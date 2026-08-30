Как узаконить самовольную постройку через ГЗК вместо суда: пошаговая инструкция

Кому может подойти процедура легализации самостроя через ГЗК

В первую очередь легализация самостроя через ГЗК может быть актуальна для владельцев объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и документах технического учёта, а также для ситуаций, в которых сложно подтвердить обстоятельства, необходимые для защиты права в судебном порядке.

При этом заранее определить размер возможного штрафа бывает непросто. Его расчёт зависит от конкретных обстоятельств и технико-экономических показателей объекта (площадь, назначение объекта, вид разрешённого использования земельного участка – ВРИ, необходимо ли менять ВРИ, если да, то на какой код). Именно поэтому окончательная сумма штрафных санкций нередко становится понятна только в ходе рассмотрения вопроса уполномоченными органами.

После запуска процедуры отказаться от неё без последствий может быть затруднительно. Если размер штрафа окажется значительным, заменить процедуру ГЗК судебным разбирательством, скорее всего, уже не получится.

Также важно учитывать те категории недвижимости, по которым высока вероятность отказа при попытке легализации через ГЗК: это жилые помещения, апартаменты, а также объекты в зонах КРТ и реновации.