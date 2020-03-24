Форс-мажор для бизнеса

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Многие компании терпят убытки из-за карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19. Как освободиться от ответственности за срыв контрактов?

В большинстве договоров есть условие, которое уже стало типовым. Это условие о форс-мажоре или непреодолимой силе. Оно же закреплено в гражданском кодексе и признано в мировой практике.

Сторона договора освобождается от ответственности, если исполнение обязательства стало невозможным в силу чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Такими могут быть пандемия, эпидемия, стихийные бедствия и техногенные катастрофы, решения государственных органов.

Что делать, если в ваш бизнес вмешался форс-мажор?

1. Уведомите партнера о затруднениях в выполнении договора. 2. Обратитесь за подтверждением форс-мажора. Если у вас внешнеэкономический контракт — в Торгово-промышленную палату РФ за выдачей сертификата об обстоятельствах форс-мажора. Если внутрироссийская сделка — в ТПП своего региона за заключением. ТПП исследует конкретные обстоятельства дела, условия контракта и выдает сертификат или заключение. 3. Отправьте копию документа партнеру. 4. Проведите переговоры и определите дальнейшие действия сторон по сделке — подождать прекращения пандемии, изменить условия сделки, расторгнуть договор. При этом оплата за неисполненные обязательства подлежит возврату. 5. Оформите все это документально — протоколом согласования разногласий, протоколом переговоров, дополнительными соглашениями об изменении или расторжении договора, другими документами.

Еще несколько моментов.

Форс-мажор — это не безусловное основание для неисполнения сделки или ее расторжения. Это всего лишь то, что снимает с вас ответственность за просрочку, недопоставку и т.п.

Может случиться так, что вы обвиняете в срыве исполнения сделки вирус, а ТПП не считает это связанным. В этом случае следует помнить, что договор может быть изменен или расторгнут в случае существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.

Каждый случай уникален и подлежит анализу. То, что сработало в одной ситуации, может не сработать в другой, даже на первый взгляд аналогичной.

Удачи в бизнесе!