НДФЛ за сотрудников в 2026 году: как считать, уведомления, вычеты

Основные ставки для расчета НДФЛ

Основные ставки налога зависят от годового дохода работника-резидента РФ:

Годовой доход Ставка НДФЛ До 2,4 млн руб. включительно 13% Свыше 2,4 млн до 5 млн руб. 15% Свыше 5 млн до 20 млн руб. 18% Свыше 20 млн до 50 млн руб. 20% Свыше 50 млн руб. 22%

Важно: повышенная ставка применяется только к той части, которая превышает порог. Например, пока годовая зарплата сотрудника меньше 2,4 млн рублей, налог считается по ставке 13%. Как только накопится больше — с «лишней» части уже будет действовать следующая ставка.

Пример расчета НДФЛ. В 2026 году организация выплатила В.В. Смирнову доход в размере 4 600 000 руб.

Часть дохода в пределах 2 400 000 руб. облагается НДФЛ по ставке 13%, сумма налога составляет 312 000 руб.

Оставшаяся часть дохода — 2 200 000 руб. (4 600 000 − 2 400 000) — облагается по ставке 15%, сумма НДФЛ равна 330 000 руб. (2 200 000 × 15%).

Таким образом, общая сумма налога за год составляет 642 000 руб. (312 000 + 330 000).

Если в вашей компании есть выплаты с районным коэффициентом, для них действует специальная шкала:

13% — пока сумма надбавок (с учетом коэффициента) с начала года не превысит 5 млн рублей;

15% — с суммы сверх этого лимита.

С 1 января 2026 года по ставкам 13 и 15% облагаются не только заработная плата, но и выплаты, рассчитываемые исходя из среднего заработка. К таким выплатам относятся отпускные, командировочные, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении.

При этом из общей суммы указанных выплат нужно отдельно определить часть, приходящуюся на районные коэффициенты и процентные надбавки. Такая часть подлежит налогообложению по ставкам, установленным п. 6.2 ст. 210 НК, тогда как оставшаяся сумма облагается по прогрессивной шкале НДФЛ от 13 до 22% (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Доходы работников-нерезидентов облагаются по ставкам 30 и 35%. Исключения приведены в п. 3 ст. 224 НК.