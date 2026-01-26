Какие есть льготы для бизнеса и как их получить

КПК ОБЩ 8103
Малому бизнесу доступны госпрограммы, с помощью которых можно получить кредиты под сравнительно небольшой процент или при нехватке собственного залога воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации или региональной гарантийной организации. Но многие предприниматели не знают, что такие возможности есть и кому они доступны. Рассказываем, какие есть льготы и нюансы их использования.

Льготный кредит для МСП: деньги на рост под льготную ставку

Часто бизнесу сложно взять кредит. Ставки кусаются, банки хотят гарантий возврата кредита в виде ликвидного залога, а окупаемость оборудования или строительства растягивается на годы. Именно для развития бизнеса и снижения финансовой нагрузки МСП могут воспользоваться льготным  кредитом — по совмещенной программе Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, утвержденной решением №25-60302-02036-Р.

По сути, это возможность получить финансирование на более выгодных условиях, чем по обычному кредиту.

Что это за программа

Льготный кредит предназначен для микро, малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики — обрабатывающего производства, туризма и ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, IT и научно-технической сферы.

С 2026 года программа расширена: льготные кредиты могут быть получены как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

При ключевой ставке ЦБ 16% условия кредитования такие:

1. На цели пополнения оборотных средств:

  • общий срок кредитования до 3 лет, из них по льготной ставке до 1 года;

  • ставка до 12,5% (определяется по формуле КС ЦБ–3,5%) годовых в первый год с даты заключения кредитного договора, последующие 2–3 года — стандартная ставка банка;

  • сумма кредита от 500 тыс. ₽, максимум зависит от сегмента бизнеса заемщика:

    • для микропредприятий  — до 200 млн ₽.

    • для субъектов  малого и среднего предпринимательства  — до 500 млн ₽. 

2. На инвестиционные цели — строительство и реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, покупку оборудования, коммерческой недвижимости и других основных средств:

  • Льготная ставка до 12,5%, определяется по формуле КС ЦБ–3,5%, на первые 3 года с даты заключения договора на период действия  по договору условий Программы стимулирования кредитования (далее — ПСК МСП), последующие 2 года ставка будет равна КС ЦБ, действующей на дату окончания периода применения в отношении этого договора условий ПСК МСП, на период предоставления банку субсидий. По истечении 5 лет устанавливается стандартная ставка банка. 

  • Общий срок кредита — до 10 лет.

  • Сумма кредита с 2026 снижена и составляет минимально 25 млн ₽, максимум зависит от масштаба бизнеса:

    • микропредприятия — до 200 млн ₽;

    • малые предприятия — до 500 млн ₽;

    • средние — до 2 млрд ₽.

Программа в целом  рассчитана на бизнес, который уже работает по приоритетным ОКВЭД более 12 месяцев, либо если заемщик зарегистрирован менее этого срока и приоритетный ОКВЭД является основным с даты регистрации, при этом заемщик может подтвердить свою деятельность.

Основные требования к заемщику:

  • компания или ИП относится к субъектам МСП по закону № 209-ФЗ;

  • на дату заключения договора заемщик относится к одной или нескольким категориям:

  • имеет приоритетный основной ОКВЭД по программе более 12 мес, либо с даты регистрации

  • является малой технологической компанией и включен в реестр малых технологических компаний; 

  • является участником региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда;

  • ЮЛ/ИП находится или местом жительства которого в ЕГРЮЛ/ЕГРИП является территория одного из субъектов Российской Федерации, в которых в соответствии с Указом Президента от 19 октября 2022 г. № 757 введен средний уровень реагирования (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область,  Севастополь — при условии, что такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрирован не позднее 1 января 2025 года);

  • является налоговым резидентом РФ;

  • нет процедур банкротства, ликвидации или приостановления деятельности, лицензий;

  • не входит в группу с компаниями крупного бизнеса с долей участия в капитале более 25%;

  •  не относится к субъектам МСП, указанным в ч. 3 статьи 14 № 209-ФЗ, в ч. 4 статьи 14 (за исключением субъектов МСП с основным  ОКВЭД в рамках классов 55 и 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»);

  • не получает аналогичную господдержку по ряду других программ.

В настоящее время идет отбор банков для участия в реализации льготной программы в 2026 году.

В 2025 году в программе участвовали 17 банков

Важно: заемщик вправе иметь действующие кредитные договоры по программе только с одним уполномоченным банком, в сумме не превышающей максимальные размеры в целом по программе и в разрезе каждой цели кредитования.

Как оформить

Процесс начинается с обращения в банк, который работает по программе. Предпринимателю нужно подготовить пакет документов — состав зависит от требований конкретного банка, но в основе всегда:

  • финансовая отчетность;

  • бизнес-план или описание инвестиционного проекта (при кредитовании на инвестиционные цели);

  • документы по приобретаемым активам;

  • учредительные документы.

«‎Банк помогает клиентам проверить, соответствует ли заемщик и цели кредита требованиям льготных программ и структурировать сделку. При этом оценивается финансовая устойчивость заемщика и кредитная нагрузка», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Даже если заемщик соответствует требованиям программы, банк может отказать из-за плохого финансового состояния, отсутствия залогового обеспечения и/или отрицательной кредитной истории. 

Нужны деньги на развитие бизнеса? Возьмите кредит с фиксированной ставкой в Ак Барс Банке

Закрепим за вами выгодный процент на срок до двух лет

Кредит на развитие сельского хозяйства: как работает льготное финансирование для АПК

Для агробизнеса действует отдельная программа льготного кредитования — кредиты для сельхозтоваропроизводителей по линии Минсельхоза. Программа работает в рамках Решения № 25-66428-01969-Р и предполагает, что каждая заявка проходит согласование с региональным и федеральным министерствами, а уже после этого подписывается кредитный договор с банком.

Ключевая идея программы — дать агропроизводителям доступ к деньгам по ставке ниже рыночной, чтобы бизнес мог спокойно финансировать сезонные работы или долгосрочные инвестиционные проекты: от посевной до строительства ферм и модернизации производств.

Кому подходит

Программа рассчитана на широкий круг участников АПК — от небольших хозяйств до крупного бизнеса. Подать заявку могут:

  • сельхозтоваропроизводители из приоритетных отраслей АПК — то есть организации, ИП и КФХ, которые занимаются производством, первичной и/или последующей переработкой сельхозпродукции и ее реализацией, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции — не менее 70% в общем доходе за календарный год (подтверждается на момент подачи заявки);

  • организации и ИП, производящие ветеринарные препараты, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты — для них подтверждение 70% дохода от сельхозпродукции не нужно;

Общие базовые требования стандартны для господдержки:

  • налоговое резидентство РФ и регистрация на территории России;

  • нет процедур ликвидации, реорганизации или возбужденного производства по делу о банкротстве;

  • нет задолженности по налогам и сборам свыше 50 тыс. ₽.

  • при реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации или техническому перевооружению) оросительных и (или) осушительных систем — не иметь в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующим дате заключения  договора задолженности по договорам оказания услуг по подаче и (или) отводу воды, превышающей 50 тыс. ₽.

Основные условия

Процентная ставка по кредиту привязана к ставке ЦБ и рассчитывается по формуле, установленной Решением о порядке предоставления субсидии №25-66428-01969-Р  (КС ЦБ+2% — размер субсидий, минимум 1%).

По факту бизнес может получить кредиты по низким ставкам. При ключевой ставке 16% расчеты такие:

  • 6,8%–10% годовых, минимум 1%, ставка зависит от приоритетности направления целевого использования кредита (определяется на основании приказа Минсельхоза от 12.02.2024 № 61) и размера субсидирования, а также статуса заемщика;

  • 1–5% годовых по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию производств, техническое перевооружение, проекты по выпуску специализированного лечебного и энтерального питания, покупку оборудования для таких производств.

Сроки кредитования:

  • краткосрочный кредит до 1 года (чаще всего такие кредиты берут на сезонные работы);

  • инвестиционный кредит от 2 до 15 лет.

Сумма кредита определяется индивидуально с учетом финансового состояния заемщика и лимитов, установленных для конкретного региона. По краткосрочным кредитам максимальный размер кредитов устанавливается Минсельхозом и размещается на сайте https://mcx.gov.ru/.

На практике иногда сложности при оформлении кредита возникают не из-за соответствия критериям программы, а из-за качества подготовки заявки и тайминга.

«‎У сельхозтоваропроизводителей часто бывает сезонный спрос на кредиты для проведения посевных работ. Бизнес обращается в банк, когда потребность уже горящая. При этом у заемщиков бывают сложности с ведением учета», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Именно поэтому банки и эксперты советуют планировать привлечение льготного кредита заранее, а не в момент, когда деньги нужны «еще вчера».

Показываем, как программа работает на практике.

Пример 1. Инвестиционный проект. Малый бизнес, сельхозтоваропроизводитель. Основной профиль — разведение молочного КРС, производство сырого молока, выращивание зерновых.

  • кредит: льготный инвестиционный;

  • срок: 10 лет;

  • сумма: около 50 млн ₽;

  • цель: строительство высокотехнологичной молочно-товарной фермы.

Проект реализуется с использованием как заемных, так и собственных средств. В результате бизнес планирует увеличить поголовье, нарастить выпуск продукции (молоко и мясо) и создать новые рабочие места.

Пример 2. Краткосрочное финансирование. Сельхозтоваропроизводитель со смешанным сельским хозяйством.

  • сумма: 10 млн ₽;

  • срок: 1 год;

  • цель: проведение посевных работ — закупка удобрений, семян, ГСМ (горюче-смазочных материалов) и запчастей.

В настоящее время по льготной программе Минсельхоза также идет отбор кредитных организаций для реализации  программы в 2026 году и получения субсидий.

Поручительства и прямые меры поддержки

Даже если компания формально подходит под условия кредитования банков, предприниматели часто упираются в одну и ту же проблему — недостаток собственного обеспечения. Для таких случаев в системе господдержки есть отдельные инструменты: «зонтичное» поручительство Корпорации МСП, поручительство региональных гарантийных фондов.

Зонтичное поручительство Корпорации МСП

«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога. По сути, Корпорация МСП берет на себя часть риска банка и гарантирует исполнение обязательств заемщика по кредиту.

Главное преимущество такого поручительства — оно бесплатно для предпринимателя, комиссию платит банк.

Ключевые параметры программы:

  • заемщик является субъектом МСП в соответствии с 209-ФЗ;

  • не нарушались условия и порядок предоставления господдержки субъектов МСП, либо с момента последнего нарушения прошло не менее 3 лет;

  • не находится в процессе банкротства;

  • в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд ₽;

  • нет непогашенных просроченных платежей перед банком-партнером;

  • поручительство покрывает до 50% суммы кредита;

  • максимальный размер поручительства на одного предпринимателя или группу связанных заемщиков — до 1 млрд ₽ (по одному или нескольким кредитам).

Пример. Производственной компании при оформлении кредита для развития нового направления деятельности и пополнения оборотных средств не хватало собственного обеспечения для оформления необходимой суммы кредита. За счет включения в структуру сделки зонтичного поручительства банк смог выдать бизнесу необходимую сумму.

Оформить зонтичное поручительство несложно, МСП нужно обратиться в банк. Для предпринимателя этот инструмент бесшовный — отдельно подавать заявку в Корпорацию МСП не нужно. Банк оформляет поручительство одновременно с кредитом.

«Отдельное решение по поручительству не готовится, оно встроено в кредитный процесс — конечно, если заемщик МСП соответствует условиям предоставления зонтичного поручительства. Под требование Корпорации попадают не все заемщики и кредиты — например, не допускается включение зонтичного поручительства по кредитам МСП, если основной ОКВЭД заемщика ОКВЭД 47 (торговля розничная), если заемщик осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, при этом с 01.10.2025 допускается поручительство по кредитам заемщиков, ведущих деятельность по ОКВЭД из подгруппы 47.91 “Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет” при условии соответствия остальным требованиям», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Поручительство Региональной гарантийной организации (РГО)

Кроме зонтичного механизма, в регионах работают Региональные гарантийные организации (РГО). Они также помогают бизнесу получить кредит при отсутствии достаточного собственного залога за счет предоставления поручительства.

Отличия зонтичного поручительства от РГО:

Каждая РГО поддерживает предпринимателей, зарегистрированных и/или осуществляющих деятельность на территории региона.

Помимо кредитов и поручительств, предприниматели могут получить прямые меры господдержки — субсидии, гранты, компенсации затрат. Вся информация о таких программах с 1 января 2025 собрана в одном месте — на «Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки»

Еще недавно для участия в отборах на получение господдержки в форме грантов и субсидий, а также для участия в отборах исполнителей услуг по социальным заказам нужно было собирать кипы бумаг и тратить много времени на поиски информации. Теперь все проще, прозрачнее и доступнее. Сейчас все процессы   доступны онлайн на Портале.

Портал работает для всех программ: от федеральных до муниципальных.

На платформе можно изучить условия подробнее, понять, какие меры доступны конкретному бизнесу или отфильтровать программы по отрасли, региону и типу поддержки

Банк помогает разобраться. На практике предприниматели редко используют этот инструмент самостоятельно — слишком много программ и нюансов. Поэтому банки все чаще берут на себя роль навигатора.

«Информация обо всех мерах поддержки теперь размещается на “Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки”. Клиент может отслеживать на сайте информацию о датах проведения отборов для получения государственной поддержки, . Банк помогает клиентам сориентироваться в информации, рассказывает о проведении отборов через клиентских менеджеров. Также мы планируем размещать самую важную информацию в соцсетях банка», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Меры поддержки — это инструменты, которые усиливают позицию бизнеса, способствуют развитию и масштабированию бизнеса, но не заменяют финансовую устойчивость и понятную экономику проекта.

Нужны деньги на развитие бизнеса? Возьмите кредит с фиксированной ставкой в Ак Барс Банке

Закрепим за вами выгодный процент на срок до двух лет*

*подробнее об условиях — на сайте Ак Барс Банка.

Источник: Life Profit

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFGebBtC

