Проценты на остаток на расчетном счете бизнеса: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете 

Для бизнеса проценты на остаток по текущему счету — это дополнительный доход без усилий. Главное — не забыть учесть его в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как это сделать правильно.

Самое главное:

  • Проценты на остаток средств на расчетном счете — это доход бизнеса.

  • В бухгалтерском учете проценты на остаток по расчетному счету — это прочие доходы, не связанные с производством или реализацией.

  • В налоговом учете доход в виде процентов на остаток средств на банковском счете — это внереализационные доходы.

  • Бизнес на УСН включает проценты на остаток в налогооблагаемую базу в момент зачисления их на счет на основании банковской выписки.

Что такое проценты на остаток

Проценты на остаток средств на счете бизнеса — это доход, который банк начисляет клиенту на сумму денег, которая находится на его расчетном счете. 

Принцип работы схож с депозитом, но в отличие от депозита клиент не выводит из оборота сумму на депозитный счет и свободно может пользоваться деньгами на счете. Каждый банк самостоятельно устанавливает правила начисления процентов на остаток: одни в качестве базы используют ежедневный остаток на счете, другие — среднедневную сумму, третьи — неснижаемый остаток, который хранился на счете в течение месяца. 

Как правило, процент на остаток по счету ниже ставок по депозитам, но даже небольшой доход способен компенсировать банковские комиссии или снизить влияние инфляции.

Бухгалтерский учет процентов на остаток по расчетному счету

С точки зрения ст. 852 ГК проценты на остаток по счету — это плата банка за пользование деньгами клиента, пока они лежат на счете. Соответственно ставка, сроки выплаты и другие условия фиксируются в договоре. Например, «Банк выплачивает клиенту доход в виде процентов по ставке 10% в год в течение трех рабочих дней по итогам каждого месяца». 

Если эти условия не прописаны, то банк начисляет проценты ежеквартально. Отражение в бухгалтерском учете нужно делать с той же периодичностью (п. 16 ПБУ 9/99). Например, в последний день месяца при ежемесячном начислении даже, если выплата от банка пришла позже.

Для бизнеса проценты на остаток по расчетному (текущему) счету — это прочие доходы, не связанные с производством или реализацией (п. 7 ПБУ 9/99). Банк в этом случае не является поставщиком или подрядчиком, поэтом для отражения расчетов по процентам на остаток по расчетному счету нужно использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Проводки выглядят так:

Проводка

Описание

Дт 76.05 Кт 91.01

Компания начислила доход в виде процентов на остаток по счету

Дт 51 Кт 76.05

Банк перечислил проценты на остаток

Налоговый учет процентов на остаток по расчетному счету

В налоговом учете доход в виде процентов на остаток средств на банковском счете — это внереализационные доходы (п. 6 ст. 250 НК). В базу для расчета налога на прибыль их нужно включать в конце каждого месяца, даже если поступление на счет пришло в начале следующего месяца (п. 6. 271 НК).

В декларации по налогу на прибыль внереализационные доходы в виде процентов на остаток по счету детализируют в строке 100 Приложения №1 к Листу 02. В разбивку по видам доходов в строках 101–106 эти проценты не попадают. А итоговую сумму внереализационных доходов с включенными в их состав процентами на остаток нужно перенести из строки 100 Приложения №1 в строку 020 Листа 02.

Компании и предприниматели, которые применяют кассовый метод признания доходов, например, бизнес на УСН, включают проценты на остаток в налогооблагаемую базу в момент зачисления их на счет (п. 2 ст. 328 НК). Основание — банковская выписка.

Подведем итоги

  • Банк может использовать деньги бизнеса на расчетном счете, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

  • Доход в виде процентов на остаток средств на расчетном счете — это прочие доходы компании. За каждый истекший отчетный период проценты признаются в сумме, которая определяется на основании условий договора с банком.

  • В налоговом учете проценты, полученные по договору банковского счета, включаются в состав внереализационных доходов организации. Такие доходы признаются на основании выписки банка по расчетному счету.

