Когда приходится возвращать деньги покупателям

Оформление возврата денег за товар или услугу — ситуация достаточно распространенная. Чаще всего такая необходимость возникает, если:

покупатель обнаружил брак или дефект и хочет вернуть товар;

товар не подошел и по закону допустим возврат;

клиент требует вернуть деньги за некачественную услугу;

необходимо вернуть деньги клиенту за услугу, которая не была оказана или оказана не в полном объеме.

Также оформление возврата может потребоваться из-за ошибки сотрудника. Например, если кассир ввел некорректную сумму или неправильно выбрал товар.

У покупателя есть право осуществить возврат независимо от того, как производилась оплата — картой через терминал или наличкой. При этом возврат по эквайрингу имеет свои нюансы.