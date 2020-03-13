Бухгалтеры идут на принцип из-за формы накладной

Главные бухгалтеры частенько занимаются «бухгалтерской физкультурой» и заставляют ей заниматься и руководство, и отдел продаж, и курьеров, и секретаря, и даже вахтера.

ООО «Ромашка» реализует канцелярию, передачу материалов подтверждает таким документом как «Расходная накладная». Бухгалтер клиента отказывается принимать данный документ в учете и отправляет менеджера в ООО «Ромашку» за другим документом, утверждая, что данный документ не правомерен, а в учет она сможет принять только «Товарную накладную» (учетной политикой не ограничен данный факт! Проверила).

Политика главных бухгалтеров порой не знает границ, либо ограничена оооочень маленьким информационным вакуумом.

В итоге компании-клиента эта «физкультура» по наведению чистоты в соблюдении методологии бухучета и экономии на налоге УСН 3 копейки, стоит порой немалых денег.

В чем это измеряется? Конечно же, во времени.

Сколько потратит времени менеджер, бухгалтер компании контрагента и т.д. на исправление?

И такой физкультуры в компании может быть очень много.

Уважаемые коллеги! Оптимизируйте и пересматривайте процессы, цените свое время и время своих клиентов.