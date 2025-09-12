5 мифов о факторинге, в которые не стоит верить

Миф первый. Факторинг — это аналог кредита

Факторинг часто рассматривают как разновидность кредита для бизнеса. По мнению большинства предпринимателей это означает, что для оформления факторинга потребуются залог и поручители, а плюсом будет оцениваться уровень закредитованности.

Как на самом деле

Должны сказать сразу: факторинг — не кредит. Этот инструмент представляет собой финансирование под уступку денежного требования, в то время как при кредитовании денежные средства предоставляют за определенную плату на фиксированный срок.

По сути, факторинг основан на продаже дебиторской задолженности. Для его оформления не нужны ни поручители, ни залог. Воспользоваться инструментом можно и при наличии кредитов.

И еще один важный момент: в отличие от кредита, факторинг не учитывается в долговой нагрузке. Ни на кредитную историю, ни на репутацию поставщика факторинг никак не повлияет, даже если произойдет задержка оплаты. Поэтому оформление факторинга однозначно не помешает компании в привлечении инвесторов или не станет препятствием в кредитовании, если такая необходимость возникнет.

Сравним факторинг и кредит по ключевым параметрам: