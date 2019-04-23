Пора платить налоги

Тем, кто на УСН до 25 апреля нужно заплатить налог за 1 квартал.

Не посчитали? Забыли? Срочно калькулятор, ручку и бумагу в руки, давайте считать (или сервисы всякие проверять).

Пример, для УСН 6%. 1. Выписываем сумму страховых фиксированных взносов, которые заплатили с 01 января до 31 марта. Также выписываем: взносы за 2018 год, 1% свыше 300 000 рублей за 2018 год, 1% свыше 300 000 рублей за 2019 год, если платили их с 01 января по 31 марта 2019 года.? 2. Считаем все доходы, полученные от клиентов. Записываем. Берем именно суммы, которые платит клиент, никакие комиссии платежных систем, банка, соседа Вовки не вычитаем. 3. Считаем 6% от итоговой суммы, получившейся в п. 2 4. Теперь из результата п.3 вычитаем итог п.1.

Получили положительное число? Вот это и есть ваш налог к уплате.

Получили ноль или отрицательное число? — Ничего платить не надо.