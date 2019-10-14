Традиционная напоминалка ИП и сочувствующим

Тем, кто на УСН до 25 октября нужно заплатить налог за 3 квартал (9 месяцев).⠀

Забыли? Калькулятор, ручку и бумагу в руки, давайте считать.⠀

На примере третьего квартала для ИП на УСН 6% без сотрудников⠀

1. Выписываем сумму всех страховых фиксированных взносов, которые заплатили за себя с 1 января до 30 сентября.⠀

Не важно за 2018 или 2019 год. Главное — факт уплаты.⠀

2. Считаем все доходы, полученные от клиентов с 1 января по 30 сентября. Записываем.⠀

Берем именно суммы, которые платит клиент, никакие комиссии платежных систем, банка, соседа Вовки не вычитаем.⠀

3. Считаем 6% от итоговой суммы, получившейся в п. 2⠀

4. Теперь из результата п.3 вычитаем итог п.1.

5. Если за 1 квартал и за 2 квартал (полугодие) 2019 года у вас были налоги к уплате, и вы их заплатили, то вычитаем из результата п.4 еще их.⠀

Получили положительное число? Вот это и есть ваш налог к уплате.

Получили ноль или отрицательное число? — Ничего платить не надо.

Платите налоги и спите спокойно. Ну или задорно.