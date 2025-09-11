Кредит для бизнеса: как рассчитать выгоду и принять решение

Когда кредит для бизнеса — хорошая идея, а когда с кредитованием лучше повременить
Кредитование — это новые возможности и мощный инструмент развития, но подходить к нему стоит осознанно. Как показывает практика, кредит способен принести пользу бизнесу в следующих случаях:
Вы хотите масштабировать свое дело. Если бизнес находится на этапе активного роста и в ваших планах выход на новый рынок или открытие еще одной точки.
Резко увеличился спрос на продукцию. Если какой-то из ваших продуктов неожиданно стал популярным, имеет смысл закупить крупную партию. В этом случае выручка сможет перекрыть переплату по кредиту.
Есть привлекательное предложение от партнеров. Например, поставщик предлагает большую скидку на товар, и вы уверены, что сможете его продать. Но собственных средств на данный момент нет.
Производство нуждается в модернизации. Если вы понимаете, что устаревшее оборудование снижает эффективность бизнеса и тормозит его развитие.
Вы ожидаете рост сезонного спроса. Кредитование в преддверии роста сезонного спроса помогает увеличить прибыль. Заемные деньги дают возможность закупить больше товара или расширить ассортимент.
Но в некоторых ситуациях кредит для бизнеса может превратиться в еще одну проблему. Так, кредитование — не лучшее решение, если:
У бизнеса высокий уровень закредитованности. Еще большее увеличение кредитной нагрузки может привести к тому, что компания просто не сможет одновременно выплачивать несколько кредитов.
Нужно спасти убыточный бизнес. Если проект уже является убыточным, кредитование только усугубит и без того сложное положение.
Нет порядка в учете. Если собственник бизнеса не в курсе реального положения дел, брать кредит небезопасно. За заемными средствами имеет смысл обращаться тогда, когда вы точно знаете, на что нужны деньги и как будете погашать задолженность.
Также достаточно рискованным решением считается оформление кредита в условиях нестабильного рынка. В первую очередь это касается долгосрочного кредитования, но и в случае с краткосрочными кредитами нужно предварительно оценить все риски.
Определяем эффективность кредита для бизнеса
Обращение за кредитом — достаточно серьезный шаг, и у многих предпринимателей возникают всевозможные сомнения. Чтобы кредитование вызывало минимум опасений, посчитайте коэффициент финансового рычага (КФР) и эффект финансового рычага (ЭФР). Это специальные показатели, которые помогут принять правильное решение.
Первый показатель отражает отношение заемных средств к собственным активам. Чем выше КФР, тем больше уровень закредитованности бизнеса. Второй показатель — ЭФР — отражает, как заемные средства повлияют на прибыль. Более точным считается ЭФР, но рассчитать его сложнее.
Коэффициент финансового рычага
Для расчета КФР нужны два значения — это кредитный капитал (КК) и собственный капитал (СК). Под кредитным капиталом подразумеваются все кредитные обязательства, которые есть у бизнеса — как долгосрочные, так и краткосрочные, проценты не учитываются. Под собственным капиталом — все активы бизнеса, за вычетом финансовых обязательств — к таким обязательствам относят и проценты по займам.
Чтобы рассчитать КФР, используется следующая формула:
КФР = КК / CК
По сути, КФР позволяет понять, насколько эффективно используется кредитный капитал.
Стандартная оценка величины КФР
< 0,5
У бизнеса есть потенциал для привлечения дополнительного кредитного капитала
= 0,5–0,7
Оптимальное соотношение кредитного и собственного капитала
> 0,7
Для сохранения финансовой стабильности следует сократить кредитную нагрузку
Обратите внимание: оценка коэффициента может изменяться в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Но значение больше единицы практически всегда говорит о слишком высоком уровне риска. Есть вероятность, что в какой-то момент бизнес просто не сможет справляться со всеми обязательствами.
Рассмотрим, как рассчитывается КФР на примере.
Компания «Мебельный город» занимается производством мебели. Для расчета КФР сотрудники компании оценили ее активы:
уставный капитал — 500 000 рублей;
нераспределенная прибыль — 4 500 000 рублей.
Также у компании есть кредит на 1 500 000 рублей.
КФР, таким образом, составит:
КФР = 1 500 000 / (500 000 + 4 500 000) = 0,3.
Чтобы ваш бизнес мог расти и развиваться, Ак Барс Банк предлагает различные виды кредитов на предпринимательские цели, включая кредиты на покрытие кассовых расходов, пополнение оборотных средств и приобретение оборудования. Также клиентам Ак Барс Банка доступно рефинансирование и другие решения.
А чтобы кредитование стало еще более выгодным, с 1 сентября Ак Барс Банк запустил акцию «Индивидуальный процент» для малого и среднего бизнеса: с ней вы сможете оформить кредит и получить фиксированную ставку:
на 1 год — от 17,5%;
на 2 года — от 16,5%.
После окончания льготного периода для каждого клиента устанавливается индивидуальная ставка.
Эффект финансового рычага
Как мы уже говорили, с ЭФР все несколько сложнее. Для расчета эффекта финансового рычага потребуются следующие показатели: Rа — рентабельность активов, r — ставка по кредиту и КК / СК — отношение кредитного капитала к собственному.
Чтобы рассчитать ЭФР для организаций, работающих на спецрежимах, используется формула:
ЭФР = (Rа – r) х КК / СК
А если компания платит налог на прибыль (НП), ЭФР умножают на величину (1 – НП).
Кредитование принесет бизнесу выгоду при условии, что рентабельность активов выше ставки: (Rа – r) > 0. Если же она будет ниже, кредит, напротив, может негативно отразиться на эффективности компании.
Рассмотрим расчет ЭФР на примере.
Евгений — индивидуальный предприниматель: он занимается ремонтом бытовой техники. В свое дело Евгений вложил 600 000 рублей, а размер ежемесячной прибыли составляет 200 000 рублей. Считаем рентабельность активов:
Rа = (200 000 / 600 000) х 100% = 33,3%.
В планах у Евгения взять кредит на сумму 450 000 рублей. Ставка по кредиту составит 20%.
Рассчитываем ЭФР:
ЭФР = (0,33 – 0,2) х 0,4 / 0,6) = 0,0975.
Это означает, что кредитование повысит эффективность бизнеса на 9,75%.
Что еще учесть перед принятием решения
Прежде чем оформить кредит для бизнеса, задайте себе несколько ключевых вопросов, которые помогут оценить целесообразность кредитования и снизить возможные риски.
Для какой цели нужен кредит и есть ли альтернатива? Если вы будете четко понимать, зачем вам кредит, это снизит вероятность неправильного использования заемных средств. Также подумайте, существует ли менее дорогостоящий способ привлечения денег, который доступен именно вам.
Достаточно ли текущих активов для погашения обязательств? Важно убедиться, что вы сможете своевременно вносить платежи по кредиту и не допустите просрочек.
Сможете ли вы выплачивать кредит при возникновении форс-мажорных обстоятельств? Желательно иметь сбережения на случай, если ситуация изменится и вы не сможете получить запланированный доход.
Принесет ли кредит ожидаемый эффект? Для этого рассчитайте ЭФР: он должен быть положительным. Если эффект финансового рычага меньше нуля, кредитование принесет убытки.
Поможет ли кредитование достичь стратегических целей? Стоит четко определить, как заемные средства повлияют на рост бизнеса и реализацию долгосрочных планов.
Оформите кредит в Ак Барс Банке и зафиксируйте ставку по кредиту на срок 1 или 2 года на выгодных условиях. По акции «Индивидуальный процент» подать заявку можно на несколько кредитных продуктов сразу.

