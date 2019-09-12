Он крайне редко мне пишет, и, кажется, никогда неинтересно. Так и сегодня утром.

— Оль, какая процедура перехода от бухгалтера к бухгалтеру? С женами я в курсе. А тут есть подводные камни?

А тут, дорогой, как с женами, вопрос взаимоуважения и человеческих отношений. И брачного контракта, в смысле, договоренностей.

Во-первых, предупреди заранее.

«Дорогая, сегодня наш последний вечер» — плохая идея. Если до конца квартала недолго, попроси его закрыть.

Тут еще, наверное, надо объяснить, почему вы расходитесь.

Я, например, предпочитаю правду. Но меня и не бросали. Так, что зови на помощь психологов, если вдруг это проблема.

Во-вторых, при расставании все твои документы должны оказаться у тебя.

Договоры, закрывашки, Книги учета доходов и расходов, сданные декларации с подтверждением сдачи.

Как и ключи от банков, и разных сервисов, базы, если есть.

Еще неплохо получить справки из налоговой, что там у тебя с уплатой налогов.

В-третьих, не забудь с ней рассчитаться. И за время прямо перед расставанием тоже.

Ах, да. Это все-таки не совсем, как с женами. Лучше сначала найди нового буха, а потом прощайся с текущим. А то мало ли поиски затянутся, просто с цветочками не вернешься.