Какие есть льготы для бизнеса и как их получить

Льготный кредит для МСП: деньги на рост под льготную ставку
Часто бизнесу сложно взять кредит. Ставки кусаются, банки хотят гарантий возврата кредита в виде ликвидного залога, а окупаемость оборудования или строительства растягивается на годы. Именно для развития бизнеса и снижения финансовой нагрузки МСП могут воспользоваться льготным кредитом — по совмещенной программе Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, утвержденной решением №25-60302-02036-Р.
По сути, это возможность получить финансирование на более выгодных условиях, чем по обычному кредиту.
Что это за программа
Льготный кредит предназначен для микро, малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики — обрабатывающего производства, туризма и ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, IT и научно-технической сферы.
С 2026 года программа расширена: льготные кредиты могут быть получены как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.
При ключевой ставке ЦБ 16% условия кредитования такие:
1. На цели пополнения оборотных средств:
общий срок кредитования до 3 лет, из них по льготной ставке до 1 года;
ставка до 12,5% (определяется по формуле КС ЦБ–3,5%) годовых в первый год с даты заключения кредитного договора, последующие 2–3 года — стандартная ставка банка;
сумма кредита от 500 тыс. ₽, максимум зависит от сегмента бизнеса заемщика:
для микропредприятий — до 200 млн ₽.
для субъектов малого и среднего предпринимательства — до 500 млн ₽.
2. На инвестиционные цели — строительство и реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, покупку оборудования, коммерческой недвижимости и других основных средств:
Льготная ставка до 12,5%, определяется по формуле КС ЦБ–3,5%, на первые 3 года с даты заключения договора на период действия по договору условий Программы стимулирования кредитования (далее — ПСК МСП), последующие 2 года ставка будет равна КС ЦБ, действующей на дату окончания периода применения в отношении этого договора условий ПСК МСП, на период предоставления банку субсидий. По истечении 5 лет устанавливается стандартная ставка банка.
Общий срок кредита — до 10 лет.
Сумма кредита с 2026 снижена и составляет минимально 25 млн ₽, максимум зависит от масштаба бизнеса:
микропредприятия — до 200 млн ₽;
малые предприятия — до 500 млн ₽;
средние — до 2 млрд ₽.
Программа в целом рассчитана на бизнес, который уже работает по приоритетным ОКВЭД более 12 месяцев, либо если заемщик зарегистрирован менее этого срока и приоритетный ОКВЭД является основным с даты регистрации, при этом заемщик может подтвердить свою деятельность.
Основные требования к заемщику:
компания или ИП относится к субъектам МСП по закону № 209-ФЗ;
на дату заключения договора заемщик относится к одной или нескольким категориям:
имеет приоритетный основной ОКВЭД по программе более 12 мес, либо с даты регистрации
является малой технологической компанией и включен в реестр малых технологических компаний;
является участником региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда;
ЮЛ/ИП находится или местом жительства которого в ЕГРЮЛ/ЕГРИП является территория одного из субъектов Российской Федерации, в которых в соответствии с Указом Президента от 19 октября 2022 г. № 757 введен средний уровень реагирования (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь — при условии, что такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрирован не позднее 1 января 2025 года);
является налоговым резидентом РФ;
нет процедур банкротства, ликвидации или приостановления деятельности, лицензий;
не входит в группу с компаниями крупного бизнеса с долей участия в капитале более 25%;
не относится к субъектам МСП, указанным в ч. 3 статьи 14 № 209-ФЗ, в ч. 4 статьи 14 (за исключением субъектов МСП с основным ОКВЭД в рамках классов 55 и 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»);
не получает аналогичную господдержку по ряду других программ.
В настоящее время идет отбор банков для участия в реализации льготной программы в 2026 году.
В 2025 году в программе участвовали 17 банков.
Важно: заемщик вправе иметь действующие кредитные договоры по программе только с одним уполномоченным банком, в сумме не превышающей максимальные размеры в целом по программе и в разрезе каждой цели кредитования.
Как оформить
Процесс начинается с обращения в банк, который работает по программе. Предпринимателю нужно подготовить пакет документов — состав зависит от требований конкретного банка, но в основе всегда:
финансовая отчетность;
бизнес-план или описание инвестиционного проекта (при кредитовании на инвестиционные цели);
документы по приобретаемым активам;
учредительные документы.
«Банк помогает клиентам проверить, соответствует ли заемщик и цели кредита требованиям льготных программ и структурировать сделку. При этом оценивается финансовая устойчивость заемщика и кредитная нагрузка», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.
Даже если заемщик соответствует требованиям программы, банк может отказать из-за плохого финансового состояния, отсутствия залогового обеспечения и/или отрицательной кредитной истории.
Кредит на развитие сельского хозяйства: как работает льготное финансирование для АПК
Для агробизнеса действует отдельная программа льготного кредитования — кредиты для сельхозтоваропроизводителей по линии Минсельхоза. Программа работает в рамках Решения № 25-66428-01969-Р и предполагает, что каждая заявка проходит согласование с региональным и федеральным министерствами, а уже после этого подписывается кредитный договор с банком.
Ключевая идея программы — дать агропроизводителям доступ к деньгам по ставке ниже рыночной, чтобы бизнес мог спокойно финансировать сезонные работы или долгосрочные инвестиционные проекты: от посевной до строительства ферм и модернизации производств.
Кому подходит
Программа рассчитана на широкий круг участников АПК — от небольших хозяйств до крупного бизнеса. Подать заявку могут:
сельхозтоваропроизводители из приоритетных отраслей АПК — то есть организации, ИП и КФХ, которые занимаются производством, первичной и/или последующей переработкой сельхозпродукции и ее реализацией, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции — не менее 70% в общем доходе за календарный год (подтверждается на момент подачи заявки);
организации и ИП, производящие ветеринарные препараты, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты — для них подтверждение 70% дохода от сельхозпродукции не нужно;
Общие базовые требования стандартны для господдержки:
налоговое резидентство РФ и регистрация на территории России;
нет процедур ликвидации, реорганизации или возбужденного производства по делу о банкротстве;
нет задолженности по налогам и сборам свыше 50 тыс. ₽.
при реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации или техническому перевооружению) оросительных и (или) осушительных систем — не иметь в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующим дате заключения договора задолженности по договорам оказания услуг по подаче и (или) отводу воды, превышающей 50 тыс. ₽.
Основные условия
Процентная ставка по кредиту привязана к ставке ЦБ и рассчитывается по формуле, установленной Решением о порядке предоставления субсидии №25-66428-01969-Р (КС ЦБ+2% — размер субсидий, минимум 1%).
По факту бизнес может получить кредиты по низким ставкам. При ключевой ставке 16% расчеты такие:
6,8%–10% годовых, минимум 1%, ставка зависит от приоритетности направления целевого использования кредита (определяется на основании приказа Минсельхоза от 12.02.2024 № 61) и размера субсидирования, а также статуса заемщика;
1–5% годовых по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию производств, техническое перевооружение, проекты по выпуску специализированного лечебного и энтерального питания, покупку оборудования для таких производств.
Сроки кредитования:
краткосрочный кредит — до 1 года (чаще всего такие кредиты берут на сезонные работы);
инвестиционный кредит — от 2 до 15 лет.
Сумма кредита определяется индивидуально с учетом финансового состояния заемщика и лимитов, установленных для конкретного региона. По краткосрочным кредитам максимальный размер кредитов устанавливается Минсельхозом и размещается на сайте https://mcx.gov.ru/.
На практике иногда сложности при оформлении кредита возникают не из-за соответствия критериям программы, а из-за качества подготовки заявки и тайминга.
«У сельхозтоваропроизводителей часто бывает сезонный спрос на кредиты для проведения посевных работ. Бизнес обращается в банк, когда потребность уже горящая. При этом у заемщиков бывают сложности с ведением учета», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.
Именно поэтому банки и эксперты советуют планировать привлечение льготного кредита заранее, а не в момент, когда деньги нужны «еще вчера».
Показываем, как программа работает на практике.
Пример 1. Инвестиционный проект. Малый бизнес, сельхозтоваропроизводитель. Основной профиль — разведение молочного КРС, производство сырого молока, выращивание зерновых.
кредит: льготный инвестиционный;
срок: 10 лет;
сумма: около 50 млн ₽;
цель: строительство высокотехнологичной молочно-товарной фермы.
Проект реализуется с использованием как заемных, так и собственных средств. В результате бизнес планирует увеличить поголовье, нарастить выпуск продукции (молоко и мясо) и создать новые рабочие места.
Пример 2. Краткосрочное финансирование. Сельхозтоваропроизводитель со смешанным сельским хозяйством.
сумма: 10 млн ₽;
срок: 1 год;
цель: проведение посевных работ — закупка удобрений, семян, ГСМ (горюче-смазочных материалов) и запчастей.
В настоящее время по льготной программе Минсельхоза также идет отбор кредитных организаций для реализации программы в 2026 году и получения субсидий.
Поручительства и прямые меры поддержки
Даже если компания формально подходит под условия кредитования банков, предприниматели часто упираются в одну и ту же проблему — недостаток собственного обеспечения. Для таких случаев в системе господдержки есть отдельные инструменты: «зонтичное» поручительство Корпорации МСП, поручительство региональных гарантийных фондов.
Зонтичное поручительство Корпорации МСП
«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога. По сути, Корпорация МСП берет на себя часть риска банка и гарантирует исполнение обязательств заемщика по кредиту.
Главное преимущество такого поручительства — оно бесплатно для предпринимателя, комиссию платит банк.
Ключевые параметры программы:
заемщик является субъектом МСП в соответствии с 209-ФЗ;
не нарушались условия и порядок предоставления господдержки субъектов МСП, либо с момента последнего нарушения прошло не менее 3 лет;
не находится в процессе банкротства;
в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд ₽;
нет непогашенных просроченных платежей перед банком-партнером;
поручительство покрывает до 50% суммы кредита;
максимальный размер поручительства на одного предпринимателя или группу связанных заемщиков — до 1 млрд ₽ (по одному или нескольким кредитам).
Пример. Производственной компании при оформлении кредита для развития нового направления деятельности и пополнения оборотных средств не хватало собственного обеспечения для оформления необходимой суммы кредита. За счет включения в структуру сделки зонтичного поручительства банк смог выдать бизнесу необходимую сумму.
Оформить зонтичное поручительство несложно, МСП нужно обратиться в банк. Для предпринимателя этот инструмент бесшовный — отдельно подавать заявку в Корпорацию МСП не нужно. Банк оформляет поручительство одновременно с кредитом.
«Отдельное решение по поручительству не готовится, оно встроено в кредитный процесс — конечно, если заемщик МСП соответствует условиям предоставления зонтичного поручительства. Под требование Корпорации попадают не все заемщики и кредиты — например, не допускается включение зонтичного поручительства по кредитам МСП, если основной ОКВЭД заемщика ОКВЭД 47 (торговля розничная), если заемщик осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, при этом с 01.10.2025 допускается поручительство по кредитам заемщиков, ведущих деятельность по ОКВЭД из подгруппы 47.91 “Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет” при условии соответствия остальным требованиям», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.
Поручительство Региональной гарантийной организации (РГО)
Кроме зонтичного механизма, в регионах работают Региональные гарантийные организации (РГО). Они также помогают бизнесу получить кредит при отсутствии достаточного собственного залога за счет предоставления поручительства.
Отличия зонтичного поручительства от РГО:
Каждая РГО поддерживает предпринимателей, зарегистрированных и/или осуществляющих деятельность на территории региона.
Помимо кредитов и поручительств, предприниматели могут получить прямые меры господдержки — субсидии, гранты, компенсации затрат. Вся информация о таких программах с 1 января 2025 собрана в одном месте — на «Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки».
Еще недавно для участия в отборах на получение господдержки в форме грантов и субсидий, а также для участия в отборах исполнителей услуг по социальным заказам нужно было собирать кипы бумаг и тратить много времени на поиски информации. Теперь все проще, прозрачнее и доступнее. Сейчас все процессы доступны онлайн на Портале.
Портал работает для всех программ: от федеральных до муниципальных.
Банк помогает разобраться. На практике предприниматели редко используют этот инструмент самостоятельно — слишком много программ и нюансов. Поэтому банки все чаще берут на себя роль навигатора.
«Информация обо всех мерах поддержки теперь размещается на “Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки”. Клиент может отслеживать на сайте информацию о датах проведения отборов для получения государственной поддержки, . Банк помогает клиентам сориентироваться в информации, рассказывает о проведении отборов через клиентских менеджеров. Также мы планируем размещать самую важную информацию в соцсетях банка», — Евгения Писарева, руководитель направления по работе с льготными программами дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.
Меры поддержки — это инструменты, которые усиливают позицию бизнеса, способствуют развитию и масштабированию бизнеса, но не заменяют финансовую устойчивость и понятную экономику проекта.
