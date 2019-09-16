Традиционная напоминалка для ИП и сочувствующих. Отчетность за 9 месяцев 2019

Самое время уплатить 1/4 взносов «за себя», чтобы сократить на них налог за третий квартал (9 месяцев), если вы на УСН 6%. И уменьшить налогооблагаемую базу, если на УСН 15%.

*те, кто на патенте уменьшить его стоимость на уплаченные взносы не могут*

Суммы взносов в этом году:

ОПС 29 354 (1/4 будет 7 338,50);

ОМС 6 884 (1/4 будет 1 721).

1% свыше 300 000 рублей, тоже можете посчитать и уплатить (на тот же КБК что фиксированные ОПС).

КБК ОПС 182 1 02 02140 06 1110 160

КБК ОМС 182 1 02 02103 08 1013 160

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Платить надо по реквизитам своей налоговой «по прописке».

Оптимизируйте и распределяйте свою налоговую нагрузку.