Каждый раз, когда вам приходит в голову, что вы самый умный, помните — вы не один такой

Налоговики пообещали со следующего года взяться проверять компании, которые работают с самозанятыми.

Это, кстати, вполне логично. Раньше сотрудников выводили в ИП, теперь появились плательщики НПД. Странно думать, что никто, кроме желающих сэкономить работодателей, не догадался о такой схеме оптимизации.

Ваш самозанятый работает только с вами? Вы его еще в свой офис посадите, рабочий день пропишите и оборудованием обеспечьте. Упростите жизнь проверяющим, дайте все для переквалификации договора в трудовой. Со всеми вытекающими в виде уплаты взносов в фонды и НДФЛ, гарантий сотруднику и дополнительного а-та-та по попе вам.

Все эти «прекрасные схемы» — песня давняя, как пыль в пирамидах Египта. Очевидная без всяких там хрустальных шаров и яблок, катящихся по тарелкам.

И, кстати, хотя с одной стороны это выглядит, как очередной заход против малого бизнеса (даже, скорее, против микро); с другой — вполне себе защита сотрудников, которых берут с условием, что они будут плательщиком НПД.

Логичное и ожидаемое решение. А отношение к нему, обычно, зависит от того, по какую сторону вы находитесь.