Налоговая реформа 2026: кому выгоднее перейти на АУСН

Самое главное:
АУСН — спецрежим для микробизнеса с жесткими условиями, которые должны остаться стабильными до конца 2027 года.
Стать автоупрощенцем можно с начала года (в некоторых случаях — со следующего месяца), если вовремя подать уведомление.
Насколько выгодна автоупрощенка для бизнеса, выясняется путем расчетов и сравнения — предлагаем несколько примеров.
Что такое АУСН
АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) — экспериментальный спецрежим, с 2022 года действующий в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, а с 2025 года — во всех российских регионах, где принят соответствующий закон (ст. 1 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Полный список субъектов РФ, где введен спецрежим есть на сайте ФНС.
Совмещать АУСН с другими режимами нельзя.
Ставка АУСН-налога зависит от налогового объекта:
8% — при объекте «доходы»;
20% — при объекте «доходы минус расходы», либо уплачивается минимальный налог по ставке 3% от доходов, если его сумма окажется больше, чем налог 20%.
На АУСН не платят:
НДС (кроме ввозного);
налог на прибыль;
налог на имущество (исключение — по кадастровой стоимости);
НДФЛ с бизнес-доходов ИП;
фиксированные взносы ИП «за себя» (включая 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей);
страховые взносы (ОПС, ОМС и ВНиМ), при этом работникам продолжает начисляться страховой стаж.
На АУСН платят за работников фиксированный взнос на «травматизм». Его сумма ежегодно индексируется — в 2026 году она составит 2 970 рублей (проект постановления Правительства ID 161085).
Обратите внимание: с 1 января 2026 года ИП, которые наряду с применением АУСН по основной деятельности ведут частную практику (адвокаты, нотариусы и др. лица, перечисленные в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК), будут обязаны перечислять на ОПС 1% дохода от частной практики, превышающего 300 тыс. рублей (п. 116 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Бухгалтерскую отчетность сдают только организации на АУСН, а налоговой отчетности на этом режиме нет:
Не нужно вести КУДиР и подавать декларацию — ИФНС сама ежемесячно определяет налоговую базу по АУСН и налог к уплате по данным, поступившим от онлайн-ККТ, банков, и переданным самим автоупрощенцем через «Личный кабинет».
Нет отчетности за работников по НДФЛ и страховым взносам — удержание и уплату НДФЛ с выплат работникам делегируют уполномоченному банку, а бизнес на АУСН должен лишь вовремя предоставить ему сведения о получивших доходы физлицах.
В СФР подают только подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1 — эти сведения нужны Фонду для расчета страхового стажа работников.
Кому доступен спецрежим АУСН
Применять АУСН могут только российские ИП и коммерческие компании, зарегистрированные в регионах, где действует спецрежим, и соответствующие таким условиям (п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ):
Доход не более 60 млн руб. в текущем году или в году перед переходом.
Средняя численность персонала — максимум 5 человек в месяц, все они налоговые резиденты РФ и не привлекаются к работам, которые дают право на досрочную пенсию.
Физлицам выплаты производят только безналично — в том числе нет выплат в натуральной форме, в виде матвыгоды.
Все счета открыты только в уполномоченных банках из реестра на сайте ФНС. Например, один из 11 таких банков — Ак Барс Банк.
Подключена онлайн-касса — наличные выплаты, не зафиксированные с использованием онлайн-ККТ, нельзя принять в расходах при АУСН.
Не ведется запрещенная на АУСН деятельность, перечисленная в ст. 3 закона № 17-ФЗ (деятельность банков, страховщиков, агентств занятости, КФХ, НКО, майнинг цифровой валюты и др.).
У организации нет филиалов и прочих обособок, остаточная стоимость амортизируемых и неамортизируемых ОС не более 150 млн руб., доля участия других юрлиц — максимум 25%.
Как перейти на АУСН
В общем случае, чтобы перейти на АУСН с начала 2026 года, уведомление о переходе в ИФНС нужно подать не позже 31 декабря 2025 года.
Для бизнеса на УСН и ИП на НПД переход возможен с 1 числа следующего месяца, если уведомления об отказе от прежнего спецрежима и переходе на АУСН будут направлены до последнего числа предшествующего месяца.
Так, если вы решите начать работу на АУСН заранее, например, с 1 ноября 2025 года, подайте уведомление об отказе от применяемого сейчас УСН или НПД и о переходе на новый спецрежим в любой день октября 2025 года.
При переходе в середине года применять АУСН нужно не менее 12 месяцев подряд.
Вновь созданные компании и ИП могут уведомить ИФНС о применении автоупрощенки в течение 30 дней после госрегистрации.
Уведомление можно подать любым из способов:
через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС;
через уполномоченный банк.
Ак Барс Банк один из уполномоченных банков, в котором можно открыть расчетный счет и подключить АУСН. Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените ее преимущества: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности, НДС и страховых взносов, передача банку части функций налогового агента по НДФЛ.
Стоит ли переходить на АУСН в 2026 году: считаем на примерах
Согласно закону № 17-ФЗ, менять ставки и предельный лимит доходов нельзя до завершения эксперимента по внедрению спецрежима, то есть — до 31 декабря 2027 года. По мнению многих экспертов, введение НДС для автоупрощенцев тоже вряд ли возможно пока идет эксперимент — для этого потребуется большой объем дополнительной автоматизации в слишком короткие сроки. Это дает надежду микробизнесу на АУСН на стабильную работу в ближайшие два года.
Из-за грядущих изменений задуматься о переходе на АУСН с 1 января 2026 года уже сейчас могут:
Компании и ИП на УСН, которые зарабатывают в год 10 млн – 60 млн рублей. Им планируют урезать до 10 млн рублей лимит дохода, при котором нужно уплачивать НДС. Если в 2025 году доход превысил 10 млн руб., платить НДС нужно с января 2026 года.
ИП на патенте. Уровень дохода, при котором доступна ПСН, хотят снизить с 60 млн до 10 млн рублей. Недоступным патент станет для тех, кто в 2025 году заработал более 10 млн рублей. Кроме этого, с 2026 года нельзя применять патент для розничной торговли в стационарных торговых объектах и для автомобильных грузоперевозок.
Также нужно учесть, что для большинства субъектов малого и среднего бизнеса вырастет тариф страховых взносов — вместо 15% к части выплаты свыше 1,5 МРОТ придется применять тариф 30%.
Рассмотрим на примерах, какой режим может оказаться выгоднее с 2026 года.
Пример 1. ООО «Цветочная палитра» на УСН «доходы минус расходы» имеет штат из 5 сотрудников и планирует получить такие показатели в 2026 году:
доходы — 25 млн руб.;
расходы — 20 млн руб., в том числе зарплата — 3 млн руб.
Тариф страховых взносов: 30% на ОПС, ОМС, ВНиМ и 0,2% на «травматизм».
В 2025 году ООО «Цветочная палитра» не платит НДС, но если останется на УСН, будет платить его в 2026 году по основной ставке, которая увеличится с 20% до 22%, чтобы принимать к вычету входной налог.
С 1 января 2026 года компанию решено перевести на АУСН «доходы минус расходы», так как она соответствует всем требованиям.
Рассчитаем, на каком режиме работа будет выгоднее:
Налоговый режим
Основной налог
Страховые взносы
Всего платежей
Ставка
Сумма
Тариф
Сумма
УСН «доходы минус расходы»
15%
750 000 ((25 млн — 20 млн) х 15%)
30,2%
906 000 (3 млн х 30,2%)
1 656 000
АУСН «доходы минус расходы»
20%
1 000 000 ((25 млн — 20 млн) х 20%)
Фиксированный взнос на «травматизм»
2 970
1 002 970
Даже без учета НДС выгода при АУСН по сравнению с упрощенкой составит 653 030 руб. (1 656 000 — 1 002 970).
АУСН в этом случае действительно может стать выгодной альтернативой и избавит компанию от уплаты НДС и большей части страховых взносов.
Пример 2. У ИП Загорского 3 работника, зарплата которых составляет 1 400 000 руб. в год. ИП применяет УСН «доходы» и в 2026 году планирует выйти на объем выручки 12 млн руб.
Тариф страховых взносов — 30% на ОПС, ОМС, ВНиМ и 0,2% на «травматизм». Сумма взносов за работников за 2026 год — 422 800 руб. (1 400 000 х 30,2%).
Фиксированные взносы ИП в 2026 году — 57 390 руб. плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 117 000 руб., а всего — 174 390 руб.
На сумму взносов ИП может снизить налог при УСН «доходы» на 50%.
Если ИП Загорский останется на УСН, он будет платить НДС по ставке 5% (без права на вычет «входного» налога).
Определим, какой из режимов в 2026 году будет выгоднее:
Налоговый режим
Основной налог
Страховые взносы
НДС
Всего платежей
Ставка
Сумма
Тариф
Сумма
Ставка
Сумма
УСН «доходы»
6%
360 000 (12 млн х 6% — 50%)
30,2% + фиксированные взносы ИП
597 190 (422 800 + 174 390)
5%
600 000
1 557 190
АУСН «доходы»
8%
960 000 (12 млн х 8%)
Фиксированный взнос на «травматизм»
2 970
Нет
0
962 970
Выгода при переходе на АУСН составит 594 220 руб. (1 557 190 — 962 970). Налог на доход будет существенно выше, чем при УСН, но при этом ИП не придется платить страховые взносы (кроме «травматизма») и НДС.
Пример 3. ИП Пешеходова работает на УСН «доходы» без сотрудников. Ее планируемый доход в 2026 году — 3 млн руб.
Фиксированные взносы ИП в 2026 году — 57 390 руб. и 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 27 000 руб., а всего — 84 390 руб.
ИП вправе уменьшить УСН-налог на сумму взносов «за себя» без ограничений.
Какой режим будет выгоднее для ИП Пешеходовой:
Налоговый режим
Основной налог
Страховые взносы
Всего платежей
Ставка
Сумма
Тариф
Сумма
УСН «доходы»
6%
95 610 (3 млн х 6% — 84 390)
Фиксированные взносы
84 390
180 000
АУСН «доходы»
8%
240 000 (3 млн х 8%)
Нет
0
240 000
Несмотря на отсутствие страховых взносов при АУСН, для ИП выгоднее на 60 000 рублей оказалась УСН «доходы». Это произошло за счет более низкой налоговой ставки и возможности уменьшить налог на подлежащие уплате фиксированные взносы. Так как доходы позволяют получить освобождение от НДС, ИП Пешеходовой лучше остаться на УСН «доходы» в 2026 году, если она не планирует нанимать работников и расширять бизнес до объема выручки более 10 млн руб. в год.
Делаем выводы: кому выгодна АУСН в 2026 году
Автоупрощенка — спецрежим для микробизнеса, имеющий множество жестких ограничений, поэтому, прежде чем принимать решение о переходе на АУСН, просчитайте все выгоды и риски.
Скорее всего, переход на АУСН будет выгоден вам, если:
Сейчас ваши обороты составляют от 10 млн до 60 млн рублей. С 1 января 2026 года упрощенцы с такими доходами будут платить НДС, а ИП на ПСН лишатся права на применение патента. При уровне дохода ниже 10 млн рублей и отсутствии сотрудников более выгодной может оказаться УСН «доходы», особенно для ИП — они могут уменьшить налог на взносы «за себя».
У вас не более 5 сотрудников и вы платите за них страховые взносы. На АУСН за них придется платить лишь небольшой годовой взнос на «травматизм» вместо ежемесячных 30% от зарплаты.
Большинство ваших контрагентов не принимают к вычету входной НДС. Так вы не лишитесь клиентов, если не будете выставлять им счета-фактуры с выделенным налогом.
Вы торгуете через интернет-магазины или маркетплейсы — при условии, что все расчеты ведутся только через уполномоченные банки из перечня ФНС.
АУСН от Ак Барс Банка — как работает
Автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов
Чек-лист перехода на АУСН с 1 января 2026 года
Убедитесь, что АУСН действует в вашем регионе.
Проверьте, соответствуете ли вы всем условиям для перехода — по уровню дохода, числу работников, виду деятельности и т. д.
Определитесь, в каком уполномоченном банке из списка ФНС откроете счет.
Выберите налоговый объект, с которым будете работать в течение всего года — «доходы» 8% или «доходы минус расходы» 20%. Укажите объект в уведомлении.
Не позже 31 декабря 2025 года подайте в ИФНС уведомление о переходе на АУСН. При переходе с упрощенки или НПД дополнительно нужно уведомить об отказе от этих спецрежимов.
Удобнее оформить переход на АУСН через уполномоченный банк, в котором у вас открыт расчетный счет, например, через Ак Барс Банк. Достаточно войти в личный кабинет и заполнить форму заявления.
Читайте также:
Остаток на расчетном счете: что важно знать предпринимателю.
Кредит для бизнеса: как рассчитать выгоду и принять решение.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFK8dP84
Начать дискуссию