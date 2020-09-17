ИФНС добралась до проверки справок 2-НДФЛ за 2018 год

Непонятно, конечно, куда так спешат, могли б еще годик потянуть, но уж как есть...
Первым пришел запрос с приложенным файлом эксель на какое-то бешеное количество строк. Мол, найдите среди физлиц своего неточного.
Оказалось, что, по мнению налоговой, у нашего Феди (назовем его так) неправильно указана дата рождения.
— Федор — парень молодой и веселый, но не настолько, чтоб править паспорт, — подумала я и попросила еще раз показать документ.
Даты совпадали.
Звоню в налоговую, говорю, что у нас все правильно. На что мне отвечают:
— Человеческий фактор, сами понимаете. Данные в базу общую о паспортах руками вносили.
Думаете, занавес? Нет.
Следующим письмом попросили исправить имя другого сотрудника. Мол, нечего тут Феклу (пусть будет она) нам слать, в базе она вовсе Фёкла.
А Фекла-Фёкла у нас вообще загадочна, что южная ночь в бархатный сезон. В половине документов она с «е», а в другой — с «ё». И приводить к единообразию не хочет.
Звоню той же девушке, уточняю, что да как делать будем. На прощание слышу:
— Вы еще паспортные данные проверьте. Следующим этапом будут уточнения по ним!⠀
(в моей самой простой средней школе учили писать программы, способные сопоставить массивы данных по нужному числу параметров и сообщить о расхождениях хоть одного).
Интересно, где учились программисты налоговой?
И что вы думаете?
Пришло письмо про паспортные данные. Правда, по другой компании. Но. Каков запрос.
Напоминаю, что справки за 2018 год. А паспорт, данные которого хочет видеть налоговая в справе, выдан в конце 2019.
Полагаю, новая около бухово-налоговая услуга должна быть такой:
Вангую, милок, получишь ты месяцев через десять паспорт, серия и номер такие будут, записывай, бухгалтеру своему скажешь, пригодится.