Дневник бухгалтера-аутсорсерса. Т. из Новокузнецка: «Снятся требования из ИФНС, цветы в офис и попытка побыть небухгалтером для мужа»

Я бухгалтер-аутсорсер. 11 месяцев, как в неспешном плаванье в своем небольшом офисе. Год, как ушла с работы по найму, где аутсорсеров сажали на процент с оказанных услуг, 1С была нелицензионка, а начальница (не)ласково называла нас «недобухгалтера».

А так, я люблю клиентов, обожаю их слушать, объяснять им всё до последней цифры, приводить примеры и давать советы (если попросят). Расскажу о самой сложной неделе бухгалтера — неделя перед НДСом.

Понедельник

Ароматный кофе в стаканчике, цену которого я занесла в приложение, где веду расходы. Месяца три назад подумала, что пора посмотреть своим расходам в лицо и по существу, а где надо бы взять волю в кулак и — ух! — урезать!

Неспешность понедельника — пока все не ожили, разрывает телефон.... Всё таки начали все оживать! На незнакомые цифры бодро беру трубку. Может, новый клиент?

— Здравствуйте! Вы меня еще помните? Это И.! Вы еще бухгалтер? — бойкий голос и я, как по щелчку, узнаю старого клиента, оставленного на последней работе, — У вас еще есть место? Возьмете меня к себе? — и не дождавшись ответа, он начинает изливать душу о том, что с ним не разговаривают новые бухгалтеры — только сухие сообщения в мессенджерах, на все его просьбы пояснить отвечают: «Много работы, некогда вам объяснять», а уж какой огромный НДС ему насчитали за прошлый квартал!

Слова его льются как бальзам на душу. Насколько правда — вопрос другой, но как льстит, как льстит! Договариваюсь о встрече и мысленно трачу еще не полученные деньги. День проходит в первичке, первичке и еще раз первичке.

Монотонность дня нарушает соседка по этажу — моложавая женщина с копной кудряшек. Она жалуется, что ее начальник лишил ее работы и просит, чтобы я ей дала задание. Устало даю кучу документов на рассортировку и слушаю о том, какая у нас бухгалтеров простая и легкая работа. Ага-ага...

Вторник

Налоги — первичка — авансы — отчеты — первичка — звонок в налоговую — еще звонок — еще попытка — проблема решена — первичка.

В четвертом часу вспоминаю, что не кушала. Растерянно оглядываюсь вокруг, пытаясь вспомнить, брала ли я еду. Но нет... Звоню в кафе внизу и говорю: «Накормите меня пожалуйста....». Девушка на том конце смеется и принимает заказ, обещая поднять его на этаж через 15 минут.

Не знаю как так вышло, но тут впервые в жизни предстоит сделать больничный по прямым выплатам! Листаю «Клерк» по запросу «прямые выплаты», но тут же отвлекаюсь на рубрику «Неделя анонимного бухгалтера». Тут еще и еду приносят. Читать становится интереснее. Действительно, будто подсмотрела за коллегами!

Среда

На пороге появляется молодой парень. Смотрю на него и думаю: «Кто это? Новый клиент? Так он завтра должен подъехать... Старый клиент? Ну так я пока не в маразме ж? Сотрудник какого-нибудь клиента?» — пока я молча смотрю на него он чем-то шелестит и вытаскивает из-за двери букет хризантем, которые такие как ромашки. Протягивает мне, а я шмыгаю носом и думаю где ж я возьму такую огромную вазу на этаже. Курьер спрашивает:

— Вы поняли от кого?

— Ага, — киваю я, и он уходит. От текущих отчетов, деклараций, документов, поручений я отвлекаюсь на поиски вазы, затем на пофоткаться с букетом, а затем пишу мужу, какие же красивые цветы он мне прислал. Думаю, когда успела стать такой сентиментальной.

Соседка возвращает ворох документов, радостно говорит, что все сделала, фоткается с моим букетом и убегает. Я смотрю на стопку и думаю, что уж больно она большая, начинаю перебирать и нахожу в ней совсем НЕ МОИ документы. Вот уж простая и легкая работа бухгалтера! Хочется побиться головой о стол, но я заново перебираю документы.

При выходе с офиса долго метаюсь, брать ли с собой домой цветы или пусть радуют меня в офисе? Решаю оставить в кабинете.

Четверг

Снова кофе — теперь уже растворимый и с молоком. Не успела вовремя разослать своим клиентам счета и теперь осталась с последними 2 тысячами. Пока разошлю, пока получат, пока смогут оплатить, все это время, а значит нужно ужаться в расходах.

22:07 от банка (клиента) приходит веселая СМС, от которой начинает дергаться веко: «Ваш расчётный счет заблокировала налоговая». Боги! Как хорошо, что придумали облачную 1С, сдачу отчетности по ТКС и ты можешь работать с любого устройства, главное чтобы был интернет и ЭЦП. Судорожно хватаю ноутбук мужа. Он так с жалостью смотрит и спрашивает «Спать уже не идем?».

Тревога оказывается ложной — все сдано и все принято. В ИФНС что-то случилось, что они хотят от организации декларацию по налогу на прибыль, хотя ОООшка на упрощенке. Выдыхаю.

22:15 звонок от клиента. У него два больших громких вопроса: «Как так вышло? Какую такую декларацию по налогу на прибыль вы не сдали?». Слово за словом и мы уже обоюдно хаем несовершенную налоговую систему.

Пятница

Чувствую, от этих ошибочных требований я скоро преждевременно поседею. Звоню в ФНС, впервые в жизни мне перезванивают из налоговой, хотя я и не просила. Говорят, что блок со счета снят.

Обреченно сдаю «нулевки» и декларации с цифрами, досдаю и зарплатные отчеты, дивясь на новый 6-НДФЛ и думая, что еще и когда обновят чтобы бухгалтерам не было скучно.

В этом квартале у моих клиентов какой-то дурной флешмоб. То ли дело в весне, такой теплой и дурманящей, то ли дело в большом документообороте. Уже третий клиент молит, чтобы я сдала «нулевку» НДСа, а он чесслово на днях всё-всё дособерет и привезет. Кажется, у меня ожидаются не скучные майские праздники.

Выхожу в девятом часу, иду домой пешком. Уже таааак тепло! Пешие прогулки всегда восстанавливают мое душевное равновесие. Звонок от мужа — потерял меня. Прошу составить мне компанию, чтобы пошел мне на встречу.

Суббота

Снится требование от ИФНС, такое реалистичное, что просыпаюсь в восемь утра с вопросом: «Это точно сон?» Может ли бухгалтер доверять себе в отчетный период?

Наконец, берусь за уборку дома, кайфую от чистого пола и берусь за шарлотку — приготовление вкусных блюд меня отвлекает от мыслей о работе на раз-два! За окном тааак греет солнышко!

Встречаю мужа с работы, пытаюсь быть не бухгалтером и бизнес-леди, а проявить заботу, вкусно накормить и поболтать... желательно не об НДСе и своих клиентах. День заканчивается прогулкой, сериалом и вкусным вином. Муж мой где-то вычитал, что бухгалтера свою тяжелую нервную работу компенсируют алкоголем и постельными утехами, вот теперь постоянно меня подкалывает! Я кстати задумалась, уж не из-за этого ли у меня тяга к белому сухому?

Воскресенье

Утренние поваляшки и совершенный день-батон. Где-то между диваном, кухней, книжкой, ванной и целовашками с мужем. Вечером выделяю время для себя, вернее для своего ИП — фигачу закрывающие акты клиентам, подбиваю свою таблицу по доходам, подгружаю банк. А то же вечно сапожник без сапог?