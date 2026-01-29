Самое главное:
Кассовый разрыв — это ситуация, когда у бизнеса временно нет денег на операционные расходы.
Распространенная причина кассового разрыва — дебиторская задолженность: когда товар поставлен или оказана услуга, но клиент пока не расплатился.
Кассовый разрыв может привести к потере репутации, саботажу сотрудников, разбирательствам с контролирующими органами.
Минимизировать проблему можно с помощью профилактических мер: выстраивать работу с контрагентами, управлять дебиторкой, автоматизировать учет, вести платежный календарь, планировать бюджет.
Удобный способ нивелировать риски — воспользоваться банковским финансированием: факторингом, овердрафтом. Расскажем о каждом способе.
В конце — чек-лист «Как ваш бизнес (компания) преодолевает кассовые разрывы».
Что такое кассовый разрыв
Кассовый разрыв — это временная нехватка денег на зарплаты сотрудникам, закупку материалов, расчеты с поставщиками и другие финансовые обязанности компании. В бизнесе кассовые разрывы — стандартная ситуация, они могут быть разовыми или систематическими.
Разовый разрыв — не критичен, но повод задуматься, почему это произошло.
Регулярные кассовые разрывы негативно отражаются на операционной деятельности и финансовой жизни бизнеса в целом.
Кассовый разрыв рассчитывается по формуле:
Сумма денег на начало периода + Поступления за период – Расходы за период
Если ответ со знаком «минус» — это кассовый разрыв.
Пример. За период можно взять день, неделю или месяц. Например, ООО «Производитель» работает с ежемесячными поступлениями и ведет таблицу с поступлениями и списаниями за месяц.
На примере видим, что по итогам января 2026 года у компании произошел кассовый разрыв. Это случилось из-за того, что клиент стал задерживать оплату, а производитель закупил новое оборудование:
2025 / 2026
Остаток на начало периода, руб.
Поступления, руб.
Расходы, руб.
Итог, руб.
Ноябрь 2025
1 200 000
2 000 000
1 000 000
2 200 000
Декабрь 2025
2 200 000
300 000
1 100 000
1 400 000
Январь 2026
1 400 000
300 000
3 500 000
- 1 800 000
Сразу отметим: есть способы преодолеть кассовые разрывы — например, прописать более строгие условия в договорах с клиентами или обратиться к банковскому финансированию (кредитам, факторингу, овердрафту). Банки берут оплату за услуги, но она «окупается» за счет ускорения оборота в бизнесе.
Причины кассовых разрывов
Почему они возникают? Самая частая причина — это дебиторская задолженность. Разберем несколько примеров.
Задержка оплаты от клиента. У компании есть деньги, но они «заморожены» у клиента. Например, производитель сельхозтехники привык работать с отсрочкой платежей в 30 дней. Новый контрагент компании — агрохолдинг, он работает на отсрочке в 45 дней. Из-за несоответствия в бизнес-моделях начали возникать просрочки в оплате и перебои с поставками.
Сбои при оплате госконтракта. Сроки оплаты в госзакупках строго регламентированы — в госзакупках по закону № 44-ФЗ на оплату контракта отведено не более семи рабочих дней. Но от задержек никто не застрахован — например, в закупках частных компаний. И еще один случай — когда бизнес достает из оборота собственные средства на исполнение тендера, а на текущую операционную деятельность денег не хватает.
Товар «заморожен» на складе. Бизнес закупил слишком много товара, и он долго продается. Некоторая продукция может испортиться или вовсе не будет пользоваться спросом. Оборотные средства «заморожены» в товаре: для малого бизнеса это может значительно ухудшить финансовое положение и отразиться на конкурентоспособности.
Клиенты не платят вовремя. Некоторые клиенты задерживают оплату по разным причинам — не могут вовремя заплатить или рассчитываются в первую очередь с другими контрагентами, у которых лучше выстроена система профилактики и сбора долгов, а ответственные лица — более требовательны в общении с дебиторами.
Инвестиции в масштабирование бизнеса. Например, компания изъяла деньги из оборота и вложила их в инвестиции, которые принесут доход в будущем. А платить зарплаты, коммунальные платежи, аренду и погашать другие обязательства нужно, как минимум, ежемесячно.
Потратили деньги до получения оплаты. Например, у бизнеса есть зарезервированные средства на оплату аренды. Контрагент должен заплатить завтра, и компания тратит резерв на закупку сырья. Но наступает завтра, и клиент сообщает, что он не может заплатить в срок из-за временных трудностей.
Сместились сроки выполнения заказа. Оплата поступает позже, если работа затягивается по разным причинам. При этом остается обязанность по уплате ежемесячных и обязательных платежей.
Постоянные расходы незаметно выросли. Например, предприятие подключило к электросети новое мощное оборудование, арендодатель поднял стоимость за аренду помещения или выросла цена на маркетинг. Были запланированы платежи по старым данным, в результате денег на текущую деятельность не хватило.
Возникли незапланированные расходы. Серьезно поломалась техника, из-за санкций выросли цены на сырье и материалы — все это создает кассовые разрывы.
Перечислили лишь некоторые причины, но их может быть еще больше: рост расходов на логистику, геополитика, различные форс-мажоры. К ним всегда нужно быть готовым — искать и внедрять способы минимизации кассовых разрывов.
Один из способов преодолеть кассовые разрывы — банковское финансирование. Помимо «традиционного» кредита, Ак Барс Банк предоставляет разные виды финансовой поддержки бизнеса.
Факторинг. Деньги под уступку дебиторской задолженности — до 100% от товарооборота. Без залога и поручительства. Срок рассмотрения заявки — от 2 часов.
Овердрафт. Цель кредитования — покрытие операционных расходов. Условия для малого бизнеса: лимит — до 200 млн руб., срок — до 38 месяцев. Для среднего и крупного бизнеса — индивидуальные условия.
Подайте онлайн-заявку, чтобы подробнее узнать об условиях и получить консультацию специалистов.
Последствия кассовых разрывов
К чему может привести нехватка денег в бизнесе, даже если это временная проблема. Ниже — распространенные последствия.
Рост расходов. Недостаток средств на балансе, когда они нужны в определенный момент, увеличивает расходы бизнеса. Например, появляются штрафы и пени по кредитам, поставщики могут использовать санкции по договорам и лишить компанию скидок. Из-за задержки зарплаты сотрудники могут уволиться или обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или следственный комитет.
Потеря деловой репутации. Задержка оплаты сотрудникам и несвоевременные расчеты с контрагентами — это удар по имиджу компании. Контрагенты могут применять штрафные меры по договорам, а уволившиеся сотрудники своими отзывами создадут негативный образ компании на рынке труда.
Просадки на производстве. Из-за недостатка средств бизнес не может вовремя рассчитаться за сырье и поставки приостанавливаются. Нет денег на ремонт оборудования. Не хватает рабочих рук, так как сотрудники массово увольняются. Компания упускает прибыль, а обязательные платежи — постоянны (аренда, налоги и т. д.).
К кассовым разрывам не стоит относиться легкомысленно, даже если последствия от них не сильно ударили по бизнесу. В дальнейшем систематический недостаток средств может привести к саботажу и жалобам работников, углубленным проверкам со стороны контролирующих органов и потере доверия контрагентов.
Профилактика и минимизация кассовых разрывов
Хорошая новость в том, что преодолеть кассовые разрывы можно, используя «классические» и современные способы.
Выстраивайте работу с контрагентами. Постарайтесь добиться от контрагентов предварительной оплаты по договорам: замотивируйте их на авансовые платежи или полную оплату — добиться этого можно добросовестным исполнением заказов, сильной позицией на конкурентном рынке. Исходящие платежи сделайте более гибкими — обсудите с поставщиками возможность отсрочки для своего бизнеса.
Управляйте дебиторской задолженностью. Назначьте в компании ответственных за контроль дебиторки, переговоры с контрагентами. Уполномоченные лица будут оперативно отслеживать долги и сообщать о приближении кассовых разрывов. Предусмотрите в договорах четкие условия: штрафы за просрочку платежей и, наоборот, бонусы за оплату до истечения срока.
Внедрите учетные системы. Это программы для автоматизации бизнес-процессов и управления всеми видами учета. В них можно настроить списки контрагентов и оперативно отслеживать появление просрочек и оплату дебиторской задолженности.
Используйте рейтинги контрагентов. Разделите клиентов на группы по уровню платежной дисциплины: кто всегда платит вовремя, кто иногда задерживает платежи, а кто систематически нарушает обязательства.
Ведите платежный календарь и грамотно распределяйте бюджет. Без четкого графика платежей и финансового планирования предотвратить кассовые разрывы почти невозможно. Эту обязанность может выполнять сам руководитель или ответственный сотрудник.
Есть и другие способы нивелировать риски кассовых разрывов: придерживаться стратегии тратить резервные деньги только после получения оплаты, отказаться от некритичных расходов (снизить объемы кофе в офис, отказаться от корпоративов и др.), сдавать помещения в субаренду, учитывать продажи на пике и спаде сезонности.
Банковское финансирование как способ закрыть кассовый разрыв
Собственные средства бизнеса — это исчерпаемый ресурс: его не всегда можно направить на покрытие кассовых разрывов. В первую очередь деньги лучше направить на зарплаты рабочим, оплату налогов и срочный ремонт производственного оборудования.
Избежать кассовых разрывов можно с помощью банковского финансирования. Кредиты имеют фиксированный срок, требуют залогового обеспечения, на структуре баланса отражаются как кредитное обязательство. Разберем два других вида банковского финансирования для бизнеса — факторинг и овердрафт.
Факторинг
Факторинг — это вид банковского финансирования: компания получает деньги за отгруженные товары или оказанные услуги до поступления оплаты от контрагента. Банк выкупает дебиторскую задолженность и перечисляет бизнесу до 95% (при факторинге с регрессом) или до 100% финансирования (при факторинге без регресса).
Плюсы факторинга:
компания получает деньги сразу, а не через 1–3 месяца ожидания оплаты от клиента;
не отражается на структуре баланса как кредитное обязательство, в отличие от кредита.
банки выдают финансирование под уступку дебиторской задолженности, то есть залог не требуется;
при факторинге без регресса риск неплатежа банк берет на себя.
Ак Барс Банк предлагает услугу факторинга бизнесу разных масштабов: малому бизнесу и крупным компаниям. Не требуется залог и поручительство. Финансирование выдается под уступку дебиторской задолженности — до 100% от товарооборота. Банк рассматривает заявку и принимает решение в течение 2 часов.
Овердрафт
Овердрафт — это краткосрочный кредит для бизнеса: в рамках предоставленного лимита компания может уйти в минус, а затем погасить долг после поступлений на счет. Данный вид кредитования используется для покрытия кассовых разрывов, возникающих при ведении операционной деятельности.
Плюсы овердрафта:
бизнес получает практически мгновенный доступ к финансированию;
проценты начисляются только на «минус», а не на весь лимит;
деньги можно использовать на любые операционные расходы;
после поступления оплаты на счет компании задолженность погашается автоматически, и лимит снова становится доступным.
В Ак Барс Банке действуют выгодные условия на овердрафт. Малому бизнесу доступен лимит — до 200 млн руб., срок кредитования — до 38 месяцев. Сумма финансирования и процентная ставка для среднего и крупного бизнеса рассчитывается индивидуально, срок — до 1 года. Подайте заявку, специалисты проведут консультацию и подскажут, какие предоставить документы.
Чек-лист для бизнеса: как справиться с кассовыми разрывами
Постоянные кассовые разрывы — это проблема для бизнеса, которая требует профилактических мер и управленческих решений. Сверьтесь с нашей таблицей: какие действия вы предпринимаете, а что можно было бы внедрить.
Как ваш бизнес (компания) преодолевает кассовые разрывы
Оцениваете риски сотрудничества с контрагентами (платежную дисциплину, условия договора). Проявляете должную осмотрительность
✅
Управляете дебиторской задолженностью: договариваетесь с клиентами о предоплате, с поставщиками — об отсрочках для себя
✅
Используете учетную систему, где можно отследить момент появления дебиторской задолженности и просрочек
✅
Проводите регулярный анализ по сделкам на предмет просрочек
✅
Используете систему штрафов и бонусов для контрагентов с низкой и высокой платежной дисциплиной
✅
Классифицируете контрагентов по уровню платежной дисциплины (рейтинги, статусы)
✅
Назначили ответственного за контроль дебиторской задолженности, переговоры с клиентами
✅
Анализируете цикл товарооборота: закупки, хранение, сезонность
✅
Пересматриваете расходы и отказываетесь от необязательных трат (на кофе / чай, корпоративы и т. д.)
✅
Обдумываете варианты с получением косвенного дохода: например, от сдачи в субаренду свободных площадей
✅
Планируете расходы на форс-мажоры: формируете финансовую подушку, которая позволит полгода работать без доходов
✅
Ведете платежный календарь и бюджет движения денежных средств
✅
Одна из частых проблем бизнеса — поиск денег на закрытие кассовых разрывов, когда собственных средств недостаточно, они ограничены или предназначены для других целей. В Ак Барс Банке вы можете получить финансирование на операционные расходы: в рамках услуг факторинга и овердрафта. Банк предоставляет деньги в течение нескольких часов после одобрения заявки. Специалисты ответят на ваши вопросы: о сроках, процентах, особых условиях для бизнеса, документах.
