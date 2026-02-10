НДФЛ за сотрудников в 2026 году: как считать, уведомления, вычеты

Самое главное:
В 2026 году для доходов работников-резидентов действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от дохода.
По ставкам 13 и 15% облагаются не только зарплата, но и выплаты из среднего заработка — отпускные, командировочные и т. д.
С сентября 2026 года работодатели смогут подавать одно предварительное уведомление по НДФЛ и страховым взносам на год или полгода сразу.
В 2026 году налоговые вычеты по НДФЛ можно получить через ФНС, через работодателя и в упрощенном порядке.
С 2026 года расширен перечень не облагаемых НДФЛ доходов и выплат, а также уточнены условия применения отдельных налоговых льгот.
Основные ставки для расчета НДФЛ
Основные ставки налога зависят от годового дохода работника-резидента РФ:
Годовой доход
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн руб. включительно
13%
Свыше 2,4 млн до 5 млн руб.
15%
Свыше 5 млн до 20 млн руб.
18%
Свыше 20 млн до 50 млн руб.
20%
Свыше 50 млн руб.
22%
Важно: повышенная ставка применяется только к той части, которая превышает порог. Например, пока годовая зарплата сотрудника меньше 2,4 млн рублей, налог считается по ставке 13%. Как только накопится больше — с «лишней» части уже будет действовать следующая ставка.
Пример расчета НДФЛ. В 2026 году организация выплатила В.В. Смирнову доход в размере 4 600 000 руб.
Часть дохода в пределах 2 400 000 руб. облагается НДФЛ по ставке 13%, сумма налога составляет 312 000 руб.
Оставшаяся часть дохода — 2 200 000 руб. (4 600 000 − 2 400 000) — облагается по ставке 15%, сумма НДФЛ равна 330 000 руб. (2 200 000 × 15%).
Таким образом, общая сумма налога за год составляет 642 000 руб. (312 000 + 330 000).
Если в вашей компании есть выплаты с районным коэффициентом, для них действует специальная шкала:
13% — пока сумма надбавок (с учетом коэффициента) с начала года не превысит 5 млн рублей;
15% — с суммы сверх этого лимита.
С 1 января 2026 года по ставкам 13 и 15% облагаются не только заработная плата, но и выплаты, рассчитываемые исходя из среднего заработка. К таким выплатам относятся отпускные, командировочные, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении.
При этом из общей суммы указанных выплат нужно отдельно определить часть, приходящуюся на районные коэффициенты и процентные надбавки. Такая часть подлежит налогообложению по ставкам, установленным п. 6.2 ст. 210 НК, тогда как оставшаяся сумма облагается по прогрессивной шкале НДФЛ от 13 до 22% (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Доходы работников-нерезидентов облагаются по ставкам 30 и 35%. Исключения приведены в п. 3 ст. 224 НК.
Уведомления об НДФЛ
С января по август работодатели будут сдавать уведомления о начисленном и удержанном НДФЛ дважды в месяц:
за период с 1 по 22 число включительно — не позднее 26 числа этого месяца;
за период с 23 по последнее число месяца — не позднее третьего числа следующего месяца.
С 1 сентября 2026 года будут действовать новые правила. С поправками закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ появилась возможность подать одно предварительное уведомление на год или полгода сразу — для НДФЛ и страховых взносов одновременно.
Это значит, что работодатели или заказчики по ГПД смогут заполнить уведомление заранее на долгий период. Исключение: если реально удержанный НДФЛ или начисленные страховые взносы окажутся выше той суммы, которую указали заранее. Тогда придется подавать стандартное «ежемесячное» уведомление.
Предварительное уведомление заполняется аналогично обычному: с разбивкой сумм по месяцам. При этом платить сразу все указанные суммы не нужно: обязательство по уплате возникает только тогда, когда подойдет установленный срок.
Есть важные особенности в порядке зачета ЕНС (единого налогового счета):
Сумму НДФЛ налоговая зачтет не позднее второго рабочего дня после окончания обозначенного периода или через три рабочих дня после появления положительного сальдо на счете.
Страховые взносы учтут не позже третьего числа месяца, когда их нужно платить, или максимум через три рабочих дня после появления остатка средств.
Пример. Если вы подали предварительное уведомление по НДФЛ в феврале за мартовский период (с 1 по 22 марта), при наличии достаточного остатка ЕНС сумма налога будет зачтена уже к 24 марта. Или если вы отправили уведомление о взносах в январе на февраль, то зачет пройдет до 3 марта.
Если за один и тот же период в ФНС поступило обычное и предварительное уведомления одновременно, налоговая сначала учтет обычное.
Что делать, если фактическая сумма налога оказалась выше предполагавшейся? Просто сдайте отдельное ежемесячное уведомление за этот месяц. А если уплаченная заранее сумма оказалась больше фактически нужной — ничего дополнительно подавать не требуется. После предоставления отчетности налоговая сама увидит разницу и вернет ее на ЕНС.
Расчетно-кассовое обслуживание с выгодными условиями в Ак Барс Банке:
первый месяц за 0 рублей;
реквизиты без посещения офиса;
наличные до 150 тыс. рублей без комиссии;
корпоративная карта в подарок;
электронная подпись бесплатно.
Налоговые вычеты по НДФЛ
В 2026 году есть три способа получения налогового вычета:
Через ФНС. После окончания года нужно собрать все документы и подать их в налоговую.
Через работодателя. Можно оформить вычет за лечение (или ДМС), обучение, взносы на пенсию / страхование жизни, покупку / строительство жилья или проценты по ипотеке.
В упрощенном порядке. Можно получить имущественные вычеты (покупка жилья и проценты по ипотеке), социальные, инвестиционные вычеты по ИИС и вычеты по долгосрочным сбережениям.
Вычеты по НДФЛ сотрудникам на детей и для некоторых категорий физлиц на себя предоставляются как и раньше по заявлению в бухгалтерию с приложением подтверждающих документов.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Что нового в НДФЛ вводится в 2026 году
С 1 января 2026 года действует ряд изменений в порядке исчисления и применения НДФЛ.
Основные изменения по НДФЛ с 2026 года:
Уточнены условия освобождения от НДФЛ при продаже акций и долей в российских организациях. Льгота применяется при сроке владения более пяти лет и при условии, что доля недвижимости в активах компании не превышает 50%. Освобождение ограничено суммой налоговой базы до 50 млн рублей.
Не облагаются НДФЛ расходы работодателя на оформление полиса ДМС, необходимого для въезда и пребывания работника за границей в период служебной командировки.
Упрощены условия получения налогового вычета за выполнение нормативов комплекса ГТО: теперь достаточно прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.
Расширены условия освобождения от НДФЛ при продаже жилья в целях улучшения жилищных условий. Льгота распространяется на семьи с недееспособными детьми независимо от их возраста, а также применяется, если второй ребенок рожден после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.
Социальный вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно получить не только за себя и детей, но и за родителей, получающих пенсию. Общий лимит социальных вычетов составляет 150 тыс. руб. в год.
Трудовые доходы граждан государств ЕАЭС, являющихся налоговыми резидентами, облагаются по прогрессивной шкале ставок от 13 до 22% с первого дня работы.
Обновлен перечень кодов доходов и вычетов, применяемых при формировании справок о доходах. Введены новые коды, в том числе для отдельных поощрений и долгосрочных сбережений, и исключены устаревшие позиции.
С 1 января 2026 года частично не подлежит обложению НДФЛ материальная помощь, выплаченная работодателем при рождении, усыновлении ребенка или установлении над ним опеки. Ранее необлагаемая сумма такой выплаты ограничивалась 50 тыс. рублей, теперь — 1 млн руб.
Установлен коэффициент-дефлятор для расчета авансовых платежей по НДФЛ для иностранных граждан на патенте на 2026 год в размере 2,842 (с учетом региональных коэффициентов).
Ак Барс Банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса с бесплатным открытием и обслуживанием счета от 0 руб. в месяц. Реквизиты доступны онлайн уже через несколько минут, а переводы физическим лицам до 2 млн руб. в месяц и снятие наличных до 150 тыс. руб. проходят без комиссии. Все документы можно оформить без визита в офис — с выездом специалиста и бесплатной электронной подписью. Дополнительно клиенты получают выгодные условия по эквайрингу, онлайн-бухгалтерии и другим банковским сервисам.
Читайте также:
Как ИП на УСН работать с НДС в 2026 году: кто должен платить налог, освобождение, порядок.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFGrYUNk
Начать дискуссию