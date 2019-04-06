Меня попросили сформулировать моих десять правил жизни. «Пусть будут правила бухгалтерской жизни» — решила я.

Какие правила могут быть у бухгалтера? Считай, соблюдая закон и будь строгой, суровой тетей.

За 10 лет в бухгалтерии у меня выработались свои 10 правил бухгалтерской жизни. Именно благодаря им нам с клиентами комфортно.

1️⃣ Бухгалтер — не центр вселенной и бизнеса.

Каждый раз, когда я это говорю, рискую не успеть увернуться от помидоров некоторых коллег. Но такова уж моя правда.

Бухгалтерия — это подразделение из сферы услуг. Только эта сфера услуг для бизнеса.

2️⃣ О сроках плавания договаривайся на берегу.

Всегда хочется, чтоб ты выдал все нужные документы, а тебе через десять минут налог посчитали. Таких чудес не бывает. Это факт, который надо принять.

Оговоренные сроки предоставления документов, расчета налогов, подготовки деклараций, платежек и прочего — залог спокойствия и приятного сотрудничества.

3️⃣ Четко определи обязанности.

Человек-оркестр очень востребованный персонаж. И чаще всего, именно его ждут по умолчанию.

Кто будет оформлять документы, договоры, выбирать кассу?

Договорись обо всем заранее. Лучше письменно. Это очень бережет нервы.

4️⃣ Всегда давай чуточку больше.

Обещала предупреждать о сумме налога за неделю? Подскажи, как на него заранее скопить и как его законно уменьшить.

5️⃣ Объясняй риски.

Можно не платить налоги и не сдавать отчетность? Конечно!

Серьезно, можно. Просто потом заплатишь и налоги, и пени, и штрафы, и отчетность сдашь. А еще будешь долго счета разблокировать.

Риски понятны? Выбор за вами.

6️⃣ Предлагай пути решения проблемы

Вам налоговики требование прислали на уже уплаченные налоги.

И что с этой информацией делать? Расскажи какие шаги можно предпринять.

7️⃣ Два варианта — это не выбор. Ищи минимум три.

Вот прислала налоговая какой-нибудь штраф или пеню. Какие варианты? Платить и не платить. Вообще, еще можно оспорить.

8️⃣ Предупреждай о сроках и суммах налогов заранее.

Во-первых, придется расстаться с суммой на счете.

Во-вторых, человек может быть вне зоны доступа и не сделает платежи вовремя.

9️⃣ Отдыхать нужно всем. Помни о выходных и отпусках.

Весь в работе 24/7 бывает человек с финансовыми трудностями, очень одинокий или несколько нездоровый психически. Без качественного отдыха не бывает качественной работы. Точка.

🔟 Не работай с теми, к кому не лежит душа.

Ничего хорошего не выйдет. Проверено годами.