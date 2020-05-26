Когда при обращении в Арбитражный суд не нужно соблюдать досудебный порядок

Чаще всего в разговоре с юристами можно услышать: «Давайте напишем претензию!».

А без нее разве нельзя? Обязательна ли претензия перед обращением в арбитражный суд?

Закон устанавливает обязательный досудебный порядок только для споров о денежном взыскании по требованиям из договоров, других сделок или вследствие неосновательного обогащения.

В ином случае досудебный порядок обязателен, только если он отдельно установлен договором или законом. Под этой формулировкой скрывается множество ситуаций — от налоговых споров до споров по договорам перевозки.

Досудебный порядок не нужен по делам:

— об установлении фактов,

— о компенсации за нарушение права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок,

— о несостоятельности (банкротстве),

— по корпоративным спорам,

— коллективным искам,

— судебным приказам,

— о содействии и контроле в отношении третейских судов,

— при обращении в арбитражный суд прокурора, госорганов в защиту публичных интересов, прав субъектов в сфере предпринимательской деятельности.

При подготовке претензии следует учитывать, что она должна отличаться от обычной деловой переписки и содержать требование об исполнении обязательства, основную сумму долга, а по возможности и штрафные санкции.

Претензию следует направить заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также по фактическому адресу, если в договоре указан отличный от ЕГРЮЛ адрес.

Срок ответа на претензию 30 дней, но в договоре этот срок можно сократить.

Для того, чтобы претензионный порядок не превратился в волокиту, я рекомендую максимально подробно описать его в договоре.