Аутсорсинг или офис? Что выбрать бухгалтеру

Когда-то я работала в аутсорсинговой компании. Звучит почти, как "помню, детки, была я молодой", но суть отражает.

Причем пришла туда с позиции intracorporate специально. Нигде больше не надо учиться новому с такой скоростью, нигде нет такого простора для исследований разных структур ведения дел.

Аутсорсинг - отличный испытательный полигон с разведкой боем, если, конечно, включить мозг хотя бы процентов на тридцать и аналитику.

Но можно просто бумажки обрабатывать. Что, на мой взгляд, невообразимо скучно и регрессивно.

В итоге задержалась там лет на шесть-семь. И все это время у меня (и моих коллег, конечно) была одна существенная проблема - отпуск.

Как в том ролике, где очень умная тетя-руководитель высчитывает сотруднице, что отпуск ей не положен, и так слишком много отдыхает.⠀

И вот ты там в своих планах, мечтах и мыслях уже на пляже, бирюзовое море у ног, яркое солнце в небе, а ты под зонтиком.

Но под наведенными воспоминаниями ароматов соленого воздуха и горячего песка никто с заявлением не спешил. Отпуск надо было согласовать со всеми, желательно, за полгода, потом еще раз пересогласовать (ну мало ли, что там у кого изменилось).

Вместе в отпуск не ходил никто. За неделю до отчетности в отпуск не ходил никто. В декабре и январе, в общем, вы поняли.

Кстати, в январе каникулы тоже не для нас, бухгалтеров, придумали, числа пятого надо было выйти в офис на пару-тройку дней.

После этой компании я еще сходила поработать в офисе, чтобы выяснить некоторые вещи, например:

я не хочу ходить в офис каждый день;

я хочу уезжать тогда, когда я хочу, а не когда мне кто-то разрешил;

командировки - отличная штука.

В офис на регулярной основе я не хожу уже пару лет. Две недели до отчетного периода - самое время улететь в тепло из этого холода.⠀

Вот с командировками пока пробел.