Самозанятые. Просто? Просто. Но нет.

Один из самых простых законов, если не самый. Написан довольно простым, человеческим языком, что уже странно в наших реалиях, конечно. Но даже его умудряются трактовать, кому как удобней.

Кто может быть самозанятым?

Тот, кто ведет деятельность в регионе, где проходит эксперимент, зарегистрировался в качестве плательщика НПД (налог на профессиональный доход) и попадает под обусловленную деятельность.

Просто? Просто. Но нет.

Если с деятельностью и регистрацией еще более или менее понятно, то с местом ведения начинается цирк фокусников и акробатов, этаких «два в одном». Оркестр, зрители в восторге, овации.

Вести деятельность в регионе вовсе не равно быть в нем прописанным. Аллилуя, хоть тут не подгадили.

По сути, чтобы вести деятельность в регионе надо, чтобы там находился ты сам и твой клиент (оффлайн услуги).

Вариант, когда самозанятый находится в регионе эксперимента и удаленно оказывает услуги клиенту из другого региона тоже вполне работающий.

Даже случай, когда клиент из региона, где действует закон, а самозанятый онлайн работает с ним из другого, с натяжкой (вы же помните, что я тут свое личное мнение высказываю, которое вовсе не обязано совпадать с вашим?), но жизнеспособен.

Казалось бы, причем тут фокусники-акробаты? Берем отдельно взятый закон и начинаем им жонглировать, запихиваем в черный цилиндр, как кролика, чтоб через секунду выпустить стаю голубей.

Вот, например, я хочу пожить в условной Танзании, а работать с московскими заказчиками. Регистрируюсь плательщиком НПД и все, вроде бы, законно. Как акробат, я балансирую между «сделал правильно» и «чуть-чуть слукавил».

Можно так? Можно. Кто вам запретит быть немножко честным и платить налоги. Узнает ли налоговая о том, что я живу не в России? Рано или поздно да.

Или все-таки так нельзя? Наверное, таки нельзя. Где Танзания и где российский закон с экспериментом по НПД.

Как быть?

Да как всегда в жизни: принять решение и нести ответственность за него.

Написать запрос в налоговую, прямо из личного кабинета физического лица на сайте налоговой.

Ждать, пока появятся разъяснения именно по вашему вопросу.

Главное помнить: ответы могут выбить шаткую конструкцию из-под ваших ног в самый неподходящий момент, если быть неподготовленным.