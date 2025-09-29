Остаток на расчетном счете: что важно знать предпринимателю

Сколько денег оставлять на счете, и зачем нужен неснижаемый остаток

Неснижаемый остаток, то есть запас финансов на счете компании, нужен для обеспечения бесперебойной деятельности: чтобы вовремя шли оплаты поставщикам, выплачивалась зарплата сотрудникам, своевременно закрывались кредитные платежи, был «пул» на непредвиденные расходы. Желательно, чтобы оборот денежных средств на счете не выходил в ноль и даже при задержке поступлений от покупателей компания могла работать в обычном режиме некоторое время.

Неснижаемый остаток можно рассчитать, вот несколько шагов.

Определите период оборачиваемости — это время, за которое деньги, вложенные в бизнес, возвращаются в виде прибыли. Например, в товарном бизнесе он занимает обычно 1–2 месяца, в сложных проектах (стройка, производство) может составлять 3–6 месяцев и более. Оцените среднесуточные расходы компании. Учитывайте все текущие обязательства — зарплату, аренду, налоги, закупки, кредитные и другие регулярные платежи. Рассчитайте сумму денежных средств, необходимую для обеспечения бесперебойной деятельности на весь период оборачиваемости. Для этого умножьте среднесуточные расходы на количество дней в периоде. Добавьте резерв на непредвиденные расходы и задержки поступлений — обычно это 10–20% от рассчитанной суммы, чтобы иметь запас ликвидности.

Дополнительно можно учесть особенности сезонности, кредитные линии, ожидаемые поступления для более точного прогноза неснижаемого остатка. Но в целом, этого достаточно, чтобы определить, какой минимальный запас нужен, чтобы избежать кассовых разрывов и оставаться на плаву в непредвиденных обстоятельствах.

Приведем пример расчета. ООО «Золотой ключик» закупает текстильную продукцию у разных российских фабрик и продает на торговой точке в Москве.

Период оборачиваемости такого бизнеса определен как 60 дней.

Ежемесячные расходы компании (зарплата сотрудников, аренда помещений, налоги и обязательные платежи, закупка товаров и прочее) составляют 220 000 руб.

Определим среднесуточные расходы: 220 000 / 30 = 7 333 руб. в день.

Рассчитаем сумму для периода оборачиваемости: 7 333 руб. × 60 дней = 439 980 руб.

Добавлен резерв на непредвиденные расходы и задержки — 15% от суммы: 439 980 × 0,15 = 65 997 руб.

Итоговый неснижаемый остаток: 439 980 + 65 997 = 505 977 руб.

Это означает, что ООО «Золотой ключик» желательно постоянно иметь на счете примерно 506 000 руб., чтобы сохранять операционную устойчивость и быть готовым к непредвиденным ситуациям.