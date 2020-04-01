Как будем платить НДФЛ с процентов по вкладам (остаткам на счетах)

Закон приняли, в новом режиме у нас на это уходит буквально один день.

Про заготовки и удобные для них обстоятельства не будем, будем про сами нововведения.?

Во-первых, первым налоговым периодом будет 2021 год, т.е. налог надо будет впервые платить в 2022 году.

Считаются все вклады и остатки по счетам суммарно во всех банках.?

Во-вторых, в подсчете не будут участвовать вклады со ставкой менее 1% (обычно, это вклады «до востребования»).?

В-третьих, валютные вклады тоже участвуют. Доход (проценты) в валюте будет пересчитываться в рубли по курсу на дату получения дохода. В-четвертых, налог будет считаться не от суммы вклада и не от всех процентов. Об этом подробней ниже. В-пятых, самому считать ничего не надо, все сделают за вас. Только платите.

Итак, с чего придется платить налог?

НДФЛ надо будет платить с суммы процентов, которые получены в налоговом периоде, превышающей сумму от произведения 1 млн х ключевая ставка.?

Например, у вас вкладов на 1500000, процентная ставка 5%; ключевая ставка 6%.?

Банки сообщают в налоговую, что начислили вам 90 000 рублей в виде процентов.?

1000000*6%=60 000 рублей (это та сумма, с которой НДФЛ платить не надо).

К уплате будет: (90000-60000)*13%=3900 рублей.?

Важный момент: необлагаемая налогом сумма будет зависеть от ключевой ставки, которая периодически меняется правительством, в зависимости от обстоятельств.?

Будет она 7%, доход по процентам будет уменьшаться на 70000. Будет 3% — на 30000. Будет 10% — на 100000.?

Как платить?

После того, как налоговая все посчитает, она должна будет уведомить вас о сумме НДФЛ к уплате (прислать уведомление).

Уплатить налог надо будет до 1 декабря.?

То есть, первое такое уведомление вы можете получить в 2022 году и уплатить налог придется до 1 декабря 2022 года.

Если, конечно, в 2021 году у вас будет суммарно на всех вкладах и остатках по счетам более 1 млн.