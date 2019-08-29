До октября я в отпуске по консультациям. Кручу в голове сотни прошедших, думаю, как сделать еще лучше. Или не делать больше вообще.

И решила поделиться интересным и пугающим.

Я не знаю откуда эта уверенность поселилась во многих начинающих ИП, но чуть ли не каждый третий уверен, что предприниматель при регистрации сразу попадает на УСН 6%.

Так вот. Друзья, это не так. Сейчас напишу моим не любимым капсом, запомните, запишите, сохраните:

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, ПО УМОЛЧАНИЮ, ИП ПОПАДАЕТ НА ОСНО.

Это та система, где НДС, счета-фактуры, куча налогов и отчетности.

На УСН (любую хоть 6%, хоть 15%) предприниматель переходит только, если при регистрации подал с документами уведомление о применении этой системы.

Не сделали этого? У вас 30 дней, с момента регистрации, чтобы отнести такое уведомление уже в свою налоговую «по прописке» (можно отправить почтой или по телекоммуникационным каналам связи, т.е. ТКС).

Не успели, но хотите применять УСН хотя бы со следующего года? Не забудьте подать уведомление в свою налоговую до конца текущего