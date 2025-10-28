Налоговая реформа 2026: кому выгоднее перейти на АУСН

Стоит ли переходить на АУСН в 2026 году: считаем на примерах

Согласно закону № 17-ФЗ, менять ставки и предельный лимит доходов нельзя до завершения эксперимента по внедрению спецрежима, то есть — до 31 декабря 2027 года. По мнению многих экспертов, введение НДС для автоупрощенцев тоже вряд ли возможно пока идет эксперимент — для этого потребуется большой объем дополнительной автоматизации в слишком короткие сроки. Это дает надежду микробизнесу на АУСН на стабильную работу в ближайшие два года.

Из-за грядущих изменений задуматься о переходе на АУСН с 1 января 2026 года уже сейчас могут:

Компании и ИП на УСН, которые зарабатывают в год 10 млн – 60 млн рублей. Им планируют урезать до 10 млн рублей лимит дохода, при котором нужно уплачивать НДС. Если в 2025 году доход превысил 10 млн руб., платить НДС нужно с января 2026 года.

ИП на патенте. Уровень дохода, при котором доступна ПСН, хотят снизить с 60 млн до 10 млн рублей. Недоступным патент станет для тех, кто в 2025 году заработал более 10 млн рублей. Кроме этого, с 2026 года нельзя применять патент для розничной торговли в стационарных торговых объектах и для автомобильных грузоперевозок.

Также нужно учесть, что для большинства субъектов малого и среднего бизнеса вырастет тариф страховых взносов — вместо 15% к части выплаты свыше 1,5 МРОТ придется применять тариф 30%.

Рассмотрим на примерах, какой режим может оказаться выгоднее с 2026 года.

Пример 1. ООО «Цветочная палитра» на УСН «доходы минус расходы» имеет штат из 5 сотрудников и планирует получить такие показатели в 2026 году:

доходы — 25 млн руб.;

расходы — 20 млн руб., в том числе зарплата — 3 млн руб.

Тариф страховых взносов: 30% на ОПС, ОМС, ВНиМ и 0,2% на «травматизм».

В 2025 году ООО «Цветочная палитра» не платит НДС, но если останется на УСН, будет платить его в 2026 году по основной ставке, которая увеличится с 20% до 22%, чтобы принимать к вычету входной налог.

С 1 января 2026 года компанию решено перевести на АУСН «доходы минус расходы», так как она соответствует всем требованиям.

Рассчитаем, на каком режиме работа будет выгоднее:

Налоговый режим Основной налог Страховые взносы Всего платежей Ставка Сумма Тариф Сумма УСН «доходы минус расходы» 15% 750 000 ((25 млн — 20 млн) х 15%) 30,2% 906 000 (3 млн х 30,2%) 1 656 000 АУСН «доходы минус расходы» 20% 1 000 000 ((25 млн — 20 млн) х 20%) Фиксированный взнос на «травматизм» 2 970 1 002 970

Даже без учета НДС выгода при АУСН по сравнению с упрощенкой составит 653 030 руб. (1 656 000 — 1 002 970).

АУСН в этом случае действительно может стать выгодной альтернативой и избавит компанию от уплаты НДС и большей части страховых взносов.

Пример 2. У ИП Загорского 3 работника, зарплата которых составляет 1 400 000 руб. в год. ИП применяет УСН «доходы» и в 2026 году планирует выйти на объем выручки 12 млн руб.

Тариф страховых взносов — 30% на ОПС, ОМС, ВНиМ и 0,2% на «травматизм». Сумма взносов за работников за 2026 год — 422 800 руб. (1 400 000 х 30,2%).

Фиксированные взносы ИП в 2026 году — 57 390 руб. плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 117 000 руб., а всего — 174 390 руб.

На сумму взносов ИП может снизить налог при УСН «доходы» на 50%.

Если ИП Загорский останется на УСН, он будет платить НДС по ставке 5% (без права на вычет «входного» налога).

Определим, какой из режимов в 2026 году будет выгоднее:

Налоговый режим Основной налог Страховые взносы НДС Всего платежей Ставка Сумма Тариф Сумма Ставка Сумма УСН «доходы» 6% 360 000 (12 млн х 6% — 50%) 30,2% + фиксированные взносы ИП 597 190 (422 800 + 174 390) 5% 600 000 1 557 190 АУСН «доходы» 8% 960 000 (12 млн х 8%) Фиксированный взнос на «травматизм» 2 970 Нет 0 962 970

Выгода при переходе на АУСН составит 594 220 руб. (1 557 190 — 962 970). Налог на доход будет существенно выше, чем при УСН, но при этом ИП не придется платить страховые взносы (кроме «травматизма») и НДС.

Пример 3. ИП Пешеходова работает на УСН «доходы» без сотрудников. Ее планируемый доход в 2026 году — 3 млн руб.

Фиксированные взносы ИП в 2026 году — 57 390 руб. и 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 27 000 руб., а всего — 84 390 руб.

ИП вправе уменьшить УСН-налог на сумму взносов «за себя» без ограничений.

Какой режим будет выгоднее для ИП Пешеходовой:

Налоговый режим Основной налог Страховые взносы Всего платежей Ставка Сумма Тариф Сумма УСН «доходы» 6% 95 610 (3 млн х 6% — 84 390) Фиксированные взносы 84 390 180 000 АУСН «доходы» 8% 240 000 (3 млн х 8%) Нет 0 240 000

Несмотря на отсутствие страховых взносов при АУСН, для ИП выгоднее на 60 000 рублей оказалась УСН «доходы». Это произошло за счет более низкой налоговой ставки и возможности уменьшить налог на подлежащие уплате фиксированные взносы. Так как доходы позволяют получить освобождение от НДС, ИП Пешеходовой лучше остаться на УСН «доходы» в 2026 году, если она не планирует нанимать работников и расширять бизнес до объема выручки более 10 млн руб. в год.