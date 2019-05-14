Отчетность ИП после перехода на НПД

Для некоторых индивидуальных предпринимателей применение налога на профессиональный доход – хорошее решение многих проблем. Здесь нет отчетности, не платятся взносы, не нужна касса. Отлично подходит для тех, кто оказывает услуги, работает без сотрудников по трудовому договору, а доход небольшой.

Подробно о том, как перейти на НПД (налог на профессиональный доход) ранее мы уже говорили.

Действия после перехода на НПД

Итак, вы приняли решение о переходе, зарегистрировались в приложении, подали уведомление в свою налоговую, а надо ли что-то еще делать?

Необязательно, но полезно

Рекомендую вам написать запрос в налоговую с тем, чтобы ИФНС подтвердила правомерность применения вами «налога самозанятых».

Сделать это можно письмом в свободной форме, например, через личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте nalog.ru Или отвезти запрос лично в свою ИФНС «по прописке».

Вы не обязаны это делать. Конечно, случись какое-то недоразумение, вы всегда можете показать справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а также ваше уведомление о том, что вы уходите с УСН с отметкой налоговой (вы же помните, что свой экземпляр обязательно надо хранить), но бумажка-подтверждение всегда приятней и надежней, чем ее отсутствие.

Декларация по УСН (упрощенная система налогообложения, упрощенка)

Для тех, кто применяет упрощенку (не важно с налогооблагаемой базой «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов») заявление о переходе Федеральная налоговая служба рекомендовала подавать по форме, которая предполагает сдачу отчетности ранее конца налогового периода (года).

И на этом фоне появилось много споров сдавать – не сдавать, платить – не платить. Я придерживаюсь позиции, что тянуть со сдачей отчетности не стоит. По нескольким причинам.

Во-первых, банально, но к следующему апрелю можно забыть, что надо отчитаться по применяемой ранее упрощенке.

Во-вторых, форма заявления для перехода, действительно, регламентирует срок сдачи отчетности до 25 числа месяца, следующего за тем, когда мы перешли на НПД,

В-третьих, я попросила налоговую разъяснить как же правильно, и получила ответ, подтверждающий мою позицию.

Итак, если с УСН вы ушли, подав рекомендованную в письме № СД – 4 – 3/25577@ от 26.12.2018 форму № 26.2-8 «Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН» (форма по КНД 1150024), то не забудьте отчитаться о деятельности с начала года до момента перехода на новый налоговый режим до 25 числа следующего месяца (п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации).

Декларацию необходимо заполнить за те периоды, когда применялась УСН. Например, за первый квартал и полугодие нарастающим итогом, обязательно выводите результирующую цифру по году. Не забудьте также про уплаченные в этот период взносы, на которые сокращается налог.

При заполнении титульного листа укажите код 96 (последний налоговый период перед завершением деятельности на УСН). Некоторые указывают 95 (завершающий налоговый период при смене режима налогообложения). Какой бы из кодов вы не указали, это не станет принципиальной ошибкой, из-за которой ваша декларация будет считаться не поданной вовремя.

Утрата права на применение налога на профессиональный доход до конца года

Такое вполне может произойти (ч. 19 ст. 5 442-ФЗ). Например, ваша выручка превысила 2 400 000 рублей с момента начала применения НПД, или появилась необходимость нанять сотрудника.

Тогда у вас есть 20 (двадцать) дней, чтобы подать заявление в свою налоговую «по прописке» о том, что вы снова будете применять УСН (ч.6 ст. 15 442-ФЗ) с момента, когда потеряли право на применение НПД (снялись с учета в качестве плательщика НПД).

Для уведомления налогового органа о переходе на УСН ФНС России рекомендует применять форму № 26.2-1 «Уведомление о переходе на УСН» (форма по КНД 1150001), утвержденную приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Признаком налогоплательщика в уведомлении указывайте «3» - индивидуальные предприниматели, переходящие с иных режимов налогообложения.

В поле «переходит на упрощенную систему налогообложения __, где 1 - с 1 января 20__года» указывает «1» и год перехода на УСН.

Отчетность при возвращении на УСН

В случае возврата на УСН с НПД, по концу года необходимо будет подать уточненную декларацию по той же форме, что подавали первоначальную. При этом на титульном листе декларации необходимо будет указать соответствующий номер корректировки (начиная с 1).

При заполнении декларации следует учитывать данные, которые вы уже отражали в той отчетности, что сдавали при переходе на НПД, а также результаты работы за периоды возврата на УСН. Все данные отражаются нарастающим итогом. Ваш доход за год никак не может в декларации оказаться меньше дохода за полугодие.

Важно также не забыть, что с момента, когда индивидуальный предприниматель перестает применять налог на профессиональный доход, он снова становится плательщиком страховых взносов. Не забудьте их рассчитать и уплатить.