Как отменить решение суда о сносе: разбираем ошибки судов по делам о самовольных постройках

Экспертиза самостроя: как её назначают и почему суды ошибаются

Судебная строительно-техническая экспертиза часто определяет исход дела о самострое. Но именно здесь суды допускают одни из самых серьёзных ошибок.

Экспертизу самостроя поручают организации без нужного статуса

В деле № А41-59345/2023 Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих судов, которые поручили проведение экспертизы ГБУ Московской области «Дирекция экологических проектов». Суд установил, что эта организация не является государственным судебно-экспертным учреждением — она не создавалась органом власти специально для судебных экспертиз.

Суд отказывает в дополнительной или повторной экспертизе самостроя

Экспертиза может содержать ошибки, противоречия или неполные выводы. Иногда эксперт указывает, что объект опасен, но не пишет о том, можно ли устранить нарушения без сноса. Такая ситуация может возникнуть, если изначально при назначении экспертизы стороны не просили суд поставить для эксперта вопрос об устранимости нарушений.

Также суд может отказать в проведении дополнительной экспертизы. Так произошло в деле № А40-209095/2022, где в рамках первоначальной экспертизы эксперты пришли к выводу, что объект опасен, но технически возможно вернуть его в первоначальное состояние.

В апелляции назначили дополнительную строительно-техническую экспертизу. Она установила, что выявленные недостатки уже устранены и объект больше не представляет угрозы. После этого 9-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение о сносе и отказал в удовлетворении требований.

Ходатайство о новой экспертизе особенно важно заявлять, если заключение судебного эксперта содержит противоречия, эксперт не исследовал возможность устранения нарушений, его выводы не соответствуют фактическому состоянию объекта или основаны на неправильных исходных данных.