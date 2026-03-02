Учет оплаты корпоративной картой: разбираем 5 сложных ситуаций из практики 

Работник оплатил корпоративной картой личные расходы

Вопрос. Компания выпустила работнику именную корпоративную карту, которая постоянно находится у него. Работник по ошибке расплатился ею за покупки для семьи в продуктовом магазине. Что делать в такой ситуации?

На практике такое может произойти и с обезличенной корпоративной картой, и в рабочее время, например, когда сотрудник расплачивался за обед в кафе или покупал сувениры в командировке. Разницы нет, алгоритм решения проблемы един.

Ответ:

1. Зафиксируйте долг. Отразите сумму ошибочного расхода в бухучете на счете 73 — «Расчеты с персоналом по прочим операциям»: Дт 73.02 Кт 55.04

2. Возьмите с работника служебную записку. Авансовый отчет не нужен, так как он оформляется только для рабочих расходов. Но факт ошибочной траты и возврата денег все равно нужно задокументировать. Для этого подойдет простая служебная записка в свободной форме. Это защитит компанию, если налоговая запросит пояснения по транзакции.

3. Попросите вернуть деньги. Сотрудник может:

Перевести сумму со своей карты на корпоративную: Дт 55.04 Кт 73.02.

Внести наличные в кассу компании. В этом случае внесите их на расчетный счет компании. Использовать эти деньги дальше, например, выдавать другим сотрудникам под отчет, минуя зачисление на счет нельзя (п. 1 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У). Бухгалтерские проводки в такой ситуации будут выглядеть так:

Дт 50 Кт 73.02 Работник внес долг в кассу компании Дт 51 Кт 50 Компания деньги из кассы внесла на расчетный счет в банке

Попросить удерживать долг из его зарплаты, но не больше 20% от суммы, оставшейся после вычета НДФЛ, до полного погашения. Тогда проводка будет такой: Дт 79 Кт 73.02.

4. Если сотрудник отказывается платить, расцените сумму долга как доход работника и начислите на нее НДФЛ и страховые взносы.

Пример расчета: