Как совмещать УСН с патентом в 2026 году: подробная инструкция для бизнеса

Самое главное:
Совмещать УСН и ПСН не запрещено. Исключение — применение обоих спецрежимов по одному виду деятельности на территории одного субъекта РФ.
При расчете лимита доходов учитываются поступления по двум налоговым системам. Но на патенте не нужно учитывать внереализационные доходы по УСН.
Средняя численность сотрудников рассчитывается отдельно по каждой системе: не более 130 человек на УСН и не более 15 человек на ПСН. Самозанятых не нужно учитывать при расчете лимита по патенту.
При совмещении УСН и ПСН нужно вести раздельный учет доходов, расходов, основных средств, имущества, обязательств и сотрудников.
Совмещение УСН и ПСН: плюсы и минусы
Патент может применяться только в паре с другой системой налогообложения — упрощенной, общей или сельхозналогом. Что это значит? Если ИП ведет только один вид деятельности на патенте и вдруг получает доход, который к ПСН не относится, то налогом этот доход будет облагаться в рамках УСН или по ОСНО.
ПСН — это единственная система налогообложения, для применения которой ИП должен получить отдельный патент. На всех остальных режимах такого требования нет.
Плюсы совмещения УСН и ПСН
Снижение налоговой нагрузки из-за распределения видов деятельности между спецрежимами.
ПСН для отдельных видов деятельности может быть очень выгодной, особенно в регионах, отдаленных от городов федерального значения. Например, ИП имеет несколько торговых точек в разных регионах и параллельно занимается перевозкой пассажиров в свободное время. В этом случае торговлю ему выгоднее перевести на УСН, а перевозку — оставить на патенте.
Перевод на УСН видов деятельности, по которым недоступна ПСН.
На патенте нельзя продавать большинство подакцизных товаров, продукцию, подлежащую обязательной маркировке, вести розничную торговлю в Интернете. Но закон не запрещает по этим видам деятельности применять УСН. Таким образом, если в одном магазине ИП реализует одновременно немаркированные и маркированные товары, он может в отношении деятельности по продаже немаркированных товаров применять ПСН, а при продаже маркированных — УСН (письмо Минфина от 13.05.2025 № 03-11-11/46824).
Подстраховка при одном виде деятельности на ПСН.
Если ИП не совмещает патент с упрощенкой и получает доход от другого вида деятельности, или решает в середине года начать новое дело, указанный доход будет облагаться в рамках ОСНО, так как переход на УСН в середине года невозможен.
Минусы совмещения УСН и ПСН
Раздельный учет доходов расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций для каждого спецрежима.
Раздельный учет доходов необходимо вести для корректного расчета налога по УСН и для определения пропорции распределения расходов, которые невозможно отнести ни к одному спецрежиму.
Учет расходов должны ввести ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы». А раздельный учет основных средств необходим для определения лимита по стоимости ОС для целей применения УСН.
Общий лимит по доходам при применении УСН и ПСН.
Если средняя численность сотрудников на каждом из этих режимов определяется отдельно (сотрудники, работающие на УСН, не учитываются в средней численности при применении ПСН), то с доходом — противоположная ситуация. Для целей применения ПСН доход учитывается по обеим системам налогообложения. То есть, если доход по УСН и ПСН с начала 2026 года превысит 20 млн руб., ИП утратит право на применение патентной системы и автоматически станет плательщиком НДС на УСН.
При совмещении патентной и общей системы налогообложения доход считается отдельно на каждом режиме и не суммируется.
В каких случаях невозможно совмещать УСН и ПСН
Не допускается совмещение УСН и ПСН при осуществлении одного вида деятельности в одном регионе РФ. Но, ранее Минфин допускал такую возможность в некоторых случаях:
При перевозке грузов — письмо Минфина от 17.02.2017 № 03-11-11/9166. ИП вправе получить патент по некоторым транспортным средствам, а по остальным применять УСН.
При осуществлении деятельности по сдаче в аренду недвижимости — письмо Минфина от 17.12.2019 № 03-11-11/98730. Часть объектов ИП может сдавать в аренду по ПСН, а часть — по УСН.
Но, в 2023 году Минфин изменил свою точку зрения, указав, что одновременное применение ПСН и УСН в отношении одного вида деятельности в одном регионе не допускается (письмо Минфина от 05.07.2023 № 03-11-11/62554).
Чтобы избежать возможных споров с налоговиками, лучше применять один режим налогообложения по одному и тому же виду деятельности.
Совмещение УСН и ПСН позволяет снизить налоговую нагрузку. Но есть еще одна статья расходов, которую можно оптимизировать — эквайринг и банковское обслуживание.
Акция «Выгодный старт» от Ак Барс Банка: при открытии счета для юрлиц и ИП — первый месяц РКО бесплатно, а со второго — 50% скидка на 3 месяца! Предложение действует до 31 марта 2026 при подключении одного из четырех тарифов РКО: «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше» — с бесплатными корпоративными картами, переводами до 2 млн ₽/мес, снятием до 150 тыс. ₽ и приемом до 300 тыс. ₽ наличных без комиссии.
Какие есть лимиты и ограничения при совмещении УСН и ПСН
При совмещении этих спецрежимов необходимо соблюдать ограничения:
по доходу;
по численности сотрудников;
по остаточной стоимости основных средств (ОС).
Как считать лимит по доходу при совмещении УСН и ПСН
Для расчета лимита доход нужно учитывать по обеим системам налогообложения с учетом особенностей (п. 6 ст. 346.45 НК, письмо Минфина от 06.09.2024 № 03-07-11/84783):
При расчете лимита по УСН учитывается доход по УСН, ПСН и внереализационный доход.
При расчете лимита по ПСН ИП учитывает доход по патенту и по УСН. Внереализационный доход по УСН учитывать не нужно. К таким доходам, например, относятся доходы в виде курсовой разницы, штрафы.
Индексация предельного дохода для целей применения ПСН не предусмотрена, в отличие от УСН (письмо Минфина от 12.08.2021 № 03-11-11/64941). Но ранее Минфин придерживался другой позиции, указывая, что доход по ПСН подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный для УСН (письмо Минфина от 30.11.2016 № 03-11-11/70997).
Как считать среднюю численность сотрудников
В отличие от дохода, средняя численность сотрудников для целей применения УСН и ПСН считается раздельно (письмо Минфина от 20.09.2018 № 03-11-12/67188). ИП вправе привлекать к работе на УСН до 130 человек, а к ПСН — до 15 человек включительно. Суммарно, максимальное количество сотрудников в этом случае составит 145 человек. При этом:
Необходимо вести раздельный учет сотрудников, привлекаемых к работе на разных режимах налогообложения.
Если сотрудники трудятся одновременно на обоих режимах, они учитываются и на УСН, и на ПСН.
Расчет средней численности сотрудников следует производить в соответствии с указаниями, утвержденными приказом Росстата от 17.11.2025 № 638.
Средняя численность работников включает в себя среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей и среднюю численность работников по договорам ГПХ.
Сам ИП не учитывается в средней численности сотрудников (письмо Минфина от 28.03.2013 № 03-11-12/38).
Не учитываются в средней численности самозанятые без статуса ИП (письмо Минфина от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).
ИП на ПСН не вправе привлекать к сотрудничеству по договорам ГПХ индивидуальных предпринимателей на любых системах налогообложения, в том числе на НПД (письмо Минфина от 01.09.2023 № 03-11-11/83513).
Как вести учет основных средств при совмещении УСН и ПСН
Основные средства, которые используются в деятельности на ПСН и УСН, также нужно учитывать раздельно (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.52 НК).
Для целей расчета лимита по остаточной стоимости основных средств на УСН не учитываются ОС, используемые при ПСН (письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646).
Напомним, что ИП вправе применять УСН, если стоимость основных средств, используемых в деятельности по упрощенке не превышает 200 млн руб.
Если основное средство используется в деятельности на обоих режимах, то его балансовую стоимость нужно делить. Но как это делать НК не поясняет, поэтому ИП сам определяет, как это сделать.
Как сдавать отчетность и платить налоги при совмещении УСН и ПСН
Никаких нюансов при сдаче отчетности или уплате налогов при совмещение УСН и ПСН нет:
Обязанность
УСН
ПСН
Сдача отчетности
Декларация сдается раз в год — до 25 апреля следующего года. Если дохода не было — сдается нулевая декларация.
По итогам каждого квартала в ИФНС направляется уведомление об исчисленных суммах налога. Если авансового платежа к уплате нет — уведомление подавать не нужно
Отчетность на ПСН не сдается
Уплата налога
По итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев в бюджет перечисляются авансовые платежи, а по итогам года — налог.
Авансы уплачиваются до 28 апреля, 28 июля и 28 октября, налог — до 28 апреля
Срок уплаты налога зависит от срока, на который выдан патент:
Как уменьшать налог на страховые взносы при совмещении ПСН и УСН
Сейчас нет единой точки зрения относительно порядка уменьшения налога при совмещении УСН и ПСН. Поэтому на практике сложилось два варианта по данному вопросу:
1. Уменьшение налога пропорционально доле доходов, полученных в рамках каждого налогового режима (письмо ФНС от 30.11.2021 № СД-4-3/16722). Этот подход может применяться ИП с сотрудниками и без. Это наиболее безопасный способ уменьшения налога на страховые взносы, который не вызывает споров с налоговиками.
Порядок распределения страховых взносов ИП определяет самостоятельно (письмо Минфина от 22.03.2019 № 03-11-11/19212). В указанном письме затрагивается ситуация при совмещении УСН и ЕНВД, но на практике ИП на УСН и ПСН часто используют данный способ. Он является наиболее проблемным и может послужить причиной возникновения споров с налоговыми органами.
Есть вещи, которые должны работать без лишних вопросов. Банковское обслуживание — из таких. Вы не должны думать о том, сколько с вас снимут в этом месяце и не поменяются ли условия обслуживания.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Подведем итоги
При совмещении УСН и ПСН доход учитывается по обоим режимам, а сотрудники — раздельно.
Учет доходов при ПСН необходимо вести в КУД, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@, а при УСН — в КУДиР, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.
Страховые взносы при совмещении ПСН и УСН лучше учитывать пропорционально доле доходов от каждого режима, но можно определить пропорцию самостоятельно.
Совмещение ПСН и УСН позволяет снизить налоговую нагрузку и разделить виды деятельности по разным режимам налогообложения.
Торговый эквайринг от Ак Барс Банка — удобное решение для бизнеса любого масштаба. Банк предлагает тарифы с фиксированной платой — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше». В пределах лимита по обороту на терминал комиссия составит 0%. Также клиентам Ак Барс Банка доступны выгодное расчетно-кассовое обслуживание, СБП и онлайн-касса под ключ.
Читайте также:
Страховые взносы для организаций и ИП в 2026 году: все изменения, тарифы, льготы.
НДФЛ за сотрудников в 2026 году: как считать, уведомления, вычеты.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFGNpkDw
Начать дискуссию