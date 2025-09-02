Как подобрать коды ОКВЭД в 2025 году: рекомендации и примеры для бизнеса

Что такое коды ОКВЭД
Каждому виду деятельности государство присваивает определенный цифровой шифр, а сами коды объединены в специальный справочник — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности или сокращенно «ОКВЭД». В 2025 году по-прежнему пользуемся версией ОК 029-2014.
При регистрации бизнеса субъект предпринимательства (компания или ИП) самостоятельно должен выбрать один или несколько кодов ОКВЭД, соответствующих тем направления, которыми он собирается заниматься.
Код состоит из нескольких цифр — от двух до шести. В регистрационной форме (Р11001 — для организаций или Р21001 — для ИП) достаточно прописать комбинацию из четырех символов ОКВЭД.
Чем больше символов вы укажете (соответственно, чем длиннее будет код), тем уже и конкретнее выбранная сфера деятельности. Выходить за определенные кодом рамки — нельзя.
Например, ИП Шмелев открывает продуктовый магазин «24 часа». Он может использовать:
Четырехзначный код: 47.11 — Торговля розничная в неспециализированных магазинах с преимущественной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий.
Шестизначный код: 47.11.1 — Торговля розничная продуктами питания в магазинах.
Зачем и кому нужны ОКВЭДы
Государство использует коды ОКВЭД, чтобы отслеживать и анализировать, чем именно занимаются компании и предприниматели. Налоговая служба проверяет, соответствует ли бизнес заявленным видам деятельности и правильно ли платит налоги. Росстат на их основе собирает статистику по отраслям экономики.
Для самого бизнеса выбор кодов — тоже не просто формальность. ОКВЭДы влияют на следующие моменты:
1. Выбор налогового режима
Некоторые системы налогообложения применимы только к определенным видам деятельности. Например, закрытый перечень для патента (ПСН) приведет в п. 2 ст. 346.43 НК. В основном, это розница, общепит и услуги населению.
2. Региональная ставка УСН
Каждый субъект РФ вправе устанавливать пониженную ставку налога по УСН для всех налогоплательщиков или для отдельных категорий бизнеса. Льготы стимулируют развитие приоритетных отраслей. Например, в ряде регионов ставка для ИТ-компаний составляет всего 1% вместо стандартных 6%, а для некоторых категорий малого бизнеса могут быть установлены ставки 0% или 4%.
Например, в Ленобласти ставка 1% на УСН «Доходы» действует для тех, у кого основной вид деятельности — 23.41 «Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий» (закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз (ред. от 17.03.2025)).
3. Получение лицензий и разрешений
Для получения лицензии на образовательную или медицинскую деятельность, производство и продажу алкоголя — в ЕГРЮЛ компании тоже должны быть указаны строго определенные коды ОКВЭД.
4. Возможность получения кредитов и государственной поддержки
Госпрограммы часто ориентированы на конкретные отрасли, поэтому правильный выбор кодов помогает получить доступ к субсидиям, грантам и другим льготам.
5. Тариф страховых взносов на травматизм
Размер тарифа варьируется от 0,2 до 8,5%, зависит от класса профессионального риска и определяется основным кодом ОКВЭД. Чем более травмоопасной считается деятельность работника, тем выше ставка взноса. Например, ОКВЭД 05.20.11 означает «Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом» относится к 17‑му классу профессионального риска, и тариф для этой сферы составляет 2,1%.
Сколько кодов ОКВЭД может быть у бизнеса
Ограничений в законе нет: то есть фактически в ЕГРЮЛ можно указать кодов сколько угодно. Другой вопрос — есть ли в этом практический смысл.
Ранее была довольно распространена не самая удачная практика: юристы советовали при регистрации указывать максимальное количество кодов ОКВЭД — например, вписывать и пошив одежды, и сдачу помещений в аренду, и деятельность общепита, чтобы «на всякий случай» покрыть все возможные направления бизнеса в будущем. Это казалось удобным, так как позволяло не вносить изменения в ЕГРЮЛ при расширении деятельности. Но так делать не стоит.
Слишком перегруженный лист Ж в заявлении Р11001 может привлечь внимание ФНС, предпринимателя заподозрят в создании фирмы-однодневки и легализации денег, полученных преступным путем. Что в совокупности с другими признаками приведет к дополнительным проверкам, штрафам и блокировкам расчетного счета.
Оптимально иметь от 5 до 10 кодов ОКВЭД, выделив в качестве основного — тот вид деятельности, которым вы фактически планируете заниматься.
Как подобрать ОКВЭД для бизнеса: пошаговая инструкция
Шаг 1. Определитесь с отраслью бизнеса
Начните с открытия классификатора ОКВЭД и найдите раздел, который соответствует вашему направлению деятельности. Например, раздел L касается бизнеса в сфере недвижимости, а раздел Р — образования.
Шаг 2. Сужайте область деятельности: от общего к частному
В выбранном разделе проанализируйте классы и подклассы, чтобы подобрать те, которые максимально точно отражают вашу занятость. Двигайтесь по иерархии: сначала класс, затем подкласс, группу и, если нужно, подгруппу.
Например, если открываете бухгалтерское агентство, вам подойдет:
раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
класс 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского учета»;
подкласс 69.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию»;
группа 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию»;
подгруппа 69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета».
Можно указать в заявлении только 4 символа — 69.20, и тогда компания сможет оказывать не только услуги бухучета, но и проводить аудит, оказывать консультации по налогам.
Шаг 3. Изучите детали и требования
Внимательно прочитайте расшифровки выбранных кодов. Узнайте, нужны ли для них лицензии или разрешения, есть ли ограничения по виду деятельности и какой налоговый режим к ним применим.
Шаг 4. Определите основной и дополнительные коды
Выберите один основной код, который отражает главную сферу деятельности и будет влиять на налогообложение и страховые взносы. Далее добавьте дополнительные коды для сопутствующих направлений бизнеса. Если вы открываете фитнес-центр с основным кодом 93.13 «Деятельность фитнес-центров», но планируете в дальнейшем запустить онлайн-платформу с тренировками и программами для занятий дома, стоит добавить дополнительный код 63.12 — «Деятельность веб-порталов».
Подборка наиболее популярных ОКВЭДов
Напомним, что коды можно подобрать с помощью Классификатора ОК 029-2014. Сделать это придется вручную, но мы можем немного облегчить вам задачу.
1. Онлайн-торговля через маркетплейсы и интернет-магазины
Для этого вида деятельности подойдут коды из раздела G, группы 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».
47.91.1 Торговля розничная по почте.
47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет.
47.91.3 Торговля розничная через интернет-аукционы.
47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона.
Некоторые площадки требуют, чтобы у продавца были коды ОКВЭД, точно соответствующие товарам, которые он реализует. Например, для торговли книгами нужен код 47.61 «Розничная торговля книгами», а для продажи одежды — код 47.71 «Розничная торговля одеждой».
Если предприниматель планирует заниматься не только продажей, но и хранением товаров, доставкой или другими сопутствующими услугами, ему нужно добавить сопутствующие дополнительные коды:
52.10 Складирование и хранение товаров.
23.20 Курьерская доставка.
63.11 Деятельность по обработке данных и размещению информации (для поддержки интернет-площадки).
2. Заведения общепита
Для сферы общественного питания в 2025 году используются коды ОКВЭД из группы 56 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Вот подборка основных и дополнительных кодов, которые подходят для общепита:
1. Основные коды ОКВЭД для общепита:
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
56.20 Деятельность предприятий общественного питания (общий код для общепита).
56.30 Подача напитков (например, деятельность баров).
2. Дополнительные коды для кафе и ресторанов:
56.21 Обслуживание торжественных мероприятий.
56.29 Прочие виды организации питания.
46.39 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
47.11 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
3. Пошив одежды
14.11 Производство одежды, кроме одежды из меха.
14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу.
14.12 Производство спецодежды.
14.14.25 Производство бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий из текстиля.
14.14.3 Производство трикотажных или вязаных футболок, маек и нижнего белья.
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров.
14.19.1 Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста и спортивной одежды.
14.19.31 Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи.
14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий одежды.
4. Бьюти-сфера: салоны красоты, услуги маникюра
Для салонов красоты основным ОКВЭДом является:
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Этот код включает широкий спектр услуг: стрижку, укладку, окрашивание волос, бритье, а также маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и другие косметические процедуры.
Для более точного отражения деятельности можно использовать подгруппы:
96.02.01 Предоставление парикмахерских услуг (стрижка, укладка, окрашивание и др.)
96.02.02 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты, включая маникюр, педикюр, наращивание ногтей, уход за кожей рук и стоп.
96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность (например, массаж, процедуры для снижения веса, солярий).
86.90 Прочая деятельность в области медицины (если салон планирует оказывать медицинские услуги, требующие лицензирования, например, массажные процедуры).
47.75 Розничная торговля косметическими товарами и товарами личной гигиены (если салон продает косметику).
46.45 Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами.
