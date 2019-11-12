Налоговики проверяют адреса и руководство компаний

Исключение из ЕГРЮЛ стало все чаще проходить по причине несоответствия должности руководителя.

Не только по Тюмени, но и в других регионах.

В выписках из ЕГРЮЛ в массовом порядке появляются отметки о недостоверности юридического адреса и других сведений о компаниях. Под горячую руку попадают не только однодневки, но и реально работающие организации. Одного из наших клиентов заблокировали 2 сентября этого года.

Компания в силу обстоятельств не вела хозяйственную деятельность 2 года, нулевая отчетность исправно сдавалась, ЭЦП ежегодно продлевалась, почтовая корреспонденция регулярно принималась по адресу регистрации и достоверность полномочий директора в банке регулярно подтверждалась. Причина — несоответствие должности руководителя.

Честно, я впервые про такое слышу. Про несоответствие адресов понятно, но чтобы должности...

Массовая чистка продолжается и только набирает обороты. Несоответствие данных по юридическим адресам и должностям служит основанием для принудительной ликвидации компании.

В целом, порядок исключения выглядит так:

принимается решение о предстоящем исключении юр. лица из ЕГРЮЛ;

в течение трех дней с момента принятия такого решения публикуются данные журнале «Вестник государственной регистрации». Эту информацию можно проверить на сайте www.vestnik-gosreg.ru.

А еще проще, в разделе «Риски бизнеса», заказав актуальную выписку из ЕГРЮЛ. В течение трех месяцев можно подать заявление против исключения — от учредителей или от самой компании. Если в течение этого срока никаких возражений не поступит, то регистрирующий орган вправе исключить компанию из ЕГРЮЛ без обращения в суд.

Проверьте прямо сейчас свои выписки из ЕГРЮЛ на предмет наличия данных решений.

Уверена, многих там ждет сюрприз.