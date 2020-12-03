Как вести себя при обыске: советы адвоката

Несомненно, сам по себе визит в организацию представителей правоохранительных органов — действие весьма неприятное и зачастую очень неожиданное. Но мы живем в такое время, что нужно стараться быть готовым ко всему, хоть и не всегда это получается. Что можно предпринять и что нужно знать в таких случаях?

Как правильно встречать

К примеру, можно установить систему безопасности на входе в помещение и уполномочить секретаря и других сотрудников организации открывать дверь только известным в компании лицам и всегда уточнять причину их визита.

Из закона следует, что основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обычно обыск производится у обвиняемого или подозреваемого. Но обыск может быть произведен и у свидетеля, а также у лиц, которые вообще не занимают никакого процессуального положения, и даже у потерпевшего. Не исключен и неоднократный обыск в одном и том же месте и у одного и того же лица.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. В такой ситуации необходимо дать понять, что вы не против открыть дверь и не отказываетесь впустить представителей власти, только нужно немного подождать. Что в ближайшее время подъедет собственник, руководитель или адвокат, и «милости просим»!

Обыск в помещении проводится на основании постановления следователя, а в жилых помещениях — на основании решения суда. Поэтому до начала обыска в помещении следователь обязан предъявить постановление о производстве обыска. Очень важно внимательно ознакомиться с постановлением и выписать из него:

дату постановления или судебного решения;

фамилию и инициалы должностного лица, вынесшего данное постановление или судебное

решение;

номер уголовного дела;

краткое содержания оснований производства обыска;

адрес места производства обыска.

Помните, копию постановления выдавать не обязаны, и именно поэтому важно все зафиксировать.

В ходе обыска

До начала обыска следователь обязан предложить добровольно выдать подлежащие изъятию предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно, следователь вправе не производить обыск. Но надеяться на прекращение обыска не стоит. Прекращение обыска — это право следователя, а не его обязанность, и вряд ли он этим правом воспользуется.

При проведении обыска следователь вправе запретить присутствующим лицам покидать помещение, а также общаться друг с другом.

При производстве обыска изымаются предметы, документы и электронные носители. Изымаемые предметы и документы должны быть описаны в протоколе. Изъятие производится с участием специалиста, он должен фигурировать в протоколе. По ходатайству законного владельца в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей можно скопировать информацию. Но в копировании информации могут отказать.

Все изъятые предметы, документы предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске. В случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска.

При проведении обыска обязательно должны присутствовать понятые, как правило, не менее двух человек. Понятые — это не заинтересованные в деле лица. Они обязаны удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых присутствовали. Если есть такая возможность, пригласите своих знакомых поучаствовать в качестве понятых.

В большинстве случаев при производстве обыска присутствуют и сотрудники организации. Они не являются участниками обыска, однако они участвуют при его производстве и могут быть внесены в протокол.

Обратите внимание на протокол

В ходе обыска или непосредственно после его окончания составляется протокол. В протоколе обыска в обязательном порядке указываются:

место и дата производства обыска, время его начала и окончания с точностью до минуты;

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии.

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились. Изымаемые предметы и документы должны быть перечислены с точным указанием индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Протокол обыска предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии.

Внимательно прочитайте данный протокол. Убедитесь, что всё изложенное в протоколе соответствует действительности. Вы вправе сделать в данный протокол замечания о его дополнении и уточнении. После ознакомления с протоколом обыска, он подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии. Протокол подписывается на каждой странице, кроме последней, внизу текста, чтобы избежать последующих дописок или замены листов. Ни в коем случае не подписывайте пустой бланк протокола обыска.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю организации.

Обязанность изготовления копии протокола лежит на должностном лице, который его составил. Если вам не предоставили копию протокола обыска, то необходимо внести в данный протокол запись о том, что копию вам не вручили и отказаться от подписи в графе «Копию протокола получил».

А если начнут допрос?

Очень часто сотрудники правоохранительных органов, пользуясь ситуацией, внезапностью происходящего и неграмотностью наших граждан, начинают проводить допросы сотрудников, уводя их в соседние кабинеты.

Здесь самое время вспомнить о своих конституционных правах. Конституцией предусмотрены две статьи на такой случай, это:

в России каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 Конституции РФ);

никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга или близких родственников (статья 51 Конституции РФ).