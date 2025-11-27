Коротко о главном:
Возврат денег за товар или услугу возможен в различных ситуациях, например, при продаже товара с браком. Покупатель вправе получить деньги независимо от того, каким образом оплачивал покупку — наличными или картой через терминал.
Возврат по эквайрингу рекомендуется производить в безналичной форме на карту, с которой была оплачена покупка. Но в некоторых случаях допустимо отправить деньги на другую карту.
Порядок возврата зависит от того, когда именно будет проведена операция — в день покупки или позже. Если деньги возвращают в день покупки, можно сделать отмену операции. В остальных случаях — то есть после закрытия кассовой смены — оформляется возврат.
Если продавец отказывает в возврате денег, покупатель может воспользоваться чарджбэком. Эта процедура предусматривает оспаривание безналичного платежа.
Когда приходится возвращать деньги покупателям
Оформление возврата денег за товар или услугу — ситуация достаточно распространенная. Чаще всего такая необходимость возникает, если:
покупатель обнаружил брак или дефект и хочет вернуть товар;
товар не подошел и по закону допустим возврат;
клиент требует вернуть деньги за некачественную услугу;
необходимо вернуть деньги клиенту за услугу, которая не была оказана или оказана не в полном объеме.
Также оформление возврата может потребоваться из-за ошибки сотрудника. Например, если кассир ввел некорректную сумму или неправильно выбрал товар.
У покупателя есть право осуществить возврат независимо от того, как производилась оплата — картой через терминал или наличкой. При этом возврат по эквайрингу имеет свои нюансы.
Особенности возврата денег по эквайрингу
По общему правилу, чтобы вернуть деньги, покупатель обязан предоставить продавцу карту, которой оплачивалась покупка, паспорт (или другой документ) и чек. Но сейчас в большинстве случаев предоставление чека не является обязательным условием: так как все операции фиксируются, его можно без проблем восстановить.
Возврат денег происходит на карту, с которой осуществлялась покупка. Но если товар возвращается, например, через неделю после покупки, а за это время клиент потерял карту или истек срок ее действия, деньги можно отправить на другую карту. Операцию придется согласовать с банком.
Вернуть деньги допускается как полностью, так и частично. Если покупатель приобрел несколько товаров, а вернуть решил только один из них, оформлять возврат средств за часть покупки не запрещено.
Важный момент: не рекомендуется возвращать деньги наличными, если изначально оплата была произведена картой. По действующему законодательству у продавца есть право вернуть клиенту наличные, но нужно учитывать, что сведения обо всех продажах автоматически направляются в налоговую. И если предприниматель изымет наличные из оборота, это может быть расценено как обналичивание. Результат — штрафы и приостановка деятельности.
Что будет с комиссией
Что касается стоимости возврата для продавца, то она зависит от тарифов банка, с которым он работает. Например, в некоторых банках возврат может быть бесплатным. Вообще при оплате картой алгоритм следующий: перед зачислением денег на расчетный счет банк удерживает комиссию. Если осуществляется возврат денег покупателю, сумма покупки должна быть возвращена в полном объеме.
Удержанная комиссия, по общему правилу, продавцу не возвращается, так как услуга эквайринга была оказана. Таким образом, комиссия превращается в убыток продавца.
Обратите внимание: удержать комиссию за эквайринг с покупателя, который вернул товар, продавец не вправе. Этим способом компенсировать свои убытки не получится.
Как сделать возврат по эквайрингу
Существует два способа вернуть деньги покупателю, который оплатил покупки картой через терминал — это отмена операции или возврат.
Первый вариант — отмена операции — подойдет только в случае, если деньги нужно вернуть в день совершения покупки, пока кассовая смена еще не закрыта. Если же возврат нужно оформить после закрытия кассовой смены — например, покупатель возвращает товар через 10 дней после покупки — делают возврат.
Порядок действий при возврате по эквайрингу
Отмена операции
Возврат после закрытия кассовой смены
1. Заходим в меню операций и выбираем функцию «Отмена операции»
1. Заходим в меню операций и выбираем функцию «Возврат товара»
2. По номеру чека находим операцию, которую нужно отменить, выбираем ее и вводим сумму
2. Вставляем карту клиента в терминал и проверяем, совпадают ли данные
3. Сверяем данные на чеке и информацию в терминале (дата, номер карты клиента, сумма)
3. Вводим сумму, которую нужно возвратить
4. Ждем, пока операция будет аннулирована и деньги отправятся покупателю
4. В систему входит администратор торговой точки, активирует и подтверждает операцию
5. Получаем два чека, один из которых отдаем покупателю
5. Видим надпись «Успешно» на экране терминала, распечатываем два чека, один отдаем покупателю
Алгоритм может немного различаться в зависимости от используемого программного обеспечения и терминала.
При оформлении возврата во внимание нужно принимать продолжительность операционного дня в банке-эквайере. Даже если кассовая смена пока не закрыта, но банк уже не работает, отменить операцию не удастся. В этом случае следует делать возврат.
Что такое чарджбэк
Если продавец отказывается вернуть деньги за возвращенный товар, у покупателя есть право отменить безналичный платеж через процедуру чарджбэк. Также с помощью процедуры можно вернуть деньги при двойном списании или если была списана сумма, превышающая сумму покупки.
Чтобы сделать возврат через чарджбэк, покупателю нужно обратиться в банк, выпустивший карту, подать заявление и приложить к нему доказательства. Это могут быть чек, выписка по счету, переписка с продавцом, а также описание ситуации.
После рассмотрения заявления банк передаст претензию в платежную систему, представители которой должны обратится в банк продавца. При положительном решении деньги со счета продавца через платежную систему будут направлены покупателю.
Часто задаваемые вопросы
Для возврата денег покупатель должен обращаться на ту же кассу?
Деньги покупателю возвращаются в той торговой точке, где была произведена покупка, а сама операция возврата осуществляется через ту же кассу, где производилась оплата. Но есть исключение: если у продавца есть отдельная возвратная касса, возврат оформляют через нее.
Через сколько покупатель получит свои деньги?
Сроки возврата зависят от банка-эквайера. На практике, если возврат оформлен в день покупки, деньги зачисляют в тот же день, если же операция возврата совершена после закрытия кассовой смены — через 2–3 дня. Максимальный срок возврата денежных средств на карту покупателя — 30 дней, если он оформлен не в день покупки.
Можно ли вернуть деньги на кредитную карту покупателя, если покупка была оплачена с нее?
Возврат возможен как на дебетовую, так и на кредитную карту. Отличий в процедуре нет.
Может ли продавец повлиять на срок возврата денег?
Продавец не может ускорить (или замедлить) возврат денежных средств. Но, как правило, банки сами заинтересованы сделать возврат как можно скорее.
