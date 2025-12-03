Налоговые каникулы для ИП в 2026 году: кто и как может воспользоваться

Условия применения налоговых каникул: кто вправе воспользоваться нулевой ставкой

Льгота применима для тех, кто зарегистрировался в качестве ИП, при соблюдении следующих условий (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК).

1. ​Регистрация после введения каникул (принятия регионального закона) и с момента регистрации ИП не истекли два календарных года

При возобновлении предпринимательской деятельности налоговые каникулы тоже доступны. Но только для ИП, которые ранее эту льготу не использовали и в первый раз были сняты с учета еще до вступления в силу закона (п. 14 Обзора ВС от 04.07.2018, письмо Минфина от 20.01.2020 № 03-11-11/2566).

2. Режим налогообложения — УСН или ПСН.

Причем на УСН доля дохода от видов коммерческой деятельности, по которым ИП берет налоговые каникулы, должна быть не менее 70% от общего объема доходов от реализации товаров (работ, услуг).

3. Непрерывное применение УСН или ПСН в течение двух налоговых периодов.

Важно, чтобы предприниматель находился на спецрежиме непрерывно, только тогда он сможет пользоваться каникулами в течении двух налоговых периодов подряд. Если в какой-то момент ИП «слетает» с УСН или ПСН, а спустя время возвращается — остаток льготы уже нельзя использовать.

Особенно это актуально для патентщиков. Напомним, что налоговым периодом на ПСН признается тот срок, на который патент куплен: от 1 до 12 месяцев. То есть если предприниматель взял два патента с перерывом даже в 30 дней, на второй период каникулы уже не применяются (п. 1 письма Минфина от 17.10.2016 № 03-11-09/60291﻿).​

Если хотите воспользоваться налоговыми каникулами по максимуму, приобретайте патент сразу на 12 месяцев. Тогда сможете платить налог по нулевой ставке два года подряд (при условии, что законодатель продлит преференцию и на 2027 год).

4. Вид деятельности ИП подпадает под льготу.

Государство оказывает поддержку не всем предпринимателям, а только тем, кто ведет бизнес в определенных сферах: производственной, социальной и (или) научной, сфере бытовых услуг населению или услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Регионы конкретизируют коды ОКВЭД по ОК 029-2014 и дополнительно по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) для бытовых услуг (например, ремонт обуви, изготовление мебели, услуги по уходу). Чтобы убедиться, что ваш бизнес подпадает под применение каникул, изучите точный список в законе субъекта РФ.

Рисунок. В качестве примера — выдержка из закона Ленинградской области 20.07.2015 № 73-оз

5. Деятельность ИП отвечает дополнительным региональным условиям

Напомним, что налоговые каникулы вводятся не на федеральной уровне, а в каждом регионе отдельно. То есть закон субъекта РФ может наложить дополнительные ограничения по средней численности работников, доходу от реализации, лимиту доходов УСН и т. д. Нарушение любого условия влечет пересчет налога и уплату его по общим ставкам за весь период деятельности (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК).﻿