Как подобрать коды ОКВЭД в 2025 году: рекомендации и примеры для бизнеса

Что такое коды ОКВЭД

Каждому виду деятельности государство присваивает определенный цифровой шифр, а сами коды объединены в специальный справочник — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности или сокращенно «ОКВЭД». В 2025 году по-прежнему пользуемся версией ОК 029-2014.

При регистрации бизнеса субъект предпринимательства (компания или ИП) самостоятельно должен выбрать один или несколько кодов ОКВЭД, соответствующих тем направления, которыми он собирается заниматься.

Код состоит из нескольких цифр — от двух до шести. В регистрационной форме (Р11001 — для организаций или Р21001 — для ИП) достаточно прописать комбинацию из четырех символов ОКВЭД.

Список кодов в регистрационной форме Р11001, лист Ж

Чем больше символов вы укажете (соответственно, чем длиннее будет код), тем уже и конкретнее выбранная сфера деятельности. Выходить за определенные кодом рамки — нельзя.

Например, ИП Шмелев открывает продуктовый магазин «24 часа». Он может использовать:

Четырехзначный код: 47.11 — Торговля розничная в неспециализированных магазинах с преимущественной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Шестизначный код: 47.11.1 — Торговля розничная продуктами питания в магазинах.