Как фотографу легализовать свою деятельность и не вздрагивать от "я про тебя налоговой расскажу!"

Если вы фотограф, который снимает не ради собственного удовольствия, а получаете оплату за свои услуги, то, по закону, вы – предприниматель.

Предпринимательская деятельность – это регулярная деятельность, направленная на получение прибыли. Четкого определения регулярности нет, считается, что это более одного раза. Не важно, насколько вы успешны, какие у вас доходы, главное, что вы нацелены на прибыль.

А предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в установленном порядке.

Сейчас это можно сделать несколькими способами, подобрав оптимальный для своих задач.

Обратите внимание, речь далее пойдет о фотографов, у которых нет сотрудников. Зачем фотографу переводить свою деятельность в правовое поле? В последнее время государство так активно занялось выводом небольших предпринимателей из тени, используя и кнут, и пряник, что быть легальным сейчас проще и безопасней.

Если вы работаете в регионах, где проходит эксперимент по применению Налога на профессиональный доход (НПД, самозанятость), то быть легальным проще простого. Напомню, на данный момент самозанятые фотографы могут быть в Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан.

Не обязательно быть прописанным в одном из регионов, надо просто там работать.

Быть плательщиком налога на профессиональный доход сейчас просто, удобно и выгодно. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», указать своим видом деятельности «Фотограф», не забывать формировать чеки на полученные оплаты и своевременно платить налоги.

Никакой отчетности, никаких обязательных взносов – ничего такого нет.

Налог на оплаты от физических лиц 4%, если вы работаете с юридическими лицами или ИП, то налог составит 6%. Причем первое время, пока будет действовать налоговый бонус в размере 10 000 рублей, налоги будут даже поменьше: 3% от оплат клиентов-физлиц и 4%, если плательщик – юридическое лицо или ИП.

Обратите внимание, что платить налог надо будет со всей оплаты, полученной от клиента. Уменьшить ее ни на что нельзя. Например, будет правильней, если клиент сам будет оплачивать студию, а не переводить вам всю сумму «под ключ».

Важное ограничение – доход в календарный год не должен превышать 2,4 млн рублей. Важна именно сумма за год, а не ежемесячная. Еще нельзя быть работодателем и продавать товары, которые не сделал сам.

Обратите внимание, что не стоит продавать фотокниги, лучше оказывать услугу по подготовке фотокниги или созданию макета фотокниги, например.

Если вариант зарегистрироваться «самозанятым» не ваш, то можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Это возможно сделать в любом регионе страны.

Обратите внимание, что регистрироваться в качестве ИП надо в регистрирующей налоговой по месту прописки. Сейчас это можно сделать удаленно, если вы проживаете в другом городе.

Индивидуальные предприниматели должны выбрать для себя коды экономической деятельности (ОКВЭД) и систему налогообложения.

ОКВЭД для фотографов: 74.20 Деятельность в области фотографии Эта группировка включает: деятельность в области фотографии для коммерческих целей: портретные фотографии на документы, школьные и свадебные фотографии и т.п., фотографии для целей рекламы, издательских организаций, журналов мод, операций с недвижимостью или туризма; аэрофотосъемку; видеосъемку церемоний: свадеб, встреч и т.д.;

обработку фотопленок: проявление, печатание и увеличение с фотографий, негативов или кинопленок, снятых клиентами, лаборатории по проявлению пленки и печати фотографий, моментальную фотографию, помещение диапозитивов в рамки, создание слайдов, пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий;

деятельность фотокорреспондентов Эта группировка также включает: микросъемку документов

Страховые взносы

Все индивидуальные предприниматели обязаны платить фиксированные страховые взносы. Даже когда деятельность не велась. Если вы забыли о своем статусе ИП – все равно, надо платить. Ежегодно.

Системы налогообложения, наиболее подходящие фотографам-ИП

Упрощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой «Доходы» и размером налога 6% (УСН 6%, упрощенка 6%)

Плюсы системы: Доход условно неограничен (150 млн рублей) При достаточном желании с этой системой легко справиться самому, не надо нанимать специалиста. Фиксированные страховые взносы (в том числе и 1% с дохода свыше 300 000 рублей) уменьшают авансы по налогу и налог, если платить их в правильное время.

Минусы системы: Размер налога 6% от любого дохода. Дополнительный взнос 1% рассчитывается от реального дохода. Необходимо вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР) в части доходов. Раз в год необходимо сдавать декларацию Налог (аванс по налогу) платиться ежеквартально.

Патентная система налогообложения (ПСН, патент)

Плюсы системы: Налог (стоимость патента) не зависит от реального дохода Реальный доход не влияет на дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 рублей Нет отчетности

Минусы системы: Налог (стоимость патента) не зависит от реального дохода. Это может быть не приятно, если доходы небольшие. Необходимо вести Книгу учета доходов (КУД) по патенту. Это обязательно. Ее может затребовать налоговая. Нужно быть аккуратным с формулировками при оплатах. Патент получается строго на определенный вид деятельности. Стоимость патента не сокращается на обязательные фиксированные взносы. Доход ограничен 60 млн рублей. Выбрали патент? Сделайте над собой усилие, не зарабатывайте больше суммы ограничения. Здесь также стоит быть аккуратным в формулировках при продаже дополнительных услуг.

Индивидуальный предприниматель, который ведет деятельность в одном из регионов, в котором проходит эксперимент по применению НПД, может перейти на уплату этого налога, сохранив при этом статус ИП.

Как это сделать можно прочитать здесь.

Пример в цифрах Фотограф получает в месяц 90 000 рублей от клиентов. Фотокниги продает, как услугу «верстка/составление фотокниги», а не как товар. Работает полный 2019 год. Клиенты фотографа – физические лица, с юридическими не работает. Сотрудников нет. Работает в Московской области.

Внимание: совмещать НПД с другими режимами налогообложения нельзя. А вот совмещать УСН 6% и ПСН для разных видов деятельности можно.

Выбирайте оптимальный для себя вариант и ведите деятельность законно.