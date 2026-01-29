Что такое кассовый разрыв

Кассовый разрыв — это временная нехватка денег на зарплаты сотрудникам, закупку материалов, расчеты с поставщиками и другие финансовые обязанности компании. В бизнесе кассовые разрывы — стандартная ситуация, они могут быть разовыми или систематическими.

Разовый разрыв — не критичен, но повод задуматься, почему это произошло.

Регулярные кассовые разрывы негативно отражаются на операционной деятельности и финансовой жизни бизнеса в целом.

Кассовый разрыв рассчитывается по формуле:

Сумма денег на начало периода + Поступления за период – Расходы за период

Если ответ со знаком «минус» — это кассовый разрыв.

Пример. За период можно взять день, неделю или месяц. Например, ООО «Производитель» работает с ежемесячными поступлениями и ведет таблицу с поступлениями и списаниями за месяц.

На примере видим, что по итогам января 2026 года у компании произошел кассовый разрыв. Это случилось из-за того, что клиент стал задерживать оплату, а производитель закупил новое оборудование:

2025 / 2026 Остаток на начало периода, руб. Поступления, руб. Расходы, руб. Итог, руб. Ноябрь 2025 1 200 000 2 000 000 1 000 000 2 200 000 Декабрь 2025 2 200 000 300 000 1 100 000 1 400 000 Январь 2026 1 400 000 300 000 3 500 000 - 1 800 000

Сразу отметим: есть способы преодолеть кассовые разрывы — например, прописать более строгие условия в договорах с клиентами или обратиться к банковскому финансированию (кредитам, факторингу, овердрафту). Банки берут оплату за услуги, но она «окупается» за счет ускорения оборота в бизнесе.