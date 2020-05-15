В связи с коронавирусом введен мораторий на банкротство. Что это значит?

Итак, мораторий на банкротство означает, что:

Заявление кредитора о банкротстве арбитражный суд вернет, не рассматривая по существу.

Уведомление о намерении обратиться в суд с требованием о банкротстве не будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Уже размещенные уведомления утрачивают силу.

При этом:

— не может быть обращено взыскание на заложенное имущество, включая внесудебный порядок,

— приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям,

— не начисляются неустойки, штрафы, пени и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В период моратория не допускается:

— выделение доли участников в имуществе в связи с выходом из состава, выкуп акций, выплата действительной стоимости доли,

— зачет встречных требований, если нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов,

— изъятие собственником имущества должника — унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества;

— выплата дивидендов, доходов по долям, а также распределение прибыли между учредителями;

Надо помнить, что мораторий введен только в отношении компаний и ИП из пострадавших отраслей, попавших в перечень Правительства.

Должник может добровольно отказаться от моратория.

Мораторий не ограничивает должников в праве самостоятельно инициировать банкротство, но снимает с них эту обязанность.