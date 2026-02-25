Весенняя школа моб
Как совмещать УСН с патентом в 2026 году: подробная инструкция для бизнеса

Рассказываем, что необходимо учесть при совмещении УСН и ПСН, как правильно определять лимиты для целей применения этих спецрежимов. Также, как распределять расходы и страховые взносы при ведении деятельности на упрощенке и патенте.

Самое главное:

  • Совмещать УСН и ПСН не запрещено. Исключение — применение обоих спецрежимов по одному виду деятельности на территории одного субъекта РФ. 

  • При расчете лимита доходов учитываются поступления по двум налоговым системам. Но на патенте не нужно учитывать внереализационные доходы по УСН.

  • Средняя численность сотрудников рассчитывается отдельно по каждой системе: не более 130 человек на УСН и не более 15 человек на ПСН. Самозанятых не нужно учитывать при расчете лимита по патенту.

  • При совмещении УСН и ПСН нужно вести раздельный учет доходов, расходов, основных средств, имущества, обязательств и сотрудников.

Совмещение УСН и ПСН: плюсы и минусы

Патент может применяться только в паре с другой системой налогообложения — упрощенной, общей или сельхозналогом. Что это значит? Если ИП ведет только один вид деятельности на патенте и вдруг получает доход, который к ПСН не относится, то налогом этот доход будет облагаться в рамках УСН или по ОСНО.

ПСН — это единственная система налогообложения, для применения которой ИП должен получить отдельный патент. На всех остальных режимах такого требования нет.

Плюсы совмещения УСН и ПСН

  • Снижение налоговой нагрузки из-за распределения видов деятельности между спецрежимами.

ПСН для отдельных видов деятельности может быть очень выгодной, особенно в регионах, отдаленных от городов федерального значения. Например, ИП имеет несколько торговых точек в разных регионах и параллельно занимается перевозкой пассажиров в свободное время. В этом случае торговлю ему выгоднее перевести на УСН, а перевозку — оставить на патенте.

  • Перевод на УСН видов деятельности, по которым недоступна ПСН.

На патенте нельзя продавать большинство подакцизных товаров, продукцию, подлежащую обязательной маркировке, вести розничную торговлю в Интернете. Но закон не запрещает по этим видам деятельности применять УСН. Таким образом, если в одном магазине ИП реализует одновременно немаркированные и маркированные товары, он может в отношении деятельности по продаже немаркированных товаров применять ПСН, а при продаже маркированных — УСН (письмо Минфина от 13.05.2025 № 03-11-11/46824).  

  • Подстраховка при одном виде деятельности на ПСН.

Если ИП не совмещает патент с упрощенкой и получает доход от другого вида деятельности, или решает в середине года начать новое дело, указанный доход будет облагаться в рамках ОСНО, так как переход на УСН в середине года невозможен.

Минусы совмещения УСН и ПСН

  • Раздельный учет доходов расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций для каждого спецрежима.

Раздельный учет доходов необходимо вести для корректного расчета налога по УСН и для определения пропорции распределения расходов, которые невозможно отнести ни к одному спецрежиму. 

Учет расходов должны ввести ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы». А раздельный учет основных средств необходим для определения лимита по стоимости ОС для целей применения УСН.

  • Общий лимит по доходам при применении УСН и ПСН.

Если средняя численность сотрудников на каждом из этих режимов определяется отдельно (сотрудники, работающие на УСН, не учитываются в средней численности при применении ПСН), то с доходом — противоположная ситуация. Для целей применения ПСН доход учитывается по обеим системам налогообложения. То есть, если доход по УСН и ПСН с начала 2026 года превысит 20 млн руб., ИП утратит право на применение патентной системы и автоматически станет плательщиком НДС на УСН.

При совмещении патентной и общей системы налогообложения доход считается отдельно на каждом режиме и не суммируется. 

В каких случаях невозможно совмещать УСН и ПСН 

Не допускается совмещение УСН и ПСН при осуществлении одного вида деятельности в одном регионе РФ. Но, ранее Минфин допускал такую возможность в некоторых случаях:

Но, в 2023 году Минфин изменил свою точку зрения, указав, что одновременное применение ПСН и УСН в отношении одного вида деятельности в одном регионе не допускается (письмо Минфина от 05.07.2023 № 03-11-11/62554).

Чтобы избежать возможных споров с налоговиками, лучше применять один режим налогообложения по одному и тому же виду деятельности.

Какие есть лимиты и ограничения при совмещении УСН и ПСН

При совмещении этих спецрежимов необходимо соблюдать ограничения:  

  • по доходу;

  • по численности сотрудников;

  • по остаточной стоимости основных средств (ОС).

Как считать лимит по доходу при совмещении УСН и ПСН

Для расчета лимита доход нужно учитывать по обеим системам налогообложения с учетом особенностей (п. 6 ст. 346.45 НК, письмо Минфина от 06.09.2024 № 03-07-11/84783):

  • При расчете лимита по УСН учитывается доход по УСН, ПСН и внереализационный доход. 

  • При расчете лимита по ПСН ИП учитывает доход по патенту и по УСН. Внереализационный доход по УСН учитывать не нужно. К таким доходам, например, относятся доходы в виде курсовой разницы, штрафы.

  • Индексация предельного дохода для целей применения ПСН не предусмотрена, в отличие от УСН (письмо Минфина от 12.08.2021 № 03-11-11/64941). Но ранее Минфин придерживался другой позиции, указывая, что доход по ПСН подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный для УСН (письмо Минфина от 30.11.2016 № 03-11-11/70997).

Как считать среднюю численность сотрудников 

В отличие от дохода, средняя численность сотрудников для целей применения УСН и ПСН считается раздельно (письмо Минфина от 20.09.2018 № 03-11-12/67188). ИП вправе привлекать к работе на УСН до 130 человек, а к ПСН — до 15 человек включительно. Суммарно, максимальное количество сотрудников в этом случае составит 145 человек. При этом:

  • Необходимо вести раздельный учет сотрудников, привлекаемых к работе на разных режимах налогообложения.

  • Если сотрудники трудятся одновременно на обоих режимах, они учитываются и на УСН, и на ПСН.

  • Расчет средней численности сотрудников следует производить в соответствии с указаниями, утвержденными приказом Росстата от 17.11.2025 № 638.

  • Средняя численность работников включает в себя среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей и среднюю численность работников по договорам ГПХ.

  • Сам ИП не учитывается в средней численности сотрудников (письмо Минфина от 28.03.2013 № 03-11-12/38).

  • Не учитываются в средней численности самозанятые без статуса ИП (письмо Минфина от 20.04.2021 № 03-11-11/29573).

ИП на ПСН не вправе привлекать к сотрудничеству по договорам ГПХ индивидуальных предпринимателей на любых системах налогообложения, в том числе на НПД (письмо Минфина от 01.09.2023 № 03-11-11/83513).

Как вести учет основных средств при совмещении УСН и ПСН

Основные средства, которые используются в деятельности на ПСН и УСН, также нужно учитывать раздельно (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.52 НК).

Для целей расчета лимита по остаточной стоимости основных средств на УСН не учитываются ОС, используемые при ПСН (письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646).

Напомним, что ИП вправе применять УСН, если стоимость основных средств, используемых в деятельности по упрощенке не превышает 200 млн руб. 

Если основное средство используется в деятельности на обоих режимах, то его балансовую стоимость нужно делить. Но как это делать НК не поясняет, поэтому ИП сам определяет, как это сделать.

Как сдавать отчетность и платить налоги при совмещении УСН и ПСН

Никаких нюансов при сдаче отчетности или уплате налогов при совмещение УСН и ПСН нет:

Обязанность

УСН

ПСН

Сдача отчетности

Декларация сдается раз в год — до 25 апреля следующего года. Если дохода не было — сдается нулевая декларация.

По итогам каждого квартала в ИФНС направляется уведомление об исчисленных суммах налога. Если авансового платежа к уплате нет — уведомление подавать не нужно

Отчетность на ПСН не сдается

Уплата налога

По итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев в бюджет перечисляются авансовые платежи, а по итогам года — налог. 

Авансы уплачиваются до 28 апреля, 28 июля и 28 октября, налог — до 28 апреля

Срок уплаты налога зависит от срока, на который выдан патент:

  • до 6 месяцев — патент оплачивается до окончания срока его действия;

  • от 6 до 12 месяцев — двумя платежами: ⅓ — в течение 90 дней с даты выдачи патента, оставшиеся ⅔ — до окончания срока его действия;

  • если патент выдан до 31 декабря, срок его оплаты — до 28 декабря

Как уменьшать налог на страховые взносы при совмещении ПСН и УСН

Сейчас нет единой точки зрения относительно порядка уменьшения налога при совмещении УСН и ПСН. Поэтому на практике сложилось два варианта по данному вопросу:

1. Уменьшение налога пропорционально доле доходов, полученных в рамках каждого налогового режима (письмо ФНС от 30.11.2021 № СД-4-3/16722). Этот подход может применяться ИП с сотрудниками и без. Это наиболее безопасный способ уменьшения налога на страховые взносы, который не вызывает споров с налоговиками. 

Порядок распределения страховых взносов ИП определяет самостоятельно (письмо Минфина от 22.03.2019 № 03-11-11/19212). В указанном письме затрагивается ситуация при совмещении УСН и ЕНВД, но на практике ИП на УСН и ПСН часто используют данный способ. Он является наиболее проблемным и может послужить причиной возникновения споров с налоговыми органами.

Подведем итоги

  • При совмещении УСН и ПСН доход учитывается по обоим режимам, а сотрудники — раздельно.

  • Учет доходов при ПСН необходимо вести в КУД, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@, а при УСН — в КУДиР, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

  • Страховые взносы при совмещении ПСН и УСН лучше учитывать пропорционально доле доходов от каждого режима, но можно определить пропорцию самостоятельно.

  • Совмещение ПСН и УСН позволяет снизить налоговую нагрузку и разделить виды деятельности по разным режимам налогообложения.

