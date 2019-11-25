Законодатель до конца не понимает концепцию цифрового права. Но мы начинаем привыкать

В Гражданский кодекс внесены положения о цифровых правах и смарт-контрактах.

Цифровая реальность наступает не только в виде биткоинов. Начинаем привыкать к цифровому праву.

Говорить о легализации цифровых сделок и криптовалюты пока рано, но задел на будущее уже есть. Пока он не совсем разумный, законодатель до конца не понимает концепцию, которая должна быть сформирована. Я думаю, это придет со временем. В России и корпоративное право формировалось не сразу, и банкротное – через рейдерства и мошеннические схемы.

Кроме того, уже во втором чтении находятся законопроекты о цифровых финансовых активах и о краудфандинге.

Кто-нибудь на практике уже сталкивался со смарт-контрактами? Покупка биткоина перед его падением не считается)