Два счета — роскошь или способ сэкономить? А если три?

Зачем вообще организации или ИП несколько счетов. Это же неудобно, разве не так? Мы считаем, что принцип — «храни яйца в разных корзинах» правильный, и даже не потому, что одна корзинка может упасть и яйца в ней разобьются, зато в других уцелеют. На самом деле, в одной корзинке можно вывести цыплят, в другой оставить продукт в первозданном виде, в третью яйца будут сами поступать по конвейеру и т.д. О чем это мы? Давайте разбираться.

Какая мысль вам приходит в голову первой, когда речь идет о дополнительном счете? Скорее всего — кредит. Да, действительно, если у вас открыт счет в одном банке, а кредит вы получаете в другом, то часто банк-кредитор предлагает перевести платежи или их часть к нему. Это, как минимум, удобно — текущие средства поступают на счет и в указанный срок списывается платеж по договору.

С другой стороны, вы можете просто заранее переводить нужную сумму к дате платежа и продолжать пользоваться прежним счетом. Выбор за вами. Но перед принятием решения узнайте об условиях обслуживания в новом банке. А вдруг своим клиентам он предлагает более выгодные условия по РКО или скидки, проценты на остаток, кэшбек, бесплатные сервисы и т.д.?

Но это только одна ситуация, когда второй счет может быть выгодным. Вот еще несколько.

Разделяй и властвуй

Разные счета разделяют денежные потоки, например, от ВЭД и деятельности внутри страны, от розницы и опта, от торговли и услуг и т.д.

Почему это выгодно? Например, вы занимаетесь двумя видами деятельности — розничной торговлей и выполняете работы по строительному подряду. В первом случае ваши клиенты — физлица, во втором — организации и ИП.

Открывая счет только для расчетов с физлицами, вы можете выбрать обслуживание по тарифам и услугам, наиболее выгодным для торговли:

низкая комиссия за эквайринг;

бесплатные эквайринговые терминалы в пользование;

интеграция банковского сервиса с бухгалтерской программой и онлайн-кассами;

оптимальная комиссия за внесение наличной выручки и снятие наличных и т.д.

А вот для услуг вы открываете другой счет (может даже в другом банке), там не будет ни наличных, ни расчетов с физлицами, все движение средств происходит по безналу.

Почему не воспользоваться одним счетом? Тарифы редко бывают универсальными, обычно так выглядят стартовые пакеты для предпринимателей, которые только начинают свою работу. В Ак Барс банке, например, это тарифы «Простой» или «Лайт».

А вот пример тарифа, учитывающего особенности бизнеса:

«Торговый» — название говорит само за себя, он предназначен для компаний с большим оборотом наличных. Начисление до 2% на остаток по счету.

«Платежный» — для тех, кто совершает в основном безналичные платежи, включает 30 бесплатных платежей в месяц, на остаток также начисляются проценты.

Получается, распределив ваши денежные потоки по разным счетам, вы можете существенно сэкономить на комиссиях и даже заработать.

Дорогу экспорту-импорту

Для работы с зарубежными контрагентами вам понадобится валютный счет. Это требование закона. Но только, если вы будете вести расчеты в валюте, если перечислять станете рубли, то и отдельный счет не нужен. Но, скорее всего, ваши зарубежные партнеры предпочтут получить платеж в долларах, евро, юанях или другой национальной валюте.

Валютные операции контролируются банками. Раньше приходилось на каждую сделку оформлять паспорт, содержащий всю информацию о ней. Сейчас процесс устроен проще — достаточно зарегистрировать контракт в банке.

Есть обязательные условия контракта, закрепленные законодательно, без которых ни один уполномоченный банк не поставит контракт на учет. Это сроки исполнения сторонами обязательств, а именно:

сроки получения резидентом от нерезидента на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) либо о сроках иного исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации;

сроки исполнения нерезидентами обязательств по передаче резидентам товаров, выполнению для них работ, оказанию им услуг, передаче им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроки возврата указанных авансовых платежей;

сроки исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов в соответствии с условиями договоров займа.

Это фактически обязательные реквизиты любого договора и без них получить представление о сделке и ее сторонах невозможно.

Если вы только начинаете работу в сфере ВЭД, вам нужна квалифицированная поддержка и помощь. Банковский комплаенс направлен на предотвращение нарушений закона, но это не значит, что банк должен вас «кошмарить», напротив, одна из его задач должна заключаться в том, чтобы вы могли вести бизнес, не беспокоясь о рисках, в том числе связанных с блокировками.

Открывая валютный счет в банке, убедитесь, что он действительно, а не на словах, готов идти навстречу своим клиентам.

В Ак Барс Банке вы можете обратиться за консультацией к сотрудникам службы ВЭД-консалтинга или отдела валютного контроля. а также воспользоваться сервисом, предназначенным специально для начинающих международников — «Cтарт бизнеса ВЭД» для таможенного декларирования.

При использовании системы Ак Барс Бизнес Драйв (интернет-банк) вы получаете дополнительные бесплатные сервисы, которые обеспечат контроль за вашими операциями:

Для ВЭД — инвойсы, уведомления о поступлении валюты, сроках предоставления документов. контроль сроков исполнения валютного законодательства и подсказки по дальнейшим действиям. Кроме того, вы можетет купить или продать валюту по желаемому курсу, соблюдать сроки и требования валютного контролю в валютном календаре и получить онлайн консультацию по любому вопросу.

Для всех — сервис «Ревизор» заранее сообщит о рисках приостановления расходных операций по счету, проверит каждый счет, покажет оценку и даст рекомендации.

Делаем вывод — открытие валютного счета может принести ощутимую выгоду не только в финансовом плане (подбор особого тарифа для расчетов в валюте), но и упростит работу с валютным контролем и поможет оценить риски по проводимым операциям. А это — экономия времени бухгалтера, которому не придется в порядке аврала собирать документы или заниматься разблокировкой. Он сможет, при необходимости, заранее подготовить подтверждающие документы и организация избежит нарушений.

Если вы — поставщик по госзакупкам

Еще один вид счета, который открывают по необходимости — специальный. Он необходим для работы с торговыми площадками и, прежде всего, для госзакупок, если вы — поставщик.

Для чего используется спецсчет: блокировка обеспечения для подачи заявок на участие в торгах. Обеспечение нужно не для всех процедур, но если вы участвуете в аукционах, то, скорее всего, с ним столкнетесь.

Использовать в качестве специального можно и имеющийся расчетный счет. Но, если у вас постоянно происходит движение денег и не всегда есть остаток на счете, то в какой-то момент нужной для блокировки суммы на счете может не оказаться. Это грозит срывом участия в аукционе и потерей контракта.

Поэтому многие участники торгов предпочитают отдельно открыть специальный счет и хранить на нем определенную сумму, исходя из примерных размеров обеспечения.

Чем удобен спецсчет:

Средства для обеспечения обособлены, вы не потратите их случайно, по забывчивости и не пропустите из-за этого торги;

Деньгами на спецсчете можно свободно распоряжаться. Например, у вас есть сумма в 100 тысяч рублей, 20 тысяч заблокированы по заявке на аукцион, а 80 тысяч можно потратить на оплату поставщикам или выплату зарплаты;

Исключение — спецсчет для государственного оборонного заказа. Он имеет ряд серьезных ограничений, в т.ч. по расходованию средств.

На остаток на спецсчете начисляется процент. Это обязательное условие, но в каждом банке вам предложат разный процент, в Ак Барс Банке , например, это 0,5% годовых.

Стоит обратить внимание еще на некоторые параметры при выборе банка для открытия спецсчета: возможность дистанционного открытия и работы со счетом, стоимость блокировки средств. В Ак Барс Банке есть первое и нет второго — вы можете получить реквизиты счета всего за один день и начать им пользоваться, а за блокирование банк ничего с вас не возьмет.

Обратите внимание! Открыть спецсчет можно только в аккредитованном банке, их список утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р и периодически изменяется. Сейчас в нем 26 банков, включая Ак Барс Банк.

Это только некоторые из примеров, когда второй и даже третий счет для организации или ИП может стать полезным дополнением к имеющемуся расчетному счету. Остаются еще инвестиционные счета, депозиты, счета для выплат по зарплатному проекту и т.д.