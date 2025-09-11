Кредит для бизнеса: как рассчитать выгоду и принять решение

Когда кредит для бизнеса — хорошая идея, а когда с кредитованием лучше повременить

Кредитование — это новые возможности и мощный инструмент развития, но подходить к нему стоит осознанно. Как показывает практика, кредит способен принести пользу бизнесу в следующих случаях:

Вы хотите масштабировать свое дело. Если бизнес находится на этапе активного роста и в ваших планах выход на новый рынок или открытие еще одной точки.

Резко увеличился спрос на продукцию. Если какой-то из ваших продуктов неожиданно стал популярным, имеет смысл закупить крупную партию. В этом случае выручка сможет перекрыть переплату по кредиту.

Есть привлекательное предложение от партнеров. Например, поставщик предлагает большую скидку на товар, и вы уверены, что сможете его продать. Но собственных средств на данный момент нет.

Производство нуждается в модернизации. Если вы понимаете, что устаревшее оборудование снижает эффективность бизнеса и тормозит его развитие.

Вы ожидаете рост сезонного спроса. Кредитование в преддверии роста сезонного спроса помогает увеличить прибыль. Заемные деньги дают возможность закупить больше товара или расширить ассортимент.

Но в некоторых ситуациях кредит для бизнеса может превратиться в еще одну проблему. Так, кредитование — не лучшее решение, если:

У бизнеса высокий уровень закредитованности. Еще большее увеличение кредитной нагрузки может привести к тому, что компания просто не сможет одновременно выплачивать несколько кредитов.

Нужно спасти убыточный бизнес. Если проект уже является убыточным, кредитование только усугубит и без того сложное положение.

Нет порядка в учете. Если собственник бизнеса не в курсе реального положения дел, брать кредит небезопасно. За заемными средствами имеет смысл обращаться тогда, когда вы точно знаете, на что нужны деньги и как будете погашать задолженность.

Также достаточно рискованным решением считается оформление кредита в условиях нестабильного рынка. В первую очередь это касается долгосрочного кредитования, но и в случае с краткосрочными кредитами нужно предварительно оценить все риски.