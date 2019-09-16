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Ольга Андриевская

Традиционная напоминалка для ИП и сочувствующих. Отчетность за 9 месяцев 2019

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Самое время уплатить 1/4 взносов «за себя», чтобы сократить на них налог за третий квартал (9 месяцев), если вы на УСН 6%. И уменьшить налогооблагаемую базу, если на УСН 15%.

*те, кто на патенте уменьшить его стоимость на уплаченные взносы не могут*

Суммы взносов в этом году:

  • ОПС 29 354 (1/4 будет 7 338,50);
  • ОМС 6 884 (1/4 будет 1 721).

1% свыше 300 000 рублей, тоже можете посчитать и уплатить (на тот же КБК что фиксированные ОПС).

  • КБК ОПС 182 1 02 02140 06 1110 160
  • КБК ОМС 182 1 02 02103 08 1013 160

Платить надо по реквизитам своей налоговой «по прописке».

Оптимизируйте и распределяйте свою налоговую нагрузку.

Ольга Андриевская

Я помогаю предпринимателям справляться с ведением дел, грамотно легализоваться, не бояться налоговой и не тратить там, где можно экономить. Бухгалтер, консультант проекта Минфина по финансовой грамотности, финансовый аналитик. Изучаю управление бизнесом.