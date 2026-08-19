819-ПП: что это такое и как легализовать самострой в Москве

Что такое 819-ПП?

О включении объекта в перечень собственники нередко узнают случайно. Чаще всего это происходит при подготовке объекта к продаже или во время юридической проверки недвижимости покупателем. Иногда собственник сталкивается с проблемой, когда пытается оформить разрешительную документацию, передать объект в залог или зарегистрировать изменения в ЕГРН.

819-ПП — это постановление Правительства Москвы, регулирующее порядок выявления и пресечения незаконного и нецелевого использования земельных участков, а также ведение перечней проблемных объектов недвижимости.

Приложение № 1 к 819-ПП: общие правила земельного контроля

Речь идёт о порядке взаимодействия московских органов власти при выявлении нарушений на земельных участках, принадлежащих городу Москве, а также на участках, государственная собственность на которые не разграничена. Иными словами, это базовый регламент действий органов власти. Но для собственников конкретных объектов в практическом плане гораздо важнее приложение № 2.

Приложение № 1 содержит Положение о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного, в том числе нецелевого использования земельных участков.

Приложение № 2 к 819-ПП: риск сноса

Приложение № 2 включает в себя перечень объектов с признаками самостроя (то есть объектов недвижимости, созданных на земельных участках, не предоставленных для строительства или реконструкции, без необходимых разрешений на строительство либо с нарушением установленного порядка, если право собственности на объект зарегистрировано или сведения о нём внесены в государственный кадастр недвижимости).

По сути, это перечень объектов, обладающих признаками самовольной постройки (речь здесь идёт именно о признаках самостроя, поскольку признать объект самостроем в подавляющем числе случаев может только суд).

Под объектами понимаются как целые здания, так и их части - пристройки, надстройки, мансарды, антресоли, и даже подвалы.

Имеющей признаки самовольной постройки считается такая постройка, которая создана на земельном участке, который не был предоставлен для соответствующих целей, либо без необходимых разрешений, а также с существенным нарушением градостроительных и строительных норм.

Включение объекта в приложение № 2 к 819-ПП — наиболее опасный сценарий. В этом случае город может добиваться сноса объекта в судебном порядке. Предметом такого иска как правило становится признание объекта самовольной постройкой и его снос с возложением на ответчика всех расходов по сносу и благоустройству территории.

Но важно понимать: включение в перечень 819-ПП не означает автоматического сноса. Собственник вправе защищать свои интересы и доказывать, что объект можно сохранить.