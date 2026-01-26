Какие есть льготы для бизнеса и как их получить

Льготный кредит для МСП: деньги на рост под льготную ставку

По сути, это возможность получить финансирование на более выгодных условиях, чем по обычному кредиту.

Часто бизнесу сложно взять кредит. Ставки кусаются, банки хотят гарантий возврата кредита в виде ликвидного залога, а окупаемость оборудования или строительства растягивается на годы. Именно для развития бизнеса и снижения финансовой нагрузки МСП могут воспользоваться льготным кредитом — по совмещенной программе Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, утвержденной решением №25-60302-02036-Р .

Что это за программа

Льготный кредит предназначен для микро, малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики — обрабатывающего производства, туризма и ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, IT и научно-технической сферы.

С 2026 года программа расширена: льготные кредиты могут быть получены как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

При ключевой ставке ЦБ 16% условия кредитования такие:

1. На цели пополнения оборотных средств:

общий срок кредитования до 3 лет, из них по льготной ставке до 1 года;

ставка до 12,5% (определяется по формуле КС ЦБ–3,5%) годовых в первый год с даты заключения кредитного договора, последующие 2–3 года — стандартная ставка банка;

сумма кредита от 500 тыс. ₽, максимум зависит от сегмента бизнеса заемщика: для микропредприятий — до 200 млн ₽. для субъектов малого и среднего предпринимательства — до 500 млн ₽.



2. На инвестиционные цели — строительство и реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, покупку оборудования, коммерческой недвижимости и других основных средств:

Льготная ставка до 12,5%, определяется по формуле КС ЦБ–3,5%, на первые 3 года с даты заключения договора на период действия по договору условий Программы стимулирования кредитования (далее — ПСК МСП), последующие 2 года ставка будет равна КС ЦБ, действующей на дату окончания периода применения в отношении этого договора условий ПСК МСП, на период предоставления банку субсидий. По истечении 5 лет устанавливается стандартная ставка банка.

Общий срок кредита — до 10 лет.

Сумма кредита с 2026 снижена и составляет минимально 25 млн ₽, максимум зависит от масштаба бизнеса: микропредприятия — до 200 млн ₽; малые предприятия — до 500 млн ₽; средние — до 2 млрд ₽.



Программа в целом рассчитана на бизнес, который уже работает по приоритетным ОКВЭД более 12 месяцев, либо если заемщик зарегистрирован менее этого срока и приоритетный ОКВЭД является основным с даты регистрации, при этом заемщик может подтвердить свою деятельность.

Основные требования к заемщику:

компания или ИП относится к субъектам МСП по закону № 209-ФЗ;

на дату заключения договора заемщик относится к одной или нескольким категориям:

имеет приоритетный основной ОКВЭД по программе более 12 мес, либо с даты регистрации

является малой технологической компанией и включен в реестр малых технологических компаний;

является участником региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда;

ЮЛ/ИП находится или местом жительства которого в ЕГРЮЛ/ЕГРИП является территория одного из субъектов Российской Федерации, в которых в соответствии с Указом Президента от 19 октября 2022 г. № 757 введен средний уровень реагирования (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь — при условии, что такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрирован не позднее 1 января 2025 года);

является налоговым резидентом РФ;

нет процедур банкротства, ликвидации или приостановления деятельности, лицензий;

не входит в группу с компаниями крупного бизнеса с долей участия в капитале более 25%;

не относится к субъектам МСП, указанным в ч. 3 статьи 14 № 209-ФЗ, в ч. 4 статьи 14 (за исключением субъектов МСП с основным ОКВЭД в рамках классов 55 и 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»);

не получает аналогичную господдержку по ряду других программ.

В настоящее время идет отбор банков для участия в реализации льготной программы в 2026 году.

В 2025 году в программе участвовали 17 банков.

Важно: заемщик вправе иметь действующие кредитные договоры по программе только с одним уполномоченным банком, в сумме не превышающей максимальные размеры в целом по программе и в разрезе каждой цели кредитования.