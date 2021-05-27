Неделя «нерабочих» дней бухгалтера Т. из Москвы: на носу выпускной, отдых только в мечтах, переживаю из-за прививки. Но море жди, я к тебе приеду!

Когда 23 апреля президент сказал, что в мае будут объявлены нерабочие дни, уже через 10 минут в бухгалтерии раздался звонок: «Девчата, а заявление на отпуск забрать можно будет?». Целую неделю перед праздниками мы были в каком-то аду — руководитель не мог определиться, кто останется работать, а кого можно отпустить, работники бунтовали, забирали заявления (некоторым уже выплатить отпускные и таким отказывали в отзыве).

Наконец, все было решено и с облегчением мы узнали, что бухгалтерии разрешили отдыхать все 4 дня (благо, не отчетный период). Я уже строила планы на дачу и шашлык, но 30 апреля мне предстояла прививка от ковида и я еще не знала как мой организм ее воспримет.

Понедельник 3 мая

После прививки в пятницу я чувствовала себя нормально... до субботы. Ночью снились какие-то кошмары, кажется, поднялась температура. Утром оказалось, что совсем не кажется — 38,5. Самочувствие было не очень. Прививку мы делали вместе с подругой в ТЦ. Я ей позвонила и узнала, что у нее неприятные ощущения, а тем более температура отсутствуют. Ну значит, это мне так «повезло».

«Колбасило» меня до вечера, я принимала ибупрофен и в принципе спать ложилась уже в лучшем состоянии. В воскресенье совсем оправилась, но смелые планы сразу в пятницу рвануть на дачу не сбылись, а мужу надо было на работу 3-го числа, поэтому решили никуда не ехать и остаться дома.

И вот понедельник, я проспала аж до 10 утра. Дольше спать мне не позволила дочка (ей 5 лет, а старшему сыну — 18). Радостно прыгая по кровати (и по мне заодно), она кричала, что пора вставать, кушать ребенок хочет. Ну, что ж — завтрак, так завтрак!

Сын спал без задних ног, я его трогать не стала, он у меня выпускник в этом году, не то чтобы до фанатизма занят уроками, но все-таки старается, а вчера сидел допоздна гонял в какую-то игру, расслаблялся.

Пока я размышляла о сыне, дочь что-то настойчиво мне пыталась втолковать.

— Что зайка?

— Я попыт хочу!

Несколько секунд сонный мозг пытался понять о чем речь, но так и не вник.

— Что ты хочешь?

— Ну мам! Попыт!

В общем без гугла не обошлось. Вот он «легендарный» попыт:

Оказывается, это такая очередная антистресс-фигня))) Помните были спинеры, потом сквиши, а теперь вот это)))

Судя по цене, мы можем себе это позволить, так что обещала дочке купить (наверняка в магазинах игрушек сейчас такого добра навалом).

День прошел бодро. Старший встал в час дня. Выпил кофе и куда-то отбыл с компанией друзей, младшая получила свою игрушку (нашлась в ближайшем магазине), а я релаксировала. Даже ужин готовить не стала, в холодильнике полно еды, никто не уйдет голодным. А у меня день сериалов. Дочь увлеклась новой покупкой и дала мне несколько часов тишины (это редкая удача).

Вторник 4 мая

Нет, я знала, что что многие 4-го мая будут работать, как и последующие три дня, но не ожидала, что будет ТАК много звонков. Утром в 9:00 мне уже звонил шеф, он-то на работе почти 24/7 кажется.

—- Т. у нас где папка с договорами за 2020-й год?

— И вам доброе утро, так в стеллаже напротив стола, там они все подписаны.

— Ой, привет, да, извини, опять эти звонили, говорят сверку не подпишем, у нас отсутствует договор за прошлый год, а ведь они его точно подписывали!

«Эти» — один наш проблемный покупатель, ежегодно заключаем договор с ними, делаем поставки 2-3 в год, но суммы большие, на несколько миллионов по каждой. Рассчитываются частями по графику, задержали последнюю оплату, потому что гладиолус... Ну, т.е. внятно объяснить не могут почему, ищут надуманные причины. Я составила претензию и отправила им со сверкой, как раз перед праздниками. Потому что они хотят новую поставку, а до погашения долга мы им продавать ничего не хотим.

— Бред какой-то, как они у нас покупали и оплачивали раньше в 2020-м, если договора нет?

Оставив директора копаться в папках, решаю, что надо встать, раз разбудили, но даже не успеваю вскипятить чайник, как начинаются звонки. Вот прям по порядку:

Коллега, которая заглянула в офис по дороге, кажется, в кафе, говорит, что шеф «сильно зол» и проклинает нерабочие дни, т.к. фактически 90% сотрудников или отдыхает, или взяли отпуск, поэтому не отвечают на его звонки (т.е. так можно было?!). Говорит, зашла забрать карточку банковскую, которую сунула зачем-то в ящик стола, а теперь боится, что не получится уйти по-английски.

Мой клиент, которому веду учет (в свободное от работы время). Этот вообще не стесняется звонить даже в 12 ночи или 8 марта (и не с поздравлениями совсем), можно было не сомневаться. Обычно он сам выписывает доки, а мне просто их фотки присылает, но тут оказался где-то в отъезде и не может. Пошла открывать 1С.

Муж. Говорит, видел как я заходила в Whats App — значит проснулась . У него на работе коллега продала и купила в прошлом году квартиру. Так вот, только сейчас она узнала про налоговые вычеты и очень хочет, чтобы я ей помогла (читай — сделала) с декларацией. Ну мне же в выхи больше нечем заниматься...

Снова шеф . Нашел договор, не нашел сверку, которую я им отправляла. Сказала что просто скину ему файл по почте. Что-то бурчал невнятное.

Снова коллега — говорит, пока я с шефом общалась, она проскользнула на выход, а то он собирался ее привлечь к работе. А там в кафе ее парень ждет, первое свидание. Какая уж тут работа)))

10 звонков почти подряд по работе — заказчики наши вовсю работают, а менеджеров на месте нет (т.е. там кто-то сидит дежурный, но отвечать просто не успевает). Пробую объяснить, что я отдыхаю и буду только 11-го. Куда там! У всех срочно, вчера, у одних вообще встречная проверка, бухгалтер пропустила требование, говорит срок истекает 5-го и непонятно переносится из-за нерабочих или нет. Доки в офисе, он закрыт, дир вне зоны доступа, она там чуть не рыдает.

Вот с одной стороны, 1С облачная и электронный архив — это круто, с другой, все знают что они у тебя есть и ты можешь туда зайти из дома, поэтому и звонят, звонят...

Дочь все это время изображает вселенскую обиду. Поэтому, когда поток звонков иссякает, идем гулять. Встречаю во дворе сына, он уходил к приятелю, живущему в соседнем доме.

— Мам, я с вами, Серега к своей ушел, домой не хочу. Пошли в пиццерию, а?

«К своей», это к девушке значит. Соглашаюсь, что пицца — хорошая идея, дочку то я между делом умудрилась завтраком покормить, старший сам что-то поел (мать года, да?), а я успела только глотнуть немного кофе и живот уже предательски урчал.

В пиццерии очень много людей, поэтому взяли вкусняшку домой.

Среда 5 мая

К моему удивлению, утром меня никто не разбудил, смс-ок не прислал, проснулась сама (как же это приятно встать не по будильнику). Рядом нежно сопел муж.

Дочка вчера так насходилась с ума с братом (несмотря на разницу в возрасте, он очень к ней привязан), что уснула, как убитая. Повезло, иду на цыпочках на кухню, завариваю капучино (кофеварка — подарок мужа на НГ) и даже успеваю его выпить, как из комнаты заходит маленький сонный котенок:

— Мам, а я какао хочу!

Сегодня семейный день. Никакой работы, никаких звонков, отключаю интернет, чтобы не докучали в чате или почте, ставлю еще и режим полета, чтобы звонки тоже не доходили (как оказалось, нужно было не забыть предупредить об этом маму, которая безуспешно пыталась дозвонится до меня весь день, а потом наконец догадалась позвонить внуку).

Гуляем в парке, потом идем в торговый центр, небольшой шопинг слегка опустошил папину карту, зато дети довольны, а мне досталось прекрасное платье. Помните, как в мультике про Простоквашино — «Я два вечерних платья надевала, еще два осталось...». Ну вот я мечтаю — море, пляж, а вечером я в платье танцую с мужем под зажигательные ритмы.

Светит ли нам в этом году пляжинг? У сына выпускной и это занимает все мои мысли (и деньги). Он как-то равнодушно относится к празднику. Ну или делает вид, потому что кажется влюбился в одноклассницу и пока не решается мне об этом рассказать. Недавно радостно сообщил, что «Н. считает меня крашем». До того как погуглить, я не понимала чему он так радуется, в моем понимании «краш» (crash) это что-то типа катастрофы, аварии.

Но гугл и тут меня выручил, оказывается «краш» означает — симпатичный, милый, в такого можно влюбиться или даже так — ты мне нравишься, я тебя обожаю.

Теперь понятно чего он светиться весь... Главное, чтобы про экзамены не забывал.

Четверг 6 мая

Видимо там где-то во вселенной пересменка. И через день заступают на смену разные сущности. Понедельник — спокойный день, вторник — давайте ей устроим шквал звонков, среда — так и быть пусть живет, четверг — не, пусть работает.

Я все таки согласилась сделать декларацию коллеге мужа, правда женщина оказалась в возрасте, никак не могла понять, какие документы я от нее хочу, как их мне передать (супруг вышел в отпуск и на работе не показывается, а Whats App для нее ругательное слово).

Еще внезапно активизировался родительский чат, обсуждающий вопрос выпускного. Дети обычно закатывают глаза, когда мы спрашиваем, чего они хотят. Но, как ни странно (я думала, что сейчас это как-то не модно) девочки хотят покрасоваться в платьях, а парни готовы терпеть костюмы.

Так что у нас все по фэн-шую — ресторан, танцы, фейерверк, а потом они в свободное плаванье идут по городу. Во сколько нам все обошлось лучше не думать. Собственно поэтому в прошлом году я взяла подработки. Но на сегодняшний день все, что у меня в руках, это лента выпускника:

А вот с банкетом как-то все не утрясается. Расхождение во мнении насчет меню и присутствия на столах спиртного (у взрослых чего покрепче и шампанское ребятам) взывает колоссальной длительности споры.

Я стараюсь в дискуссиях не участвовать и тихо, как говорят, «ем попкорн» и наблюдаю со стороны.

Пятница 7 мая

К концу недели я начинаю понимать, что прошло 4 дня выходных (считая субботу и воскресенье — 6), а я так ничего из задуманного и не сделала. Хотела записаться на маникюр, но в студиях, которые мне знакомы, не оказалось свободных мест (ни в один день!). А в малознакомые идти мне страшновато. Читала тут историю бухгалтера, которая решила уйти из бухгалтерии и заниматься маникюром. Ну почему вы в Перми, а я в Москве? :)) Вот было бы классно кому-то ответить:

— Ой, Т., а где такой маникюр сделала?

— У бухгалтера!

И пусть знают, что мы не только в бухгалтерии, мы еще и в других вещах талантливые. «Клерк», кстати тому доказательство. А креативу нас учит ФНС, когда в пятый раз объясняешь, почему денег на счет приходит много, а прибыль маленькая. Или директор — когда надо «быстро, вкратце» объяснить откуда ТАКАЯ прибыль (вообще убыток должен быть, пусть налоговая умоется!) и какая-такая маркировка.

Короче, позвонила подруге, попросила телефон мастера, правда только 22 мая к нему попаду, ну хоть так.

Она, кстати, работает в детском саду. Сначала им сказали, что работать в праздники никто не будет, потом будет, потом будут, но не все. В итоге попросили собрать данные с родителей — кто будет оставлять ребенка в д/с в эти нерабочие дни, от этого зависят выходные. Оказалось — никто, кроме одной мамы. Причем не одинокой, а вполне себе с бабушками, дедушками.

В итоге весь садичный состав, почти дружно выходил в эти дни на работу ради одного ребенка. С одной стороны — людям обидно, у них тоже уже были планы, с другой — по закону женщина имеет на это право. А вы на чьей стороне?

Про выходные поделиться особенно нечем. Режим диван-валяться в основном))) Но зато почти каждый день старалась радовать семью вкусными домашними блюдами. Как известно мама-бухгалтер — горе в семье, постоянно занята, даже дома что-то делает по работе. Но дети меня все равно стимулируют на готовку. Вот в субботу как раз освоили лепку пельменей, младшая правда больше перемазалась, зато у нее самый большой пельмень получился.

В воскресенье — парад, 9 Мая, День Победы. Грустно видеть, что ветеров становится все меньше, остаются еще те, кто в то время был совсем ребенком. Некоторые даже толком не помнят ничего. У меня бабушки и дедушки на войне были, никогда о ней нам, внукам, не рассказывали, слишком тяжело. А теперь думаю, может и стоило тогда попросить рассказать и послушать?

Ладно, давайте не будем о грустном. До конца моих выходных остался один день, вдруг оказалось, что мы дружно протюленили почти все время и даже толком никуда не сходили. Придется наверстывать в отпуске в июле (платье все еще ждет).