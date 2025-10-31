Проценты на остаток на расчетном счете бизнеса: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете 

Что такое проценты на остаток

Проценты на остаток средств на счете бизнеса — это доход, который банк начисляет клиенту на сумму денег, которая находится на его расчетном счете.

Принцип работы схож с депозитом, но в отличие от депозита клиент не выводит из оборота сумму на депозитный счет и свободно может пользоваться деньгами на счете. Каждый банк самостоятельно устанавливает правила начисления процентов на остаток: одни в качестве базы используют ежедневный остаток на счете, другие — среднедневную сумму, третьи — неснижаемый остаток, который хранился на счете в течение месяца.

Как правило, процент на остаток по счету ниже ставок по депозитам, но даже небольшой доход способен компенсировать банковские комиссии или снизить влияние инфляции.