Что, раньше нельзя было? Почему всегда в отчетность у них прорывает? — не унималась коллега. — Мне оповещения о требованиях приходит на телефон. Я уже, знаешь, вздрагиваю, когда слышу звук смс. Телефон пиликнет, вся напряжешься, покроешься холодным потом, открываешь, а там..., — коллега выдержала интригующую паузу,- «Куриные бедрышки по акции!» . Ффухх, думаешь, пронесло в этот раз, счастье то какое! И так постоянно вот! Я в жизни так не радовалась рекламному спаму в смс как в последние годы! Когда налоговая не пишет, радость в семье сразу! Мать счастлива!

. Ффухх, думаешь, пронесло в этот раз, счастье то какое! И так постоянно вот! Я в жизни так не радовалась рекламному спаму в смс как в последние годы! Когда налоговая не пишет, радость в семье сразу! Мать счастлива! Куриные бедрышки — это сильно, — расхохотавшись, согласилась я. — Вот поэтому я всегда и выбираю опцию оповещения письмом на почту!

Ну, хорошо, я за 2018 год сдала среднесписочную позже, и они меня выкинули из реестра, но за 2019-то сдала в срок! Почему меня включили только в августе? Может, можно написать возражение какое-нибудь там? — спросила она.

О, как это знакомо! Перспектива перезакрывать год из-за перерасчета страховых взносов и пересдача налога на прибыль — перспектива так себе. Сознание из последних сил держится за ускользающую надежду и не дает провалится в пучину безысходности, и ты, в надежде отыграть упущенное, надеешься, надеешься до последнего, продолжая искать и читать, пока внутри медленно тает этот айсберг надежды. Ты перестаешь искать информацию только тогда, когда вот этот самый айсберг полностью растает и тебя с головой утопит в чувствах сожаления, безысходности, самобичевания.

Бухгалтер — существо гиперответственное! А гиперответственность — это всегда проявление в разной степени педантизма и перфекционизма, которое проистекает из стремления к идеальности, и обратная сторона этой искаженной эмоции — это стыд и неуверенность в себе. Именно поэтому, когда ты что-то не доглядишь или упустишь, даже не по своей вине, или особенно по своей, и это что-то потом возымеет для фирмы любые негативные последствия, тебе становится стыдно, и процесс самобичевания полностью тебя поглощает. Потому как в сознании прочно сидит связка: если ты ошибся — ты не идеален! Если ты не идеален — ты плохой бухгалтер, а плохой бухгалтер — горе для фирмы.

Бухгалтер, как и сапер, не имеет право на ошибку! И все ожидания от тебя при приеме на работу и требования работодателей несут в себе именно этот посыл. Я ни разу не встречала бухгалтеров, которые бы не страдали этим так или иначе. Видимо, профессия отпечатывается каленым клеймом на твоей эмоциональной сфере.

Да шут его знает, — сказала я. — Надо почитать про этот реестр подробно. Раньше как-то он вообще не интересен был. Что ты там есть, что тебя там нет, все одно. И никому как-то нафиг не нужно было заморачиваться еще этим вопросом.

Вот представляешь! Всегда казалось, что это ерунда, пока не откликнулось так! — голос у коллеги стал еще печальней.

Нашла! Сведения о компании (ИП) — субъекте МСП исключаются из реестра в тот же срок, что и вносятся в него: ежегодно 10-го августа, по сведениям, которыми налоговики располагают на 1 июля того же года, — прочитала я. — Теперь понятно, почему в реестре у тебя стоят даты 10 августа. Ты сдала среднесписочную численность после 1 июля 2019 года за 2018 год. Они не располагали данными на эту дату, поэтому тебя выкинули из реестра. За 2019 ты сдала, но это изменение они отразили 10 августа 2020 года! Соответственно, с августа ты имеешь право на льготы на страховые взносы по пониженной ставке. Короче, никакое обжалование их действий тебе не светит. Тут еще пишут, что задним числом они ничего не правят. О, смотри, еще одна причина по которой тебя могут выкинуть из реестра СМП: если ты не сдала на 1 июля текущего года декларации позволяющие определить величину дохода от предпринимательской деятельности за прошлый год. Ну, про превышение критериев и так все ясно. Я скину тебе ссылку. Почитаешь подробно.

А что там у нас со взносами в 2021 году? — спросила коллега.

Пониженные ставки, по которым мы платили как СМП, теперь закреплены в 427 статье НК РФ, так что платить будем в 2021 так же, как платили в 2020м. Слушай, получается теперь надо особо тщательно проследить за сдачей РСВ за 4 квартал. Теперь же среднесписочная численность указывается там. А то прощелкаешь его, выкинут тебя из реестра СМП и год потом будешь платить по общим ставкам. Платить и плакать, плакать и платить.

Пообсуждав еще немного тот самый релиз 1С, в котором новая форма РСВ уже есть, а кнопки «Заполнить» еще нет, мы с коллегой попрощались. А что я ей звонила-то вообще? А, транспортный налог! История коллеги с реестром СМП отодвинула транспортный налог на второй план. Стало немного волнительно, ведь последние релизы 1С, где есть эта самая кнопка, мне сисадмин поставит только через 2 дня. Вспомнилось, как я ее искала. Когда вся прогрессивная общественность очень активно искала дворец и дворцевладельцев — я активно искала кнопку «Заполнить».

Пойти почитать еще про земельный налог что ли еще? Или может ну его? Холодильник вон пустой, из-за отчетности этой в магазине в последний раз была неделю назад. Белья для стирки полная корзина, оно вон уже даже не утрамбовывается больше. Посудомойка такая же, как и корзина для белья. У котов весь корм вчера вечером закончился, ходят голодные. Ребенок на сухомятке последние два дня, придет как раз сейчас из школы. В квартире уже полы как в курятнике.

Или может еще часок почитать все-таки? Хоть с чем-нибудь из новшеств ознакомлюсь более подробно. А то сисадмин как включит сервер, так опять времени читать все это не будет.

Размышляла я недолго. Мне вспомнилась одна история, произошедшая с советским лыжником Вячеславом Ведениным во время гонки лыжников на 30 км на Олимпиаде 1972 года в Саппоро. В Японии, говорят, о ней до сих пор рассказывают с придыханием.

В те годы еще не существовало никаких смешанных зон, и журналисты спокойно бродили бок о бок со спортсменами прямо в стартовом городке. Вячеславу достался 54-й номер из 64-х участников, то есть большинство сильных соперников бежали раньше него. Когда на дистанцию отправилась уже добрая половина лыжников и Веденин ждал своей очереди стартовать, вдруг повалил густой и липкий снег. Подстраиваясь под изменившиеся условия, Веденин решил обработать лыжи мазью, которая, по его мнению, больше подходила для тяжелой погоды. Один из японских журналистов, владеющий русским языком, обратился к нему: «Неужели вы думаете, что это поможет? Такой снег же валит!» Что ему ответил Веденин, понимаем только мы, в России. А в Японии на следующий день газеты вышли с заголовками: «Сказав волшебное слово „Дахусим“, русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Поэтому я решила последовать мудрому примеру советского лыжника, и сказав волшебное слово «Дахусим», выключила комп.