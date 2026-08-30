Как узаконить самовольную постройку через ГЗК вместо суда: пошаговая инструкция

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, или ГЗК, рассматривает вопросы в сфере градостроительства, земельных отношений, строительства и реализации инвестиционных проектов. В отдельных случаях через эту комиссию можно во внесудебном порядке сохранить и легализовать самовольную постройку.
Что такое ГЗК
Градостроительно-земельная комиссия была создана постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. № 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы». Основанием послужила статья 23 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 65 «О Правительстве Москвы».
Основной задачей комиссии стало рассмотрение вопросов, связанных с градостроительством, использованием земельных участков, строительством и реконструкцией объектов, а также реализацией инвестиционных проектов на территории Москвы.
ГЗК является постоянно действующим рабочим органом Правительства Москвы. Комиссию возглавляет мэр Москвы.
На практике комиссия может рассматривать вопросы, связанные с изменением технико-экономических показателей объекта, корректировкой разрешённого вида использования земельного участка, заключением или изменением договоров аренды земли, а также сохранением объектов самовольного строительства.
Кому может подойти процедура легализации самостроя через ГЗК
В первую очередь легализация самостроя через ГЗК может быть актуальна для владельцев объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и документах технического учёта, а также для ситуаций, в которых сложно подтвердить обстоятельства, необходимые для защиты права в судебном порядке.
При этом заранее определить размер возможного штрафа бывает непросто. Его расчёт зависит от конкретных обстоятельств и технико-экономических показателей объекта (площадь, назначение объекта, вид разрешённого использования земельного участка – ВРИ, необходимо ли менять ВРИ, если да, то на какой код). Именно поэтому окончательная сумма штрафных санкций нередко становится понятна только в ходе рассмотрения вопроса уполномоченными органами.
После запуска процедуры отказаться от неё без последствий может быть затруднительно. Если размер штрафа окажется значительным, заменить процедуру ГЗК судебным разбирательством, скорее всего, уже не получится.
Также важно учитывать те категории недвижимости, по которым высока вероятность отказа при попытке легализации через ГЗК: это жилые помещения, апартаменты, а также объекты в зонах КРТ и реновации.
Если в суд уже подан иск о признании самостроем
На практике бывают ситуации, когда Департамент городского имущества и Правительство Москвы уже подали иск о сносе самовольной постройки, а собственник, оценивая шансы на успех в суде как низкие, хочет попытаться сохранить объект через ГЗК.
В таком случае необходимо своевременно заявить суду о готовности пройти административную процедуру легализации самостроя через ГЗК и ходатайствовать о приостановлении производства по делу. Это позволяет дождаться результатов рассмотрения вопроса в ГЗК и, в частности, избежать преждевременного назначения судебной строительно-технической экспертизы.
Само по себе приостановление дела не означает его прекращения. Судебный процесс продолжается в статусе приостановленного производства, поэтому его необходимо контролировать на протяжении всей процедуры. Кроме того, суд может отказаться приостанавливать дело и будет просто назначать новые заседания, на которые будет необходимо представлять документы, подтверждающие начало и продвижение процедуры ГЗК.
Подготовка документов на легализацию самостроя через ГЗК
Для обращения в ГЗК обычно формируется пакет документов, подтверждающих технические характеристики объекта, его безопасность и соответствие градостроительным требованиям. В него могут входить документы БТИ о технической инвентаризации, техническое заключение специализированной организации, архитектурно-градостроительное решение, заключение кадастрового инженера и паспорт безопасности места массового пребывания людей.
Этот перечень не является исчерпывающим. Состав документов зависит от типа объекта, его характеристик, вида разрешённого использования земельного участка и конкретных обстоятельств дела. Дополнительные материалы могут потребоваться уже в ходе рассмотрения вопроса.
Подготовленные документы вместе с заявлением о прохождении процедуры подаются в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
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Рассмотрение комиссией вопроса о легализации самостроя
После подачи документов начинается межведомственное взаимодействие. Государственная инспекция по недвижимости (ГИН) взаимодействует, в частности, с Департаментом градостроительной политики города Москвы (ДГП), Департаментом городского имущества города Москвы (ДГИ) и другими органами государственной власти.
По результатам рассмотрения вопрос о возможности сохранения объекта выносится на заседание Градостроительно-земельной комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания ГЗК.
Комиссия может принять решение не только об уплате штрафа за изменение технико-экономических показателей объекта, но и о выполнении дополнительных условий. Например, правообладателю может быть предписано подготовить корректировку проекта межевания территории.
Отдельно проверяется разрешённый вид использования земельного участка. Если он не соответствует фактической деятельности, ГЗК может согласовать установление необходимого кода ВРИ. Кроме того, комиссия может принять решение о заключении нового договора аренды земельного участка либо дополнительного соглашения к уже действующему договору.
Именно в договоре или соглашении обычно закрепляется обязанность правообладателя уплатить штраф в бюджет Москвы.
До 03 декабря 2025 года ключевым согласующим органом при легализации самостроя через ГЗК была Москомархитектура (выдавала/согласовывала АГР, участвовала в формировании позиции комиссии о сохранении объекта и о необходимых градостроительных изменениях). С 03 декабря 2025 года Москомархитектура присоединена к Департаменту градостроительной политики города Москвы (ДГП), который стал правопреемником по всем правам и обязанностям Москомархитектуры.
После оплаты штрафа ГЗК
После выполнения установленных условий и уплаты штрафных санкций остаётся завершить связанные с этим административные и судебные процедуры - происходит утверждение проекта межевания путём выпуска правового акта Департамента городского имущества города Москвы об утверждении проекта межевания территории. Затем объект и земельный участок ставятся на кадастровый учет и сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Также параллельно с вышеуказанными мероприятиями Правительство Москвы исключает объект из перечня объектов самовольного строительства – приложения № 2 к постановлению Правительства Москвы № 819-ПП.
В течение 30 дней после исключения объекта из перечня объектов самостроя (приложение № 2 к постановлению Правительства Москвы № 819-ПП) Департамент городского имущества и Правительство Москвы должны обеспечить отказ от судебного иска о признании объекта самовольной постройкой (если такой иск был подан в суд).
На практике период между уплатой штрафа и отказом от иска может оказаться значительно дольше установленного срока — иногда он занимает до нескольких месяцев.
Судебное дело также требует постоянного внимания. Судебные заседания могут назначаться с интервалом примерно в полтора-два месяца. На них целесообразно представлять документы, подтверждающие продвижение процедуры ГЗК: переписку с органами власти, протоколы, технические планы и заключения, платёжные документы и иные материалы.
Такой контроль позволяет показать суду, что административная процедура действительно проводится и вопрос о сохранении объекта ещё не разрешён окончательно.
Завершение процедуры ГЗК и судебного дела о признании самостроем
Даже после получения платёжного документа об уплате штрафа может потребоваться дополнительное время для его проверки. В одном из дел Департамент городского имущества в течение нескольких месяцев подтверждал факт поступления денежных средств, несмотря на наличие оригинала платёжного поручения.
После завершения внутренней проверки департамент представил в суд отказ от иска. После принятия судом отказа от иска спорный объект исключают из списков самостроя 819-ПП в течение нескольких месяцев.
Результат: объект удалось сохранить посредством процедуры ГЗК.
Выводы
Процедура легализации самовольной постройки через ГЗК может стать альтернативой судебному способу защиты, но требует предварительной технической и юридической оценки объекта, статуса земельного участка, имеющейся проектной документации и возможных финансовых последствий.
При наличии уже рассматриваемого в суде иска особенно важно согласовать действия в административной и судебной процедурах, поскольку одна из них не прекращает другую автоматически.
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