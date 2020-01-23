Ввели электронные трудовые книжки, а вместе с ними новую отчетность :(

Вот у нас ввели электронные трудовые книжки, а вместе с ними специальную новую отчетность под них.

Причем в этом году она еще сдается до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло событие (прием на работу/увольнение/перевод). То есть первый такой отчет надо сдать до 15 февраля.

А с 2021 года вообще надо будет сдавать отчет на следующий рабочий день, после события.

Тут можно порассуждать на тему, что делать бухгалтерам, которые в компании в одном лице. Можно о стоимости бухуслуг. Можно о смысле такого количества отчетов. Но интересно другое.

Когда мы дождемся форму в формате, предназначенном для передачи по ТКС.