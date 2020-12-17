Локальные нормативные акты в компании и новый закон об удаленке

В связи с тем, что с 2021 года вводятся новые положения о дистанционной работе, я решил уделить внимание основным моментам. Помимо закона, тут очень много зависит от локальных нормативных актов в компании. Главное о дистанционке расскажу ниже.

1. Перевод на дистанционку оформляется трудовым договором или допсоглашением к нему.

2. Дистанционка теперь бывает постоянной, временной (до 6 месяцев) или периодической (чередование работы дистанционно и на рабочем месте).

3. Трудовой договор в бумажном виде направлять не обязательно, но если сотрудник заявит об этом — надо направить в течение 3 дней.Записи в бумажную трудовую книжку вносятся по желанию удаленного работникаю

4. Заключение и расторжение трудового договора, соглашений, договора о материальной ответственности подписывается УКЭП. Порядок подписи остальных документов определяется локальными актами или коллективным договором, равно как и сроки подтверждения получения электронных и иных документов.

5. Работник может запросить бумажные заверенные копии документов, которые надо направить в течение 3 дней сотруднику.

6. Больничный лист направляется работодателю либо почтой (если он бумажный), либо сообщается номер и серия (если он электронный).

7. Режим рабочего времени, порядок выхода на рабочее место при временном переводе на дистанционку, порядок предоставления отпуска устанавливается трудовым договором, коллективным договором, локальными актами. Если эти документы не регулируют вопрос, то по усмотрению дистанционного сотрудника.

8. Перевод на дистанционку не может стать основанием для снижения зарплаты.

9. Работодатель должен обеспечить дистанционщика нужным оборудованием и средствами. Сотрудник может с согласия или ведома работодателя использовать и свое имущество, получив за это компенсацию. Размер и порядок выплаты определяются в локальных актах.

10.Дистанционного работника можно направить в командировку, при соблюдении все тех же правил, что и для обычных сотрудников.

11. По охране труда с дистанционщиками проще. Работодатель должен ознакомить такого сотрудника с правилами работы с оборудованием и средствами, расследовать несчастные случаи, предоставлять обязательное страхование от несчастных случае и профзаболеваний. Остальные обязанности по охране труда тут могут не применяться.

12. Новые основания для увольнения — если сотрудник на удаленке не выходит на связь в течение двух дней без уважительных причин, а также если сотрудник переезжает в другую местность и в связи с этим не может выполнять обязанности дистанционно в нужном объеме.

13. Временная принудительная дистанционка возможна в случаях природной или техногенной катастрофы, аварии или несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, а также в случаях, когда есть угроза жизни населению, или на основании решения органа власти. В этом случае трудовой договор не меняется, а дистанционка вводится на основании локального нормативного акта.

14. Если основания для временной удаленки есть, а возможности перевести на нее сотрудников нет (например, нет условий), то период прекращения работы оформляется простоем и оплачивается в размере 2/3 оклада.

Очень важную роль в дистанционке играют локальные акты и трудовой договор. В них определяется большой перечень условий:

само выполнение работы на постоянной или временной основе дистанционно;

виды электронной подписи электронных документов и формы взаимодействия работника и компании;

срок подтверждения получения электронных документов от другой стороны;

подтверждение действий сторон, связанных с предоставлением друг другу информации при взаимодействии в иной форме;

порядок взаимодействия компании и сотрудника, в том числе в связи с выполнением работы, передачей результатов и отчетов;

режим рабочего времени, а при временной дистанционке также продолжительность, периодичность дистанционной работы;

условия и порядок вызова работника в офис или его выхода по своей инициативе;

порядок предоставления отпусков;

порядок, сроки и размеры выплат компенсации за использование оборудования, ПО, средств защиты информации и прочего, а также возмещения расходов, связанные с их использованием;

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда;

а при временном переводе на дистанционку об этом принимается отдельный локальный нормативный акт.

В общем, дистанционка — та еще штука, которую прежде всего надо правильно оформить.