Я смотрю на закон об онлайн-кассах и ощущение одно - нас всех обанули

Я смотрю на закон об онлайн-кассах и множащиеся разъяснения к нему, и ощущение одно — нас всех обманули. Второй волной догоняет осознание, что это, как длящееся преступление, не закончилось на одном эпизоде.

С чего начался хаос? С отсутствия логики (ха-ха! И еще раз ха!): выбивать чеки на приходы оплат на расчетный счет от физиков (оплаты через сайт тоже туда попали, да).

Что делали особо ответственные и тревожные? Ставили кассы, искали способ обхода.

Но все знали — к 01.07.19 надо перейти на выдачу чеков. И лучше не тянуть. Цены, очереди, все такое. А для среднестатистического ИП обзавестись кассой довольно болезненно.

Что произошло в середине июня 2019?

Приняли поправки и прямо написали в законе, что ИП без сотрудников, самостоятельно оказывающим услуги или продающим товар собственного производства касса до 01.07.2021 не нужна.

Классно? Ну вроде, да.

Но, во-первых, никто не отменил исключений, когда касса обязательна по закону.

А многие ИП, заучив такой прекрасный новый пункт, напрочь о них забыли или так и не узнали пока. Сюрпризом будет.

Во-вторых, никто в законе не разъяснил, а что же вместо чеков.

Хотя нет, вру, все там прописано. Но (куда ж без этого «но») требуется приличный уровень дедукции, чтобы все найти, увязать, проанализировать и сделать вывод.

Все не так радужно, кстати, но в один пост не влезет, да и мнение у меня свое собственное, не слишком популярное.

Наверное, лучше держать при себе.

В-третьих, тоже есть. Например, что делать с уже купленными кассами, потраченными деньгами и бить ли сейчас чеки?

Но пора уже за работу.