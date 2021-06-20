Неделя анонимного бухгалтера О. из Санкт-Петербурга: «Пора на пенсию, но не пускают. Достал коронавирус. Работа на «Клерке» для души»

Я вот все читала истории, которые тут пишут и наконец решилась и сама рассказать о себе. По возрасту я уже пенсионер — 63 года, а по факту продолжаю работать бухгалтером. У меня взрослые дети и муж, который сейчас в больнице (да, подхватил коронавирус). А еще я внештатный сотрудник Клерка — пишу для сайта статьи и новости. Меня знакомые часто спрашивают — как работается в таком возрасте главбухом? Ну вот — рассказываю.

Понедельник

Встаю я часов в 7 утра, в выходной могу поваляться до 9-ти. Собаки у меня нет, как и кошки (ломаю стереотипы). Когда муж дома — готовлю нам обоим завтрак. Уже много лет это обязательно какая-то молочная каша. Мы очень любим рисовую, а вот дети нашей полезной привычки не переняли, дочка, когда была маленькая, все время говорила — «Фу, опять каша!» и решительно отодвигала тарелку. В конце концов мы смирились.

Зато радуют внуки — младший 3-х лет с удовольствием уплетает кашу. Старший по крайней мере иногда ее ест.

У нас большая квартира — наша спальня с мужем еще и мой рабочий кабинет. Вообще я работаю из офиса, но сейчас небольшой отпуск (как говорят коллеги — перезагрузка) перед сдачей отчетности.

Я очень приветствую разные нововведения. Вот онлайн-бухгалтерия меня просто восхищает. Помню как раньше, я работала на фабрике, мы сидели в кабинете с девочками — 7 человек, вручную заполняли ведомости, журналы, нам приносили ручкой заполненные накладные — представьте себе каково было порой разбирать почерк разных людей! Делаешь ошибку в первичке — исправлять запрещено, переписывай. Я тогда работала на участке зарплаты — рабочих много, разные надбавки и коэффициенты и никаких тебе 1С ЗУП — все сама. Поэтому сейчас считаю работа бухгалтера облегчена в разы.

Сначала почта — у меня несколько ящиков. Свой личный, рабочий на майл.ру, рабочий на Яндексе. Почты две, потому что для всех клиентов у нас один адрес, а для внутренней рассылки другой. Я уже 10 лет главбух компании по производству пластиковых окон, сейчас самый сезон — очень много заказов.

Клиентскую почту вижу разобрали менеджеры, а вот в рабочей уже 42 письма! Из них 15 от директора. Он старается все наше общение «протоколировать», что я кстати, поддерживаю. Часто слышу от коллег жалобу — вот сказал что-то, потом забыл, а я виновата. Так заведите привычку общаться по мессенджерам и почте. Даже если проговорили что-то по телефону — дублируйте в переписке. Тогда и недопонимания будет меньше.

Сейчас к концу квартала много запросов на сверки от контрагентов-организаций. С физиками я почти не сталкиваюсь, продажи по онлайн-кассе за наличные и по картам проверяет помощница, она же загружает выписки и электронные документы в базу, часть первички заносит.

На самом деле у меня больше административной работы — проверить правильность ввода документов, заниматься дебиторкой, проверять договоры перед подписанием директором, работать по претензиям, сверкам, иногда еду с директором на переговоры, когда контракт крупный. И конечно контроль НДС и всего что с ним связано на мне. Запросов от налоговой очень много. К тому же мы часто участвуем в аукционах по госконтрактам, там огромное количество нюансов надо учесть и я проверяю почти всю аукционную документацию.

Весь день с ней вожусь как раз. К вечеру глаза слипаются. Нет сил даже сходить в душ.

Вторник

Прислали несколько заявок на проверку — 4 аукциона и 3 котировки. Хочешь — не хочешь, а вникнешь во внутреннюю кухню производства и работы. Например замечаю, что в требованиях к одному контракту указаны сроки поставки и установки окон — 30 календарных дней. Учитывая объемы — не уверена, что справимся, а если нанимать дополнительных рабочих — надо проcчитать тогда насколько можем упасть в цене во время торгов (хорошо сейчас еще есть возможность экономить, работая с самозанятыми). На всякий случай звоню директору — он пока еще не видел заявки (что странно, обычно уже после его одобрения они попадают ко мне).

Начинает звонить телефон — в 11 часов обычный доклад от помощницы что там и как у нас в офисе. Потом несколько звонков клиентов (все те же сверки).

После обеда собираюсь к мужу в больницу. Меня конечно к нему не пустят, но разрешают передавать продукты. Можно сказать нам очень повезло — когда он заболел, я уезжала в Москву к дочке, поэтому сама от него не заразилась, ему же стало так плохо, что увезли на скорой, а я конечно сорвалась обратно. Ох, уж мужчины — до последнего не идут к врачу, тянут, он и мне не говорил, что заболел — не хотел, чтобы я от дочки уезжала.

От страха сходила наконец — прошла вакцинацию, а то все откладывала. Очень переживала, но, как говорится, отделались легким испугом. Мужа на днях должны выписать. Зато у друзей в семье заболели и друг за другом ушли из жизни муж с женой. Тоже в возрасте.

Говорят опять повысилось количество заболевших — неудивительно, сезон отпусков, люди ездят, перемещаются. Кто-то и сам не болеет, но везет вирус на себе.

Среда

Я бухгалтер с большим стажем — начала в 23 года сразу после учебы и вот всю жизнь и работаю бухгалтером. Дочь пошла по моим стопам, но она аудитор, работает в компании Ernst & Young в Москве. Очень горжусь ей.

Между дочерью и сыном приличная разница в возрасте, сыну — 23 года. По-моему, дочери взрослеют быстрее сыновей, сужу по себе и подругам. Мой в этом году заканчивает университет, при этом в голове вместо защиты диплома — TikTok. В прямом смысле — он блогер, еще ведет свой Instagram, пишет на тему продаж — как продвигать, где закупать, что сейчас популярно. А сейчас стал снимать постоянно короткие видео.

Ну можете себе представить — выходишь утром на кухню за чашкой кофе а там — дите у окна что-то наговаривает на камеру. Тихо удаляюсь, чтобы не мешать. Я вообще детям доверяю — верю, что несмотря на увлечение, все же диплом он сдаст и защитит.

Сын живет с нами. Я уже говорила — квартира у нас большая, места всем хватает. Сегодня в гости нагрянут внуки. Утром меняю привычный ритуал и не сажусь за компьютер, готовлюсь к приезду.

Дочь только забегает ненадолго — ей нужно по делам. Дети кидаются к дяде — как же, любимчик их (сам по-моему как маленький еще). Зову всех пить чай на кухню.

Сижу, смотрю на радостных ребятишек и думаю — ну вот зачем тебе все это, выходи уже на пенсию по полной (официально то я уже на ней) и занимайся внучатами. Только вот работа меня так просто не отпускает — я как-то попробовала завести разговор, так директор кажется даже обиделся — мол зарплата белая, хорошая, все условия, столько лет вместе и нате, приехали — увольняться. И я согласна — платят и правда хорошо, а пенсия она, прямо скажу, в тот же отпуск на море не позволяет ездить.

И еще, у меня до сих пор нет дачи. У дочери вот есть в Подмосковье, к ней и ездим. А своей не случилось. Чего бы мне хотелось — это дачу где-то у воды, и чтобы много цветов. Пока же довольствуюсь любимыми фиалками дома и на балконе.

Четверг

Внуки внуками, а работать надо иногда. Залезаю утром в компьютер, пока малыш бегает вокруг. Вдруг что-то с жужжанием врезается мне в голову. Ой-ей!

Когда я сообразила что к чему, оказалось, что внук запускал вот такой шарик летать по комнате и он залетел мне прямо в голову.

И не так уж и больно — просто испугалась. Но эта адская машина накрутила на себя мои волосы.

Выпутывали меня коллективно — вначале я пыталась сама, но не получилось. На помощь пришел старший внук, а потом и сын. Младший попытался разрыдаться, пришлось успокаивать, что ничего страшного, но после освобождения меня из лопастей решено было запускать вертушку только во дворе и под присмотром.

Сегодня позволила себе почти полноценный отдых, даже отключила интернет на телефоне, чтобы не тянулась рука проверять почту. Сходили в парк, покатались на двухуровневом автобусе (дети просто в восторге).

Вечером, когда все угомонились и дочь вернулась с очередных переговоров, смотрели старые мультики. Некоторые дети еще не видели (мне казалось не знать нашего Винни-Пуха просто нельзя).

Пятница

Внуки уезжают, так тоскливо прощаться и дедушку не увидели (в понедельник обещают выписать наконец, я и сама соскучилась). Обещаю после сдачи отчетов взять еще недельку и приехать на дачу в Подмосковье — вволю пообщаться.

Сажусь не за свою обычную работу, а писать статью. Я же в начале говорила, что тружусь еще внештатником на Клерке. Собственно меня на это сподвиг сын. Как-то сказал — ма, а чего ты не пишешь статьи по бухгалтерии, у тебя же вагон знаний — делись.

Я никогда не думала писать, но решила попробовать. Отправила резюме в несколько СМИ, из двух мест пришел отказ (нет портфолио и опыта вообще), остальные не ответили ничего. С Клерка написали на почту — попросили подготовить пробную статью про НДС. Я конечно очень переживала и была удивлена, когда пригласили побеседовать с главным редактором по телефону.

Оказалось, что впечатлил мой опыт и хотя были недочеты в тексте по части подачи материала, но мне предложили поработать, обещая, что подскажут и научат.

Сейчас я пишу статьи, связанные с общей системой, НДС и налогом на прибыль. Иногда пишу новости. Спасибо, что дали шанс!

Тем, кто думает, что в возрасте нельзя найти дело по душе или сохранить место, кто сомневается — да, везет не всем, не каждый обладает достаточным здоровьем, чтобы продолжать работу после 60-ти, но это не значит, что нужно опустить руки.

Моя подруга — ей 69 — превратила свое хобби в заработок. Выращивает цветы и продает. Причем взялась за разную экзотику. Спрос есть.

Другая, она меня младше — 60 лет — сейчас вместе с соседкой организовала домашний детский сад.

Более обеспеченная пара, с которой мы как-то с мужем познакомились в отпуске и сейчас еще поддерживаем общение, стали...инвесторами. Начали с небольших сумм и как-то увлеклись. Купили квартиру сейчас и сдают в аренду посуточно. Очень говорят хороший выходит заработок.

Есть у меня знакомые, которые проводят пенсию совсем по-другому — на даче, с внуками, с посиделками на лавочке у дома. Каждому свое. Кто-то уже хочет просто отдохнуть и расслабиться — наработался за всю жизнь. Что плохо — не каждый может себе позволить спокойно жить на пенсию.

У меня вот дети устроены можно сказать. Сын закончит учебу, уверена — работу найдет. И сейчас он не сидит без дела, даже с помощью соцсетей умудряется заработать. А кто-то старается еще помочь детям, внукам, да и себе, потому что, давайте признаемся, у большинства пенсия не позволяет съездить отдохнуть, или купить все, что хочется, некоторые за коммуналку полпенсии отдают. Так что пока буду в силах и в уме — останусь на работе.