ИФНС добралась до проверки справок 2-НДФЛ за 2018 год

Непонятно, конечно, куда так спешат, могли б еще годик потянуть, но уж как есть...

Первым пришел запрос с приложенным файлом эксель на какое-то бешеное количество строк. Мол, найдите среди физлиц своего неточного.

Оказалось, что, по мнению налоговой, у нашего Феди (назовем его так) неправильно указана дата рождения.

— Федор — парень молодой и веселый, но не настолько, чтоб править паспорт, — подумала я и попросила еще раз показать документ.

Даты совпадали.

Звоню в налоговую, говорю, что у нас все правильно. На что мне отвечают:

— Человеческий фактор, сами понимаете. Данные в базу общую о паспортах руками вносили.

Думаете, занавес? Нет.

Следующим письмом попросили исправить имя другого сотрудника. Мол, нечего тут Феклу (пусть будет она) нам слать, в базе она вовсе Фёкла.

А Фекла-Фёкла у нас вообще загадочна, что южная ночь в бархатный сезон. В половине документов она с «е», а в другой — с «ё». И приводить к единообразию не хочет.

Звоню той же девушке, уточняю, что да как делать будем. На прощание слышу:

— Вы еще паспортные данные проверьте. Следующим этапом будут уточнения по ним!⠀

(в моей самой простой средней школе учили писать программы, способные сопоставить массивы данных по нужному числу параметров и сообщить о расхождениях хоть одного). Интересно, где учились программисты налоговой?

И что вы думаете?

Пришло письмо про паспортные данные. Правда, по другой компании. Но. Каков запрос.

Напоминаю, что справки за 2018 год. А паспорт, данные которого хочет видеть налоговая в справе, выдан в конце 2019.

Полагаю, новая около бухово-налоговая услуга должна быть такой: