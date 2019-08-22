Я смотрю на закон об онлайн-кассах и ощущение одно - нас всех обанули

Я смотрю на закон об онлайн-кассах и множащиеся разъяснения к нему, и ощущение одно — нас всех обманули. Второй волной догоняет осознание, что это, как длящееся преступление, не закончилось на одном эпизоде.
С чего начался хаос? С отсутствия логики (ха-ха! И еще раз ха!): выбивать чеки на приходы оплат на расчетный счет от физиков (оплаты через сайт тоже туда попали, да).
Что делали особо ответственные и тревожные? Ставили кассы, искали способ обхода.
Но все знали — к 01.07.19 надо перейти на выдачу чеков. И лучше не тянуть. Цены, очереди, все такое. А для среднестатистического ИП обзавестись кассой довольно болезненно.
Что произошло в середине июня 2019?
Приняли поправки и прямо написали в законе, что ИП без сотрудников, самостоятельно оказывающим услуги или продающим товар собственного производства касса до 01.07.2021 не нужна.
Классно? Ну вроде, да.
Но, во-первых, никто не отменил исключений, когда касса обязательна по закону.
А многие ИП, заучив такой прекрасный новый пункт, напрочь о них забыли или так и не узнали пока. Сюрпризом будет.
Во-вторых, никто в законе не разъяснил, а что же вместо чеков.
Хотя нет, вру, все там прописано. Но (куда ж без этого «но») требуется приличный уровень дедукции, чтобы все найти, увязать, проанализировать и сделать вывод.
Все не так радужно, кстати, но в один пост не влезет, да и мнение у меня свое собственное, не слишком популярное.
Наверное, лучше держать при себе.
В-третьих, тоже есть. Например, что делать с уже купленными кассами, потраченными деньгами и бить ли сейчас чеки?
Но пора уже за работу.