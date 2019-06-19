II квартал 2019 для ИП и сочувствующих. Традиционная напоминалка

Самое время уплатить 1/4 взносов «за себя», чтобы сократить на них налог за второй квартал (полугодие),если вы на УСН 6% или ЕНВД. И уменьшить налогооблагаемую базу, если на УСН 15%.

*те, кто на патенте уменьшить его стоимость на уплаченные взносы, увы, не могут*

Суммы взносов в этом году:

ОПС 29 354 (1/4 будет 7 338,50);

ОМС 6 884 (1/4 будет 1 721).

1% свыше 300 000 рублей, тоже можете уже посчитать и уплатить (на тот же КБК что фиксированные ОПС).

Взнос 1% свыше 300 000 рублей рассчитывается для каждой системы налогообложения по-своему:

УСН — берется весь реальный доход

ПСН — потенциальный доход (от которого вам посчитали стоимость патента)

ЕНВД — вмененный доход

*если вы еще не заплатили взнос 1% за 2018 год, то успевайте до конца июня.

КБК ОПС 182 1 02 02140 06 1110 160

КБК ОМС 182 1 02 02103 08 1013 160

Платить надо по реквизитам своей налоговой «по прописке».

Оптимизируйте и распределяйте свою налоговую нагрузку, друзья.