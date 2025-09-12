5 мифов о факторинге, в которые не стоит верить

Виной всему — множество мифов, сложившихся вокруг факторинга. Рассказываем о самых популярных из них и опровергаем распространенные заблуждения.
Миф первый. Факторинг — это аналог кредита
Факторинг часто рассматривают как разновидность кредита для бизнеса. По мнению большинства предпринимателей это означает, что для оформления факторинга потребуются залог и поручители, а плюсом будет оцениваться уровень закредитованности.
Как на самом деле
Должны сказать сразу: факторинг — не кредит. Этот инструмент представляет собой финансирование под уступку денежного требования, в то время как при кредитовании денежные средства предоставляют за определенную плату на фиксированный срок.
По сути, факторинг основан на продаже дебиторской задолженности. Для его оформления не нужны ни поручители, ни залог. Воспользоваться инструментом можно и при наличии кредитов.
И еще один важный момент: в отличие от кредита, факторинг не учитывается в долговой нагрузке. Ни на кредитную историю, ни на репутацию поставщика факторинг никак не повлияет, даже если произойдет задержка оплаты. Поэтому оформление факторинга однозначно не помешает компании в привлечении инвесторов или не станет препятствием в кредитовании, если такая необходимость возникнет.
Сравним факторинг и кредит по ключевым параметрам:
Критерий
Факторинг
Кредит
Обеспечение
Не требуется
Требуется
Форма финансирования
Уступка дебиторской задолженности
Заем
Срок
Фактическая отсрочка
Фиксированный
Доступная сумма
Определяется в зависимости от качества и объема дебиторской задолженности
Ограничена кредитным лимитом
Структура баланса
Не отражается как кредитное обязательство
Отражается как кредитное обязательство
Влияние на кредитную историю
Нет
Да
Миф второй. Факторинг — только для крупного бизнеса
Еще одно распространенное заблуждение — факторинг предназначен исключительно для крупного бизнеса. Небольшой компании этот инструмент недоступен.
Как на самом деле
С каждым годом все больше компаний различного масштаба успешно пользуются этим инструментом. Существуют решения, предназначенные для малого, среднего и крупного бизнеса, поэтому никаких ограничений в этой части нет.
Напротив, для малого бизнеса преимущество факторинга заключается в том, он дает возможность значительно сократить время и ресурсы на поиск финансирования, сосредоточиться на развитии компании и при этом не нагружает баланс. Во многих банках применяются экспресс-подходы при рассмотрении заявок на факторинг, т.к. лимиты на большинство крупных дебиторов уже установлены.
Ак Барс Банк предлагает различные решения для поставщиков, в частности, факторинг с регрессом и факторинг без регресса. Вне зависимости от выбранного формата, факторинг в Ак Барс Банке — это отсутствие обеспечения, бессрочный договор и минимум документов (потребуются только накладная и счет-фактура или электронный реестр). А лимит финансирования составляет до 100% при оформлении факторинга без регресса и до 95% для факторинга с регрессом.
Миф третий. Факторинг — это негатив в отношениях с контрагентами
Следующий популярный миф — если поставщик оформляет факторинг, его контрагенты становятся должниками банка. И это с большой долей вероятности приведет к ухудшению отношений с партнерами, ведь им придется платить по новым условиям.
Как на самом деле
Факторинг позволяет увеличить отсрочку платежа. При его оформлении условия сделки остаются прежними за одним исключением — меняются только платежные реквизиты.
Нет оснований опасаться, что банк превратится в нового кредитора для вашего контрагента и это отрицательно скажется на ваших отношениях.
Миф четвертый. Факторинг — это невыгодно
Когда речь заходит о факторинге, один из самых часто встречающихся аргументов «против» — утверждение, что этот инструмент дорого обходится из-за высоких комиссий и вообще невыгоден для бизнеса.
Как на самом деле
В большинстве случаев факторинг выгоднее, чем классический кредит для бизнеса, в том числе за счет гибких тарифов. Его стоимость зависит от перечня услуг (например, работа с дебиторкой, защита от риска неоплаты поставки и т. д.), а также комиссии. На размер комиссии, в свою очередь, влияют объем дебиторской задолженности, схема оплаты и размер отсрочки платежа.
При этом у факторинга есть несколько преимуществ по сравнению с кредитом. Так, при подаче заявки на кредит нет уверенности, что одобрена будет вся запрашиваемая сумма. Кроме того, вносить платежи придется независимо от финансового положения вашего бизнеса.
С факторингом есть возможность получить сразу до 100% оплаты товара или услуги. Заниматься поиском средств на платежи по кредиту также не придется: факторинг предполагает погашение задолженности при поступлении денег от контрагента.
Миф пятый. Факторинг — это сложно и долго
Многие предприниматели считают факторинг неподходящим для себя решением из-за сложного и долгого оформления. Принято считать, что быстро получить денежные средства с факторингом невозможно: сначала придется собрать огромный пакет документов, а затем в течение нескольких недель ждать решения.
Как на самом деле
Факторинг — гораздо менее бюрократизированная процедура по сравнению с кредитованием, благодаря наличию уже установленных лимитов на дебиторов. На сегодняшний день он превратился в комфортный инструмент с относительно простым оформлением.
Главное
Факторинг не аналог кредита для бизнеса. Этот инструмент представляет собой финансирование под уступку денежного требования.
Факторинг успешно используют компании различного масштаба, включая малый и средний бизнес.
За счет гибких тарифов факторинг может быть выгоднее, чем классическое бизнес-кредитование.
Оформление факторинга представляет собой относительно несложную процедуру, для которой не требуется собирать множество документов.
В Ак Барс Банке подать заявку на факторинг можно онлайн: это существенно экономит время и делает сам процесс максимально удобным. Собирать полный пакет документов (как для кредита) и предоставлять залог не нужно, а на решение у банка уйдет от 2 часов.
