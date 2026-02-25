Как совмещать УСН с патентом в 2026 году: подробная инструкция для бизнеса

Совмещение УСН и ПСН: плюсы и минусы

ПСН — это единственная система налогообложения, для применения которой ИП должен получить отдельный патент. На всех остальных режимах такого требования нет.

Патент может применяться только в паре с другой системой налогообложения — упрощенной, общей или сельхозналогом. Что это значит? Если ИП ведет только один вид деятельности на патенте и вдруг получает доход, который к ПСН не относится, то налогом этот доход будет облагаться в рамках УСН или по ОСНО.

Плюсы совмещения УСН и ПСН

Снижение налоговой нагрузки из-за распределения видов деятельности между спецрежимами.

ПСН для отдельных видов деятельности может быть очень выгодной, особенно в регионах, отдаленных от городов федерального значения. Например, ИП имеет несколько торговых точек в разных регионах и параллельно занимается перевозкой пассажиров в свободное время. В этом случае торговлю ему выгоднее перевести на УСН, а перевозку — оставить на патенте.

Перевод на УСН видов деятельности, по которым недоступна ПСН.

На патенте нельзя продавать большинство подакцизных товаров, продукцию, подлежащую обязательной маркировке, вести розничную торговлю в Интернете. Но закон не запрещает по этим видам деятельности применять УСН. Таким образом, если в одном магазине ИП реализует одновременно немаркированные и маркированные товары, он может в отношении деятельности по продаже немаркированных товаров применять ПСН, а при продаже маркированных — УСН (письмо Минфина от 13.05.2025 № 03-11-11/46824).

Подстраховка при одном виде деятельности на ПСН.

Если ИП не совмещает патент с упрощенкой и получает доход от другого вида деятельности, или решает в середине года начать новое дело, указанный доход будет облагаться в рамках ОСНО, так как переход на УСН в середине года невозможен.