Остаток на расчетном счете: что важно знать предпринимателю

Что такое остаток на расчетном счете
Остаток на расчетном счете — это все деньги, находящиеся в текущий момент на банковском счете компании или ИП. Он складывается из собственных средств, а также авансов покупателей, возвратов, займов, кредитов и депозитов. Обычно часть из них — привлеченные или временно удерживаемые средства, а не чистый доход бизнеса.
Бизнес должен самостоятельно контролировать, чтобы некоторая сумма всегда оставалась на счете, чтобы избежать риска кассового разрыва и проблем с платежеспособностью. Обслуживающий банк тоже ведет контроль: отслеживать движение средств на счетах своих клиентов его обязывают Методические рекомендации ЦБ от 21.07.2017 № 18-МР. Если, например, компания активно заключает сделки с контрагентами, но при этом остаток остается слишком низким, не соответствует масштабам бизнеса, банк может посчитать такую ситуацию подозрительной и заблокировать счет.
Законодательно нижний предел не установлен, нужно только, чтобы у компании или ИП было достаточно финансов для выполнения своих договорных и налоговых обязательств. Банковские условия индивидуальны, каждый банк обычно имеет свои требования.
Сколько денег оставлять на счете, и зачем нужен неснижаемый остаток
Неснижаемый остаток, то есть запас финансов на счете компании, нужен для обеспечения бесперебойной деятельности: чтобы вовремя шли оплаты поставщикам, выплачивалась зарплата сотрудникам, своевременно закрывались кредитные платежи, был «пул» на непредвиденные расходы. Желательно, чтобы оборот денежных средств на счете не выходил в ноль и даже при задержке поступлений от покупателей компания могла работать в обычном режиме некоторое время.
Неснижаемый остаток можно рассчитать, вот несколько шагов.
Определите период оборачиваемости — это время, за которое деньги, вложенные в бизнес, возвращаются в виде прибыли. Например, в товарном бизнесе он занимает обычно 1–2 месяца, в сложных проектах (стройка, производство) может составлять 3–6 месяцев и более.
Оцените среднесуточные расходы компании. Учитывайте все текущие обязательства — зарплату, аренду, налоги, закупки, кредитные и другие регулярные платежи.
Рассчитайте сумму денежных средств, необходимую для обеспечения бесперебойной деятельности на весь период оборачиваемости. Для этого умножьте среднесуточные расходы на количество дней в периоде.
Добавьте резерв на непредвиденные расходы и задержки поступлений — обычно это 10–20% от рассчитанной суммы, чтобы иметь запас ликвидности.
Дополнительно можно учесть особенности сезонности, кредитные линии, ожидаемые поступления для более точного прогноза неснижаемого остатка. Но в целом, этого достаточно, чтобы определить, какой минимальный запас нужен, чтобы избежать кассовых разрывов и оставаться на плаву в непредвиденных обстоятельствах.
Приведем пример расчета. ООО «Золотой ключик» закупает текстильную продукцию у разных российских фабрик и продает на торговой точке в Москве.
Период оборачиваемости такого бизнеса определен как 60 дней.
Ежемесячные расходы компании (зарплата сотрудников, аренда помещений, налоги и обязательные платежи, закупка товаров и прочее) составляют 220 000 руб.
Определим среднесуточные расходы: 220 000 / 30 = 7 333 руб. в день.
Рассчитаем сумму для периода оборачиваемости: 7 333 руб. × 60 дней = 439 980 руб.
Добавлен резерв на непредвиденные расходы и задержки — 15% от суммы: 439 980 × 0,15 = 65 997 руб.
Итоговый неснижаемый остаток: 439 980 + 65 997 = 505 977 руб.
Это означает, что ООО «Золотой ключик» желательно постоянно иметь на счете примерно 506 000 руб., чтобы сохранять операционную устойчивость и быть готовым к непредвиденным ситуациям.
Проценты на неснижаемый остаток
Банки тоже заинтересованы в финансовой устойчивости своих клиентов, поэтому всячески поддерживают бизнес в намерении сохранять неснижаемый остаток. Многие из них делают выгодные предложения о начислении более высоких процентов на сумму, которая остается на расчетном счете.
При этом в банковской практике обычно устанавливается фиксированный минимальный остаток по договору, который нужно постоянно поддерживать и который не зависит от формул или расчетов компании.
Как посчитать, сколько у компании свободных средств
В прошлом разделе мы разобрали необходимость неснижаемого остатка на расчетном счете компании. Но как определить, сколько свободных денег у бизнеса? Подушку безопасности следует формировать из средств, которые не задействованы в операционной деятельности и не идут на текущие расходы.
Бывает и такое, что уже после формирования неснижаемого остатка у компании остаются свободные деньги. Эти финансы можно использовать для развития, инвестиций или размещения на депозите под проценты, чтобы средства приносили дополнительный доход.
Чтобы определить свободную сумму, нужно проанализировать финансовые данные:
размер дебиторской задолженности — показывает, сколько денег должны покупатели за уже выполненные обязательства;
размер кредиторской задолженности — отражает, кому и сколько должна компания (поставщикам, сотрудникам, государству);
бухгалтерский баланс — дает полную картину по обязательствам, включая кредиты, долги по зарплатам и незавершенные заказы.
Также актуальную информацию о доступных финансах можно посмотреть в отчете о движении денежных средств (ДДС), если компания ведет управленческий учет. В документе фиксируются все поступления и платежи за отчетный период, а также остатки денег на начало и конец периода.
Рассчитать сумму можно по формуле:
Свободные средства = Ликвидные активы (все денежные средства на счетах) – Текущие обязательства (авансы, долги, незавершенные заказы)
Чтобы эти деньги не теряли в стоимости, их можно разместить на депозитах с ежедневным начислением процентов, что обеспечит дополнительный доход и защиту от инфляции. Особенно полезен такой подход при сезонном бизнесе или когда средства понадобятся в будущем.
Если минимальный остаток не удается сохранить
Иногда предприниматель видит, что неснижаемый остаток на счете постоянно «проедается» или вообще не формируется. Это тревожный сигнал, который может означать:
слишком низкую маржинальность бизнеса — расходы «съедают» почти всю выручку;
неэффективное управление денежным потоком (например, задержки оплаты от клиентов, а обязательства при этом жесткие);
завышенные постоянные расходы (аренда, фонд оплаты труда, кредиты);
отсутствие платежного календаря и планирования.
Фактически невозможность удерживать минимальный остаток говорит о том, что бизнес работает от поступления к поступлению.
Главные выводы
Остаток на расчетном счете — не всегда прибыль. Он может включать авансы, кредиты и другие обязательства, поэтому важно правильно интерпретировать сумму свободных денег.
Неснижаемый остаток — подушка безопасности бизнеса. Он защищает от кассовых разрывов, помогает «оставаться на плаву» какое-то время, если клиенты задержат оплату или возникнут незапланированные расходы. Банки стимулируют бизнес на сохранение неснижаемого остатка, предлагая начисление процентов по выгодной ставке на эту минимальную сумму на счете.
Размер неснижаемого остатка можно рассчитать самостоятельно. В него закладывается сумма текущих расходов на период оборачиваемости плюс резерв 10–20%.
Свободные средства от предпринимательской деятельности, которые остаются сверх обязательств и неснижаемого остатка, можно направить на развитие бизнеса или разместить на депозит под проценты.
Если ваш бизнес не в силах поддерживать минимальный остаток на счете — это тревожный сигнал, он говорит о слабой маржинальности или о проблемах с управлением денежным потоком.
