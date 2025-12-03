Налоговые каникулы для ИП в 2026 году: кто и как может воспользоваться

Самое главное:
Налоговые каникулы доступны только для ИП на УСН и ПСН. Организации не могут претендовать на такую льготу.
Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами, ИП должен соответствовать ряду критериев.
Для патента и УСН порядок получения налоговых каникул различается.
При налоговых каникулах не платят налог по УСН и ПСН. Другие обязательные платежи налоговые каникулы не отменяют.
В чем суть налоговых каникул для ИП
Налоговые каникулы для молодых предпринимателей были введены законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ, как продолжение программы поддержки малого бизнеса. Льгота заключается в возможности предпринимателей, которые только встали на налоговый учет, применять нулевую ставку налога на УСН или ПСН — в течение двух налоговых периодов.
Изначально планировалось, что преференция будет действовать до 2017 года, но она неоднократно продлевалась, в том числе из-за пандемии коронавируса и других экономических причин, затронувших бизнес.
Важно: налоговые каникулы для ИП вводятся не федеральным законом напрямую, а законами субъектов РФ (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК). Это нужно, чтобы адаптировать льготу под экономические потребности конкретного региона. То есть регионы могут вводить свои ограничения или расширять перечень льготируемых видов деятельности, устанавливать для ИП отдельные критерии для получения каникул.
Отменяет ли налоговая реформа 2026 каникулы для предпринимателей
Президент уже подписал закон о налоговой реформе. С января 2026 года бизнес ждут серьезные изменения в налоговом кодексе. Поправки масштабные и коснутся, в том числе, размера налоговой ставки НДС, лимитов дохода для освобождения от уплаты НДС на УСН, лимитов на ПСН, льготных тарифов по взносам за сотрудников и т. д.
Хорошая новость: реформа не затрагивает механизм налоговых каникул для ИП. Значит льгота сохранена в прежнем виде на весь следующий год — до 31 декабря 2026 года включительно (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Условия применения налоговых каникул: кто вправе воспользоваться нулевой ставкой
Льгота применима для тех, кто зарегистрировался в качестве ИП, при соблюдении следующих условий (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК).
1. Регистрация после введения каникул (принятия регионального закона) и с момента регистрации ИП не истекли два календарных года
При возобновлении предпринимательской деятельности налоговые каникулы тоже доступны. Но только для ИП, которые ранее эту льготу не использовали и в первый раз были сняты с учета еще до вступления в силу закона (п. 14 Обзора ВС от 04.07.2018, письмо Минфина от 20.01.2020 № 03-11-11/2566).
2. Режим налогообложения — УСН или ПСН.
Причем на УСН доля дохода от видов коммерческой деятельности, по которым ИП берет налоговые каникулы, должна быть не менее 70% от общего объема доходов от реализации товаров (работ, услуг).
3. Непрерывное применение УСН или ПСН в течение двух налоговых периодов.
Важно, чтобы предприниматель находился на спецрежиме непрерывно, только тогда он сможет пользоваться каникулами в течении двух налоговых периодов подряд. Если в какой-то момент ИП «слетает» с УСН или ПСН, а спустя время возвращается — остаток льготы уже нельзя использовать.
Особенно это актуально для патентщиков. Напомним, что налоговым периодом на ПСН признается тот срок, на который патент куплен: от 1 до 12 месяцев. То есть если предприниматель взял два патента с перерывом даже в 30 дней, на второй период каникулы уже не применяются (п. 1 письма Минфина от 17.10.2016 № 03-11-09/60291).
Если хотите воспользоваться налоговыми каникулами по максимуму, приобретайте патент сразу на 12 месяцев. Тогда сможете платить налог по нулевой ставке два года подряд (при условии, что законодатель продлит преференцию и на 2027 год).
4. Вид деятельности ИП подпадает под льготу.
Государство оказывает поддержку не всем предпринимателям, а только тем, кто ведет бизнес в определенных сферах: производственной, социальной и (или) научной, сфере бытовых услуг населению или услуг по предоставлению мест для временного проживания.
Регионы конкретизируют коды ОКВЭД по ОК 029-2014 и дополнительно по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) для бытовых услуг (например, ремонт обуви, изготовление мебели, услуги по уходу). Чтобы убедиться, что ваш бизнес подпадает под применение каникул, изучите точный список в законе субъекта РФ.
5. Деятельность ИП отвечает дополнительным региональным условиям
Напомним, что налоговые каникулы вводятся не на федеральной уровне, а в каждом регионе отдельно. То есть закон субъекта РФ может наложить дополнительные ограничения по средней численности работников, доходу от реализации, лимиту доходов УСН и т. д. Нарушение любого условия влечет пересчет налога и уплату его по общим ставкам за весь период деятельности (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК).
Какие налоги можно не платить на время каникул
Льгота распространяется исключительно на основной налог спецрежимов: упрощенный налог по УСН и стоимость патента по ПСН.
Другие платежи остаются без изменений: транспортный, земельный, имущественный налоги, страховые взносы за себя и сотрудников, НДФЛ и прочие обязательные сборы уплачиваются как обычно. Каникулы на них не влияют.
Как уведомить налоговую
Специального уведомления налоговой инспекции не требуется — достаточно соблюдать все вышеперечисленные условия. Если вы уверены в том, что попадаете под льготу, можете просто вести работу без уплаты авансовых платежей и налога.
Для УСН:
Зарегистрируете ИП и подайте уведомление о применении упрощенной системы налогообложения по форме № 26.2-1 (срок подачи — в течение 30 дней для тех, кто только открыл бизнес). Налоговые каникулы начнут действовать автоматически.
Когда придет время подавать годовую декларацию, заполните ее как обычно и укажите ставку налога — 0% (п. 4 ст. 346.20 НК, п. 41 приказа ФНС от 02.10.2024 N ЕД-7-3/813@).
Важно. Если льгота применима, но налог уже уплачен и отчетность сдана, подайте в ИФНС уточненную декларацию со ставкой 0% и нулевым расчетом. Предоставьте пояснения и документы, ссылаясь на региональный закон о каникулах. Переплату вернут на ЕНС или зачтут в счет будущих платежей. Вернуть переплату можно в пределах трех лет с момента уплаты налога.
Для ПСН:
При заполнении заявления на получение патента по форме 26.5-1 на странице 002 укажите ставку 0% в поле «Индивидуальный предприниматель применяет налоговую ставку __ процентов» и реквизиты регионального закона: номер, статья, дата (п. 19 приказа ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@).
Налоговые каникулы доступны только предпринимателям на УСН и ПСН.
Проверьте соответствие ОКВЭД и критериев вашего бизнеса (численность работников, лимит доходов УСН и прочее) требованиям регионального закона.
Для ИП на УСН налоговые каникулы предоставляются автоматически, когда ИП выбирает для себя этот спецрежим при регистрации. Освобождение действует в течение двух налоговых периодов.
Чтобы оформить налоговые каникулы для ИП на ПСН нужно указать нулевую ставку при заполнении заявления на получение патента. Оплата происходит авансом и не зависит от полученного дохода.
Платите страховые взносы, имущественные, земельные налоги в общем порядке.
