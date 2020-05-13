Как получить «коронавирусное» пособие если вы ИП, а если самозанятый?

Вот что получается:

28.02.2020 мой трудовой договор был прекращен. Казалось бы, проведи эксперимент с ЦЗН. Ну и что, что до первого марта слегка не дотянули, может, и так нормально.

Но нет.

Я зарегистрирована, как ИП. А ИП не считаются безработными, даже, если не ведут деятельность.

Сначала снимитесь с учета, как предприниматель (закройтесь), потом уже пожалуйте числиться безработным.

Ах, да, учтите, что ЦЗН еще проверит не самозанятый ли вы. До последнего времени, самозанятым тож отказать. Какие они безработные? Сами ж себя занимают, молодцы.

Нет-нет, я вовсе не хочу танцев с центром занятости. Свои игрушки, знаете, как-то родней и приятней.

Просто система интересна в хитросплетении «сам себе злобный буратин».

Тут в очередном реалити-шоу «Гарант и его Со» было велено вернуть налог за 2019 самозанятым и сверху докинуть по МРОТу.

Вернуть НПД за 2019 год пообещал Путин. Но постановления еще нет.

Учитывая, что в 2019 плательщиком НПД можно было быть только в четырех регионах, хорошо так сразу сэкономили.

А я — ИП, вы ж помните, но такой, который применяет НПД (то есть налог платит, как самозанятый). Очень мне теперь интересно, вернут или, как ИП, не положено?

Правда, вот заявление на 10 000 на ребенка вчера подала буквально за пару минут, включая время на посмотреть номер внесения записи в ЗАГСе и добычу реквизитов счета, через госуслуги прямо с начальной страницы.

Единовременную выплату в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет можно получить по Указу Путина. Инструкция.

Заявление с девятизначным номером (подозреваю, что первые четыре цифры просто кодировка региона) отправилось в ПФР.

Ожидайте.