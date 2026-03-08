Бухгалтеры продают профессионализм, а клиенты покупают спокойствие
Однажды клиент написал нам сообщение в семь вечера:
- Инесса Олеговна, а где отчёт? Вы же обещали сегодня.
Я открываю задачу и вижу: она поставлена… сегодня в 17:40. Бухгалтер эту задачу ещё даже не видел.
И вот в такие моменты очень хорошо понимаешь, как на самом деле рождается недовольство клиентов.
Не из-за налогов. И не из-за бухгалтерии.
Когда предприниматели рассказывают о проблемах с бухгалтерией, они почти никогда не говорят про дебет, кредит, проводки и корректность заполнения декларации.
Они говорят совсем о другом.
О том, что им долго не отвечали. О том, что задачу пришлось напоминать дважды. О том, что никто заранее не сказал, сколько будет налог. О том, что непонятно, кто вообще занимается их вопросом.
И в какой-то момент я поймала себя на очень неприятной мысли.
А может быть, клиенты уходят из бухгалтерских компаний вовсе не из-за бухгалтерии?
«Это как же надо накосячить бухгалтеру, чтобы клиент ушёл?»
Я много лет задавала этот вопрос, смеясь. Мне правда казалось, что если бухгалтер правильно считает налоги, сдаёт отчётность и держит учёт в порядке, клиенту просто не на что жаловаться. А потом выяснилось неприятное.
Клиенты уходят даже от хороших бухгалтеров.
И дело почти никогда не в том, что бухгалтер плохо знает профессию.
Где на самом деле возникает конфликт
Самое интересное, что бухгалтер и предприниматель смотрят на одну и ту же работу совершенно по-разному.
Бухгалтер думает:
“- я правильно веду учёт
- налоги рассчитаны корректно
- отчётность сдана
- грубых ошибок нет
Значит работа сделана хорошо.”
Предприниматель думает иначе:
“- налоги, учет, отчетность - это само собой разумеющееся
- мне долго отвечают
- мне приходится напоминать о задачах
- мне не объясняют налоги заранее
- мне неудобно взаимодействовать
- я не понимаю, что происходит с моими вопросами
- я слишком много плачу”
И вот здесь начинается главный конфликт.
Бухгалтер оценивает работу по точности. Предприниматель - по удобству и предсказуемости.
Самая неудобная мысль для бухгалтеров
Иногда от коллег я слышу одну и ту же фразу:
«Клиенты просто не понимают бухгалтерию».
Но если посмотреть на ситуацию честно, предприниматель и не обязан её понимать. Он покупает не бухгалтерию. Он покупает спокойствие в своём бизнесе.
И если для этого ему приходится самому разбираться:
- откуда взялся налог
- где зависла задача
- кто отвечает за документы
- почему ему снова нужно что-то напоминать
- искать, где ему прислали уведомление о платеже
значит проблема не в клиенте.
Значит бухгалтерия работает так, что предпринимателю приходится самому становиться бухгалтером.
А это уже не сервис.
Рынок тоже сильно изменился
Когда мы только начинали работать в 2008 году, договор на бухгалтерское обслуживание часто означал очень долгие отношения.
10 лет. 15 лет. Иногда столько же, сколько живёт сам бизнес клиента.
Кстати, у нас до сих пор есть клиенты, которые работают с нами 17-18 лет с момента открытия компании.
Но рынок за это время изменился.
Предпринимателей стало больше. Компаний аутсорсеров стало больше. Закрывающихся компаний - тоже больше. Конкуренция выросла.
И у клиента стало гораздо больше вариантов, куда уйти.
Сегодня предприниматель может выбрать не только бухгалтерское агентство.
Он может выбрать:
- банк с бухгалтерией
- онлайн-сервис
- автоматизированную систему
- фрилансера
- штатного бухгалтера
А иногда учёт начинает вести сам предприниматель. Или его жена, которая «немного разбирается в бухгалтерии».
Я тоже когда-то верила в вовлечённость, а не в систему
Когда я строила компанию в начале пути, мне казалось, что главная ценность - это личная вовлечённость.
Мне было важно знать каждого клиента лично. Понимать, чем он живёт. Погружаться в его бизнес. Обсуждать его страхи и задачи. Иногда клиенты приходили ко мне в кабинет, и мы могли часами говорить про их бизнес. Я даже в шутку называла себя финансовым психологом.
Мне казалось, что хорошая бухгалтерия - это не только про цифры.
Это про участие. Про поддержку. Про партнёрство. И именно тогда начали появляться первые серьёзные жалобы.
Потому что дружба дружбой, а сервис — сервисом.
На что на самом деле жалуются клиенты
Если собрать жалобы клиентов за годы работы, список оказывается очень коротким.
Обычно люди говорят примерно одно и то же:
- задачи выполняются не вовремя
- на сообщения отвечают слишком долго
- приходится напоминать о своих вопросах
- налоги не объяснили заранее
- за часть работ выставили дополнительную оплату
- непонятно, что вообще входит в обслуживание
- бухгалтер не вникает в суть бизнеса и не предлагает варианты.
И самое интересное в этой истории даже не это.
Самое интересное, что бухгалтер почти всегда может объяснить, почему это произошло.
“Мы написали письмо - клиент не прочитал.
Мы ответили - клиент не понял.
Мы предупреждали - клиент забыл.”
Формально бухгалтер может быть прав.
Но должен ли хороший сервис быть формальным?
Самый токсичный клиент, который многому меня научил
В моей практике был клиент, которого я долго считала очень токсичным.
Он постоянно говорил:
«У вас очень дорого, Инесса Олеговна». Хотя платил нам… 5000 рублей в месяц, и работал с нами более 5 лет.
Он звонил мне на личный телефон. Требовал разговаривать только со мной. Жаловался на бухгалтеров. Мы ругались. Я злилась. Иногда повышала голос.
Но именно такие клиенты часто растят руководителя.
Потому что за каждой такой жалобой обычно стоит не только характер человека, но и дырка в системе. И почти после каждой его претензии мы принимали какое-то управленческое решение, которое улучшало сервис.
Мы меняли процессы. Перераспределяли задачи. Вводили автоматизацию. Фиксировали правила. Создавали стандарты.
И компания постепенно становилась сильнее.
Где на самом деле дает сбой бухгалтерский сервис
Со временем я поняла одну важную вещь.
Большинство конфликтов между клиентами и бухгалтерскими компаниями происходят не из-за бухгалтерии.
Они происходят из-за отсутствия системы работы. Когда не определено:
- как ставятся и выполняются задачи
- через какие каналы клиент может обращаться
- кто отвечает за коммуникацию
- в какие сроки даётся ответ
- что входит в тариф, а что нет
возникает хаос.
А хаос для предпринимателя всегда выглядит одинаково.
Как безразличие. Как неорганизованность. Как ощущение, что про него забыли.
Что изменилось в нашей компании
Именно поэтому сегодня мы так много внимания уделяем регламентам и стандартам работы.
Не потому, что нам захотелось бюрократии.
А потому что только система делает качество повторяемым. Она позволяет не зависеть от настроения конкретного бухгалтера, от чьей-то памяти или от бесконечного ручного контроля руководителя.
За годы работы я пришла к простой мысли:
Бухгалтерская компания растёт не тогда, когда в ней работают хорошие люди. Она растёт тогда, когда хорошие люди работают в понятной системе.
Управленческая формула
За 18 лет работы в бухгалтерском аутсорсинге я убедилась в одной вещи.
Ошибки можно исправить.
Непредсказуемость - нет.
Именно из-за неё предприниматели начинают искать другую бухгалтерию. Не потому, что там лучше считают налоги. А потому, что там спокойнее работать.
И в этот момент становится понятна простая мысль.
Бухгалтеры продают профессионализм
А клиенты покупают спокойствие
И если клиенты регулярно спрашивают:
- «когда будет готово?»
- «почему мне не ответили?»
- «кто занимается моей задачей?»
значит проблема почти никогда не в клиентах.
Значит в компании ещё не выстроена система работы.
Интересно ваше мнение: клиенты бухгалтерских компаний чаще уходят из-за ошибок в учёте или всё-таки из-за неудобной системы работы?
С любовью к Вашему бизнесу,
Инесса Мальцева📍
