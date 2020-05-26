Когда при обращении в Арбитражный суд не нужно соблюдать досудебный порядок

Чаще всего в разговоре с юристами можно услышать: «Давайте напишем претензию!».
А без нее разве нельзя? Обязательна ли претензия перед обращением в арбитражный суд?
Закон устанавливает обязательный досудебный порядок только для споров о денежном взыскании по требованиям из договоров, других сделок или вследствие неосновательного обогащения.
В ином случае досудебный порядок обязателен, только если он отдельно установлен договором или законом. Под этой формулировкой скрывается множество ситуаций — от налоговых споров до споров по договорам перевозки.
Досудебный порядок не нужен по делам:
— об установлении фактов,
— о компенсации за нарушение права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок,
— о несостоятельности (банкротстве),
— по корпоративным спорам,
— коллективным искам,
— судебным приказам,
— о содействии и контроле в отношении третейских судов,
— при обращении в арбитражный суд прокурора, госорганов в защиту публичных интересов, прав субъектов в сфере предпринимательской деятельности.
При подготовке претензии следует учитывать, что она должна отличаться от обычной деловой переписки и содержать требование об исполнении обязательства, основную сумму долга, а по возможности и штрафные санкции.
Претензию следует направить заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также по фактическому адресу, если в договоре указан отличный от ЕГРЮЛ адрес.
Срок ответа на претензию 30 дней, но в договоре этот срок можно сократить.
Для того, чтобы претензионный порядок не превратился в волокиту, я рекомендую максимально подробно описать его в договоре.